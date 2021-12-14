В России стартуют продажи нового китайского кроссовера: комплектации и цены
Фото: FAW
Специалисты FAW уделил особое внимание шумоизоляции. В моторном отсеке имеется трехслойная изоляция. В оснащение входит система стабилизации Bosch нового поколения, система контроля давления в шинах, адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, система контроля усталости водителя, система предотвращения фронтальных столкновений, система помощи при старте в гору, система подавление кренов и защита от опрокидывания.
Под капотом будет «турбочетверка» с чугунным блоком объемом 1,5 литра, который выдает 160 л.с. и 258 Нм максимального крутящего момента. В связке с ним 6-ступенчатая «механика» или 7-скоростной «робот» BorgWarner с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод – только передний. Разгон с места до «сотни» составляет 9,7 секунды. Расход бензина в смешанном цикле в пределах 6,8 литра на 100 км пути.
Автомобили поставляются к нам напрямую из Китая, локализации производства не планируется. Базовая комплектация Luxury 6MT стоит от 1 669 000 рублей с учетом спецпредложений или 1 819 000 рублей без них. Плюс сейчас доступны к заказу еще две: Luxury 7DCT (1 773 000 / 1 923 000 рублей) и Prestige 7DCT (1 902 000 / 2 052 000 рублей). В 2022 году FAW расширит число комплектаций до пяти. В максимальную комплектацию войдет система автоматической парковки, электронное зеркало заднего вида и камера кругового обзора. Гарантия – 5 лет или 100 000 километров пробега. Для сравнения Geely Atlas стоит от 1 436 900 рублей (139 л.с.), Haval Jolion - от 1 379 000 рублей (143 л.с.), а Volkswagen Tiguan - от 2 059 900 рублей (125 л.с.)
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