31 января 2018, 15:39

В России стартуют продажи обновленного Сadillac Escalade

Премиум-внедорожник стал на порядок технологичнее. В его арсенале отныне присутствуют зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео и система автоматической парковки. Доступны 3 дополнительных цвета кузова, один дополнительный цвет интерьера, а также новый дизайн колёсных дисков.
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В России стартуют продажи обновленного Сadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
Выпускается с 1998 г.
Новый от 4 500 000 до 6 375 000 Р
Отзывов: 1
У стандартной модификации есть «подруга» - удлиненная на 508 мм версия ESV с увеличенной на 355 мм колесной базой, а, значит, большим пространством для пассажиров третьего ряда и увеличенным в 2,5 раза объемом багажного отделения за сиденьями третьего ряда.

Все версии - полноприводоные, оснащены 6,2-литровым V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией Active Fuel Management (деактивации цилиндров) и системой постоянного изменения фаз газораспределения.

Двигатель работает в паре с новой «джиэмовской» 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Трансмиссия обладает диапазоном передаточных чисел 7,0. В результате обеспечивается более высокое передаточное число первой передачи и, соответственно, облегчается начало движения груженого автомобиля и буксировка прицепа.

8-ступенчатая трансмиссия также обеспечивает низкое передаточное число редуктора заднего моста 3,23. За счет этого снижаются обороты двигателя при движении по трассе, что, в свою очередь, сокращает расход топлива и понижает уровень шума при движении. Комбинация двигателя и 8АКПП обеспечивает разгон до 100 км/ч за менее чем 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле - 13,1 л/100 км (по паспорту).

Рама изготовлена из полого прямоугольного профиля, на 75 % состоит из высокопрочной стали. Жесткостью подвески управляет быстродействующая система Magnetic Ride Control, которая обеспечивает максимально точное управление на дороге и комфорт.

Новое зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео теперь доступно в качестве стандартного оснащения. За счет использования широкоугольной камеры с омывателем, установленной в задней части автомобиля, технология увеличивает угол обзора почти на 300%, то есть примерно в 4 раза, по сравнению со стандартным зеркалом.

Новинки и концепт кары Кадиллак Эскалейд, Эскаладе, Эскалада

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Форум Cadillac Escalade
Самый огромный автомобиль в линейке премиум-производителя из США: длиннее 5 метров, почти 1,9 метра «роста» - мечта звезд NBA. Вопрос мощи решен по максимуму. Спросите себя, сумеет ли ваш «общестандартный» внедорожник взять «на гора» 627 кг грузов или потянуть на крюке 3360 кг? То-то и оно, а Escalade ...
Auto
Отзыв о Cadillac Escalade 2007 года
Так 170 или 250 не пойму?
trevoga
Американские внедорожники
Бензожоры....!!!! ) ) ) ) хм лехус 400h очень хароший паркетник) ) ) до джипа ему чегото не хватает) ) ) ) мне тож про эвочку стало интересно когда эта бибика уже успела стать джипом) P.s. У Америкосов нету Хароших внедорожников) ) ) ) )
Vita
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В России стартуют продажи обновленного Сadillac Escalade
{{model_171}} У стандартной модификации есть «подруга» - удлиненная на 508 мм версия ESV с увеличенной на 355 мм колесной базой, а, значит, большим пространством для пассажиров третьего ряда и увеличенным в 2,5 раза объемом багажного отделения за сиденьями третьего ряда.Все версии - полноприводоные, оснащены 6,2-литровым V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией Active Fuel Management (деактивации цилиндров) и системой постоянного изменения фаз газораспределения. Двигатель работает в паре с новой «джиэмовской» 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Трансмиссия обладает диапазоном передаточных чисел 7,0. В результате обеспечивается более высокое передаточное число первой передачи и, соответственно, облегчается начало движения груженого автомобиля и буксировка прицепа. 8-ступенчатая трансмиссия также обеспечивает низкое передаточное число редуктора заднего моста 3,23. За счет этого снижаются обороты двигателя при движении по трассе, что, в свою очередь, сокращает расход топлива и понижает уровень шума при движении. Комбинация двигателя и 8АКПП обеспечивает разгон до 100 км/ч за менее чем 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле - 13,1 л/100 км (по паспорту).Рама изготовлена из полого прямоугольного профиля, на 75 % состоит из высокопрочной стали. Жесткостью подвески управляет быстродействующая система Magnetic Ride Control, которая обеспечивает максимально точное управление на дороге и комфорт.Новое зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео теперь доступно в качестве стандартного оснащения. За счет использования широкоугольной камеры с омывателем, установленной в задней части автомобиля, технология увеличивает угол обзора почти на 300%, то есть примерно в 4 раза, по сравнению со стандартным зеркалом.
2018-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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