В России стартуют продажи обновленного Сadillac Escalade
Все версии - полноприводоные, оснащены 6,2-литровым V8 с увеличенной мощностью, системой прямого впрыска, технологией Active Fuel Management (деактивации цилиндров) и системой постоянного изменения фаз газораспределения.
Двигатель работает в паре с новой «джиэмовской» 8-ступенчатой АКПП с системой ручного переключения передач TapShift. Трансмиссия обладает диапазоном передаточных чисел 7,0. В результате обеспечивается более высокое передаточное число первой передачи и, соответственно, облегчается начало движения груженого автомобиля и буксировка прицепа.
8-ступенчатая трансмиссия также обеспечивает низкое передаточное число редуктора заднего моста 3,23. За счет этого снижаются обороты двигателя при движении по трассе, что, в свою очередь, сокращает расход топлива и понижает уровень шума при движении. Комбинация двигателя и 8АКПП обеспечивает разгон до 100 км/ч за менее чем 6,7 секунды. Расход топлива в смешанном цикле - 13,1 л/100 км (по паспорту).
Рама изготовлена из полого прямоугольного профиля, на 75 % состоит из высокопрочной стали. Жесткостью подвески управляет быстродействующая система Magnetic Ride Control, которая обеспечивает максимально точное управление на дороге и комфорт.
Новое зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео теперь доступно в качестве стандартного оснащения. За счет использования широкоугольной камеры с омывателем, установленной в задней части автомобиля, технология увеличивает угол обзора почти на 300%, то есть примерно в 4 раза, по сравнению со стандартным зеркалом.
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