19 декабря 2018, 16:29

В России стартуют продажи Jaguar I-Pace

  • 3373
  • 0
Компания Jaguar объявила об официальном начале продаж электрического кроссовера I-Pace. Завтра, 20 декабря, новинка появится во всех дилерских центрах марки. Покупателям предложат выбор из трех комплектаций. Стоит электрокар минимум 6,1 млн рублей.
^
  В России стартуют продажи Jaguar I-Pace Jaguar I-Pace В России стартуют продажи Jaguar I-Pace Jaguar I-Pace В России стартуют продажи Jaguar I-Pace Jaguar I-Pace В России стартуют продажи Jaguar I-Pace Jaguar I-Pace В России стартуют продажи Jaguar I-Pace
5
фото
  
Ранее мы писали
Компания Jaguar поделилась подробностями о своем первом полностью электрическом кроссовере I-Pace. Модель ...
Читать далее
Первый электрический кроссовер Jaguar I-Pace оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт-ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP.

Заряжать аккумуляторы можно от домашней розетки, но на это уйдет не менее 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Гарантия на аккумуляторы составляет 8 лет или 160 000 километров. На кроссовер в целом действует стандартная 3-летняя гарантия или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее.

На первом этапе помимо трех стандартных комплектаций (S, SE и HSE) российским клиентам предложат специальную версию First Edition. Цены начинаются от 6 107 000 рублей. В эту сумму уже включен расширенный сервисный пакет, покрывающий все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 километров.
Купить авто Ягуар Ай-Пейс
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Полный заряд: ТОП-5 электрокаров, подходящих для России
Вот прав автор насчет Twizy. Зачем в России крохотный автомобиль, с малым запасом хода и никаким багажником? Единственный его плюс - заряжать можно на кухне и парковать хоть на балконе. Но и этот плюс оказывается весьма сомнительным, когда стоишь в пробке рядом с огромным, пыхтящим и ни разу не экологичным ...
Борис
В плену ДВС: почему не приживаются электрокары?
Вложений в заправки и субсидий от этого государства может ждать только полный идиот.
Александр
Звезды Женевы. ТОП-5 новинок, которые приедут в Россию
Этот год богат на интересные новинки. Больше всего поразило, что крупный автопром наконец-то выпустил электрокар в массы, до этого была и есть Тесла конечно, но ее тяжко обслуживать в наших реалиях + все-таки не выглядит она полноценным доработанным авто, много сырых нюансов. Ягуар в этом плане безусловно ...
Andrey
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jaguar Автомудрость Jaguar АвтоПитер Jaguar Дизайн и тюнинг Jaguar Новинки и концепт кары Jaguar Новости и акции автосалонов Jaguar Автосалоны и дилеры марки Jaguar Аренда и прокат авто марки Jaguar Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jaguar Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jaguar
Главные материалы
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Новые тарифы ОСАГО: ждать ли подорожания?
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Продажа Jaguar I-Pace
Объявления о продаже Jaguar I-Pace
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 28 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России стартуют продажи Jaguar I-Pace
{{material_122682}}Первый электрический кроссовер Jaguar I-Pace оснащен двумя электромоторами суммарной отдачей 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. На разгон от нуля до 100 км/ч электромобиль тратит 4,8 секунды. Максимальную скорость искусственно ограничили электроникой до 200 км/ч. Запаса аккумуляторных батарей (90 кВт-ч) хватает на 470 километров пути по современному реалистичному циклу WLTP.Заряжать аккумуляторы можно от домашней розетки, но на это уйдет не менее 10 часов. При помощи мощной 100-киловаттной системы зарядить батарею до 80% можно за 40 минут, а через станцию на 50 кВт — за 90 минут. Гарантия на аккумуляторы составляет 8 лет или 160 000 километров. На кроссовер в целом действует стандартная 3-летняя гарантия или 100 000 километров пробега, в зависимости от того, что наступит быстрее.На первом этапе помимо трех стандартных комплектаций (S, SE и HSE) российским клиентам предложат специальную версию First Edition. Цены начинаются от 6 107 000 рублей. В эту сумму уже включен расширенный сервисный пакет, покрывающий все расходы на техническое обслуживание автомобиля в течение 5 лет или до достижения пробега 120 000 километров.
2018-12-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Оренбург Казань Хабаровский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG