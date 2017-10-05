В России стартуют продажи Range Rover Velar
Покупателям доступно 6 двигателей - от 2-литрового дизельного Ingenium мощностью 180 л.с. до V6 c нагнетателем объемом 3 литра и мощностью 380 л.с. Отметим, что новый среднеразмерный внедорожник Velar – четвертый автомобиль в семействе Range Rover, который займет нишу между Evoque и Sport. За самое дорогое исполнение модели заплатить придется 5 739 000 рублей.
Производитель предлагает будущим владельцам новинки приобрести также сервисный пакет, который позволяет сократить затраты на обслуживание автомобиля до 50%. Опция покрывает все обязательные базовые операции в рамках регулярного технического обслуживания согласно регламенту завода-изготовителя – в его стоимость включены как работы, так и запасные части.
Комплектации и технические характеристики
|Land Rover Range Rover Velar R-Dynamic SE 3.0 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|380
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|12.7
|Загородный цикл
|7.5
|Смешанный цикл
|9.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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