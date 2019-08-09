9 августа 2019, 00:01
В России стартуют продажи Toyota Supra
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Сегодня, 9 августа, в избранных дилерских центрах Toyota появятся первые экземпляры возрожденного купе Supra. Квота для России на 2019 год – всего 22 автомобиля. Из них три спорткара эксклюзивной серии Edition 1 были раскуплены еще в июне в первые четыре часа после начала приема заявок.
Toyota Supra
Toyota Supra
Toyota Supra
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Базовое купе Toyota GR Supra в комплектации Passion оценили в России в 5 534 000 рублей. Сколько из оставшихся 19 экземпляров еще не распроданы, Toyota не сообщает. Но заявки на все три спорткара лимитированной серии Edition 1 были поданы в течение первых четырех часов в первый день начала приема предзаказов, 17 июня. Стоили эксклюзивные купе минимум 5 692 000 рублей.
Продажи легендарной Toyota Supra доверили 13 дилерским центрам в 9 городах России: три в Москве, два в Санкт-Петербурге, три в Ростове-на-Дону, два в Краснодаре и по одному в Сочи, Минеральных Водах и Новороссийске. Каждый владелец новой Supra получит расширенный доступ к программе «Помощь на дороге», рассчитанной на пять лет вместо стандартных трех. А потенциальным покупателям обещают тест-драйвы спорткара на гоночных треках Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону.
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Тест-драйв Toyota Corolla: одна на всех
31.08.2016, 09:02
Тест-драйв Toyota RAV4: в рейтинге обывателя
13.06.2016, 08:47
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потому что тойота . а особено такие машины как крузеры - это надежно и вечно. сделано для людей на самом деле и с умом
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