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9 августа 2019, 00:01

В России стартуют продажи Toyota Supra

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Сегодня, 9 августа, в избранных дилерских центрах Toyota появятся первые экземпляры возрожденного купе Supra. Квота для России на 2019 год – всего 22 автомобиля. Из них три спорткара эксклюзивной серии Edition 1 были раскуплены еще в июне в первые четыре часа после начала приема заявок.
В России стартуют продажи Toyota Supra

Toyota Supra

В России стартуют продажи Toyota Supra

фото пользователя 110km

В России стартуют продажи Toyota Supra

Toyota Supra

В России стартуют продажи Toyota Supra

Toyota Supra

В России стартуют продажи Toyota Supra

фото пользователя 110km

В России стартуют продажи Toyota Supra

фото пользователя 110km

В России стартуют продажи Toyota Supra
В России стартуют продажи Toyota Supra
В России стартуют продажи Toyota Supra
В России стартуют продажи Toyota Supra
В России стартуют продажи Toyota Supra
В России стартуют продажи Toyota Supra
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Новая Toyota Supra после 17-летнего перерыва дебютировала на автосалоне в Детройте. Модель пятого поколения построена на одной платформе с BMW Z4 инженерами спортивного подразделения японской марки GAZOO Racing. Габариты спорткара: длина – 4 381 мм, ширина – 1 854 мм, высота – 1 293 мм, колесная база – 2 469 мм. Автомобиль сохранил задний привод и среднемоторную компоновку и имеет идеальную развесовку по осям (50:50). В движение спорткар приводит 3,0-литровая рядная «турбошестерка» мощностью 340 л.с. (450 Нм). С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,3 секунды.

Базовое купе Toyota GR Supra в комплектации Passion оценили в России в 5 534 000 рублей. Сколько из оставшихся 19 экземпляров еще не распроданы, Toyota не сообщает. Но заявки на все три спорткара лимитированной серии Edition 1 были поданы в течение первых четырех часов в первый день начала приема предзаказов, 17 июня. Стоили эксклюзивные купе минимум 5 692 000 рублей.

Продажи легендарной Toyota Supra доверили 13 дилерским центрам в 9 городах России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. А потенциальным покупателям обещают тест-драйвы спорткара на гоночных треках Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.


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Форум Toyota Supra
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Sergei
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bob_87
Форум Toyota Land Cruiser
потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
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В России стартуют продажи Toyota Supra
{{material_126797}}Новая Toyota Supra после 17-летнего перерыва дебютировала на автосалоне в Детройте. Модель пятого поколения построена на одной платформе с BMW Z4 инженерами спортивного подразделения японской марки GAZOO Racing. Габариты спорткара: длина – 4 381 мм, ширина – 1 854 мм, высота – 1 293 мм, колесная база – 2 469 мм. Автомобиль сохранил задний привод и среднемоторную компоновку и имеет идеальную развесовку по осям (50:50). В движение спорткар приводит 3,0-литровая рядная «турбошестерка» мощностью 340 л.с. (450 Нм). С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,3 секунды.Базовое купе Toyota GR Supra в комплектации Passion оценили в России в 5 534 000 рублей. Сколько из оставшихся 19 экземпляров еще не распроданы, Toyota не сообщает. Но заявки на все три спорткара лимитированной серии Edition 1 были поданы в течение первых четырех часов в первый день начала приема предзаказов, 17 июня. Стоили эксклюзивные купе минимум 5 692 000 рублей.Продажи легендарной Toyota Supra доверили 13 дилерским центрам в 9 городах России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. А потенциальным покупателям обещают тест-драйвы спорткара на гоночных треках Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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