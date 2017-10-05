5 октября 2017, 13:38

В России стартуют продажи Range Rover Velar

Российские дилеры Jaguar Land Rover начинают продажи нового кроссовера Range Rover Velar. Автомобиль в базовом варианте оснащения с 2-литровым дизельным агрегатом мощностью 180 л. с. будет стоить от 3 880 000 рублей.
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За эти деньги покупатели получат вседорожник с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями, системой доступа и пуска двигателя без ключа, светодиодными головными фарами с дневными ходовыми огнями. В салоне установлены рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей. В перечень оснащения также входят 18-дюймовые колесные диски, подогрев лобового стекла, система адаптации к дорожным условиям, система адаптивного управления подвеской, система контроля давления в шинах, предупреждение о выезде за пределы полосы движения и помощь при старте с места на скользкой поверхности.

Покупателям доступно 6 двигателей - от 2-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3 литра и мощностью 380 л.с. Отметим, что новый среднеразмерный внедорожник Velar – четвертый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Evoque и Sport. За самое дорогое исполнение модели заплатить придется 5 739 000 рублей.

Производитель предлагает будущим владельцам новинки приобрести также сервисный пакет, который позволяет сократить затраты на обслуживание автомобиля до 50%. Опция покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя – в его стоимость включены как работы, так и запасные части.

Комплектации и технические характеристики

Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин380
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл12.7
Загородный цикл7.5
Смешанный цикл9.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
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В России стартуют продажи Range Rover Velar
{{material_120366}} За эти деньги покупатели получат вседорожник с двумя 10-дюймовыми сенсорными дисплеями, системой доступа и пуска двигателя без ключа, светодиодными головными фарами с дневными ходовыми огнями. В салоне установлены рулевое колесо с кожаной отделкой и функцией подогрева, сиденья с отделкой кожей и замшей. В перечень оснащения также входят 18-дюймовые колесные диски, подогрев лобового стекла, система адаптации к дорожным условиям, система адаптивного управления подвеской, система контроля давления в шинах, предупреждение о выезде за пределы полосы движения и помощь при старте с места на скользкой поверхности.Покупателям доступно 6 двигателей - от 2-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3 литра и мощностью 380 л.с. Отметим, что новый среднеразмерный внедорожник Velar – четвертый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Evoque и Sport. За самое дорогое исполнение модели заплатить придется 5 739 000 рублей.Производитель предлагает будущим владельцам новинки приобрести также сервисный пакет, который позволяет сократить затраты на обслуживание автомобиля до 50%. Опция покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя – в его стоимость включены как работы, так и запасные части.
2017-10-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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