19 декабря 2018, 16:29
В России стартуют продажи Jaguar I-Pace
- 3373
- 0
Компания Jaguar объявила об официальном начале продаж электрического кроссовера I-Pace. Завтра, 20 декабря, новинка появится во всех дилерских центрах марки. Покупателям предложат выбор из трех комплектаций. Стоит электрокар минимум 6,1 млн рублей.
Ранее мы писали
Компания Jaguar поделилась подробностями о своем первом полностью электрическом кроссовере I-Pace. Модель ...Читать далее
Заряжать аккумуляторы можно от домашней розетки, но на это уйдет не менее 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Гарантия на аккумуляторы составляет 8 лет или 160 000 километров. На кроссовер в целом действует стандартная 3-летняя гарантия или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее.
На первом этапе помимо трех стандартных комплектаций (S, SE и HSE) российским клиентам предложат специальную версию First Edition. Цены начинаются от 6 107 000 рублей. В эту сумму уже включен расширенный сервисный пакет, покрывающий все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 километров.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jaguar E-Pace: титул учтивости
21.07.2018, 08:50
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
05.09.2017, 21:01
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
14.04.2017, 07:47
Тест-драйв Jaguar F-Pace: вскормленный хищник
16.10.2016, 20:02
Тест скоростных шин Continental SportContact 6
29.06.2016, 00:01
Тест-драйв Jaguar XF: классика жанра
22.05.2016, 20:09
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Jaguar E-Pace: титул учтивости
21.07.2018, 08:50
Тест-драйв Jaguar F-Type 2.0: малой кровью, да силой многою
05.09.2017, 21:01
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
14.04.2017, 07:47
Тест-драйв Jaguar F-Pace: вскормленный хищник
16.10.2016, 20:02
Тест скоростных шин Continental SportContact 6
29.06.2016, 00:01
Тест-драйв Jaguar XF: классика жанра
22.05.2016, 20:09
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Вложений в заправки и субсидий от этого государства может ждать только полный идиот.
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Интересные разделы
АвтоМосква Jaguar Автомудрость Jaguar АвтоПитер Jaguar Дизайн и тюнинг Jaguar Новинки и концепт кары Jaguar Новости и акции автосалонов Jaguar Автосалоны и дилеры марки Jaguar Аренда и прокат авто марки Jaguar Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jaguar Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jaguar
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве