В России стартуют продажи нового китайского кроссовера

Ранее мы писали В Россию везут загадочный китайский внедорожник Paladin Китайская компания Sinomach Automobile, специализирующаяся на производстве дорожно-строительной и сельскохозяйственной ... Читать далее

Своим именем Kaiyi X7 Kunlun обязан одной из крупнейших китайских горных систем Куньлунь. Габаритные размеры кроссовера составляют: длина - 4 710 мм, ширина – 1 964 мм, высота – 1 705 мм, колесная база – 2800 мм. Разработкой дизайна занималась команда под руководством фламандца Лоуи Вермеерша. Кроссовер может похвастаться такими модными деталями, как скрытые дверные ручки, безрамочная решетка радиатора и проекция логотипа на асфальт при открывании двери. В списке доступного оснащения 12,3-дюймовая приборная панель, 14,6-дюймовый тачскрин медиасистемы, пара лотков беспроводной зарядки.

На корме – сразу четыре патрубка выпускной системы, которые намекают на спортивный характер модели. Моторная гамма состоит из двух бензиновых наддувных агрегатов: объемом 1,6 литра (186 л.с.) и 2,0 литра (238 л.с.). Оба двигателя работают в паре с преселективным «роботом» 7DCT. Продажи Kaiyi X7 Kunlun начнутся в декабре.

Фото: Kaiyi

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