В России стартуют продажи нового китайского кроссовера
Фото: Kaiyi
На корме – сразу четыре патрубка выпускной системы, которые намекают на спортивный характер модели. Моторная гамма состоит из двух бензиновых наддувных агрегатов: объемом 1,6 литра (186 л.с.) и 2,0 литра (238 л.с.). Оба двигателя работают в паре с преселективным «роботом» 7DCT. Продажи Kaiyi X7 Kunlun начнутся в декабре.
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Таксисты пересели с «Логанов» и «Солярисов» на Lada и Chery: названы самые популярные автомобили такси
Еще недавно самыми популярными моделями у таксистов были недорогие и надежные Renault Logan, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. C уходом производителей из России, таксистам пришлось переориентироваться на машины отечественного и китайского автопрома.Читать далее
-
23.11.2023, 09:49
В России появился китайский Honda Civic: сколько он стоит?
У российских дилеров появились седаны Honda, оснащенные 1,5-литровыми турбомоторами, с которых удалось снять 182 л.с. Машины доступны с «механикой» или вариатором.Читать далее
-
23.11.2023, 09:10
Финский гонщик Формулы-1 разделся для фото на календарь
Нынешний сезон для финского пилота Формулы-1 складывается неважно. Пока ему удалось набрать лишь десять очков (у Макса Ферстаппена – 549), хотя еще три-четыре года назад он всерьез претендовал на чемпионский титул.Читать далее
-
23.11.2023, 08:25
Страшное ДТП в Северной Осетии: погибли четыре человека и лошадь (видео)
В среду, 22 ноября, на автодороге Владикавказ – Алагир в Северной Осетии произошло серьезное ДТП. 75-летний водитель серебристого Mercedes-Benz сбил лошадь, а затем на полосе встречного движения столкнулся с Lada Granta.Читать далее
-
23.11.2023, 07:36
Стало известно, когда начнут продавать новый «Москвич 5»: что это за машина?
Директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков подвел предварительные итоги продаж в 2023 году и рассказал о ближайших планах предприятия. Покупателям предложат новую модель – «Москвич 5».Читать далее
-
22.11.2023, 16:10
В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене
В салонах российских дилеров стартовали официальные продажи топовой версии минивэна Voyah Dream. В просторном салоне позади водительского сидения установлены два роскошных кресла и большой 34-дюймовый телевизор.Читать далее
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