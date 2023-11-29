В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены

У нового для нашей страны китайского бренда непростая генеалогия. Его придумала Sinomach Automobile, которая входит в десятку крупнейших автодилерских холдингов Поднебесной и является дочерней компанией концерна Sinomach, специализирующейся на производстве строительной и дорожной техники. Компания Sinomach Automobile подписала с совместным предприятием Zhengzhou Nissan дистрибьюторское соглашение на пять лет и занимается реализацией выпускаемых здесь легковых автомобилей. В свою очередь СП Zhengzhou Nissan создано компаниями Dongfeng и Nissan.

Одна из моделей китайского завода Nissan – рамный внедорожник Paladin, который будут продавать в России под брендом Oting. Также здесь выпускают пикапы, уже известные у нас как Dongfeng DF6. Наша страна станет первым экспортным рынком для Sinomach Automobile.

Фото: Oting

Paladin построен на одной платформе с рамником Nissan Terra, но отличается от него более продвинутым интерьером и оснащением. Внедорожник можно считать дешевым аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Габариты новинки: 4 882 мм х 1 850 мм х 1 875 мм, колесная база – 2 850 мм. Под капотом трудится лицензионная 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» от Mitsubishi мощностью 218 л.с. (360 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Привод – задний с жёстко подключаемой передней осью и блокировками переднего и заднего дифференциалов. В Китае автомобиль стоит от 170 тысяч юаней или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.

Фото: Oting

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На следующем уровне под названием «Интеллект» появляются боковые подушки безопасности, цифровая приборная панель и более крупный экран медиасистемы. Цена – 4,4 млн рублей. Топовый Paladin называется «Престиж» и может похвастаться комплексом электронных ассистентов. Цена – от 4,5 млн рублей.

Фото: Oting

В дилерскую сеть Oting войдут 15 автосалонов в Москве и Петербурге. До конца 2023 года внедорожник должен получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Первые автомобили появятся у дилеров 15 января 2024-го.

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