В России стартуют продажи нового рамного внедорожника: все комплектации и цены
Фото: Oting
Фото: Oting
Фото: Oting
Фото: Oting
Фото: Oting
Одна из моделей китайского завода Nissan – рамный внедорожник Paladin, который будут продавать в России под брендом Oting. Также здесь выпускают пикапы, уже известные у нас как Dongfeng DF6. Наша страна станет первым экспортным рынком для Sinomach Automobile.
Paladin построен на одной платформе с рамником Nissan Terra, но отличается от него более продвинутым интерьером и оснащением. Внедорожник можно считать дешевым аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Габариты новинки: 4 882 мм х 1 850 мм х 1 875 мм, колесная база – 2 850 мм. Под капотом трудится лицензионная 2,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» от Mitsubishi мощностью 218 л.с. (360 Нм) в паре с 8-диапазонным «автоматом» ZF. Привод – задний с жёстко подключаемой передней осью и блокировками переднего и заднего дифференциалов. В Китае автомобиль стоит от 170 тысяч юаней или порядка 2,1 млн рублей в пересчете по актуальному курсу.
На следующем уровне под названием «Интеллект» появляются боковые подушки безопасности, цифровая приборная панель и более крупный экран медиасистемы. Цена – 4,4 млн рублей. Топовый Paladin называется «Престиж» и может похвастаться комплексом электронных ассистентов. Цена – от 4,5 млн рублей.
В дилерскую сеть Oting войдут 15 автосалонов в Москве и Петербурге. До конца 2023 года внедорожник должен получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Первые автомобили появятся у дилеров 15 января 2024-го.
-
29.11.2023, 07:26
Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время автомобили проехали более 600 тысяч километров и перевезли свыше 11 тысяч тонн груза.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
-
29.11.2023, 05:53
ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в Петербурге на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте налево выехала на полосу встречного движения и не пропустила двигавшийся прямо Lada Xray.Читать далее
-
28.11.2023, 16:59
В петербургском главке рассказали, сколько пьяных водителей поймали в выходные (цифра впечатляет)
В минувшие выходные сотрудники регионального ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей на главных магистралях Петербурга и Ленинградской области.Читать далее
-
28.11.2023, 15:15
В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW
Калининградский «Автотор» сменил BMW на BAIC. Недавно здесь локализовали производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. Первые автомобили уже появились в салонах российских дилеров.Читать далее
-
28.11.2023, 13:48
Петербург замело снегом: на улицах – ни одной лопаты, в Смольном – совещание
Днем в понедельник, 27 ноября, до Петербурга добрался циклон, заваливший накануне снегом Москву. По многолетней традиции, снегопад застал городские власти врасплох. С утра пешеходы протаптывают тропинки к метро, автобусы высаживают пассажиров в сугробы, а автомобилисты буксуют на заснеженных улицах.Читать далее
-
29.11.2023, 07:26
Беспилотники на М-11: Минтранс раскрыл статистику ДТП
В июне 2023 года на платной автомагистрали М-11 «Нева» начались испытания беспилотных грузовиков. За это время автомобили проехали более 600 тысяч километров и перевезли свыше 11 тысяч тонн груза.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
-
29.11.2023, 05:53
ДТП на заснеженном перекрестке в Петербурге попало на видео
Инцидент произошел в Петербурге на перекрестке Институтского проспекта и улицы Пархоменко. Женщина за рулем Nissan Juke при повороте налево выехала на полосу встречного движения и не пропустила двигавшийся прямо Lada Xray.Читать далее
-
28.11.2023, 16:59
В петербургском главке рассказали, сколько пьяных водителей поймали в выходные (цифра впечатляет)
В минувшие выходные сотрудники регионального ГИБДД провели масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей на главных магистралях Петербурга и Ленинградской области.Читать далее
-
28.11.2023, 15:15
В России стартовали продажи кроссоверов X7 калининградской сборки за 3,1 млн рублей: не BMW
Калининградский «Автотор» сменил BMW на BAIC. Недавно здесь локализовали производство среднеразмерных кроссоверов BAIC X7. Первые автомобили уже появились в салонах российских дилеров.Читать далее
-
28.11.2023, 13:48
Петербург замело снегом: на улицах – ни одной лопаты, в Смольном – совещание
Днем в понедельник, 27 ноября, до Петербурга добрался циклон, заваливший накануне снегом Москву. По многолетней традиции, снегопад застал городские власти врасплох. С утра пешеходы протаптывают тропинки к метро, автобусы высаживают пассажиров в сугробы, а автомобилисты буксуют на заснеженных улицах.Читать далее
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 7 800 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 8 150 000 РBMW X5 2018 в Москве
- 10 990 000 РPorsche Panamera 2019 в Москве
- 11 700 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 4 390 000 РSkoda Superb 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий