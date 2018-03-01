1 марта 2018, 15:21
В России стартуют продажи Volkswagen Teramont
Российские дилеры Volkswagen 12 марта начинают прием заказов на внедорожник Teramont. Самый большой кроссовер немецкой марки предложат в четырех комплектациях, с 7-местным салоном и полным приводом.
Volkswagen Teramont
Выпускается с 2017 г.
Volkswagen Teramont получился крупнее, чем Touareg. Его габаритные размеры: длина – 5 036 мм, ширина — 1 989 мм, высота – 1 778 мм, размер колесной базы – 2 979 мм, а дорожный просвет – 203 мм. Автомобиль получил систему полного привода 4Motion. Инженеры предусмотрели три предустановленных режима езды: по шоссе, снегу и бездорожью. Также есть один программируемый offroad-режим, в котором можно задать собственные настройки рулевого управления, трансмиссии и адаптивного круиз-контроля.
Новый внедорожник оснащен светодиодными фарами головного света и ДХО. В салоне – цифровая приборная панель, трехзонный климат-контроль и 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа. В список электронных помощников входят система контроля мертвых зон, слежения за рядностью движения, активный круиз-контроль и ассистент при движении задним ходом.
В моторную гамму новинки в России, скорее всего, войдут 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 238 л.с и 3,6-литровая «шестерка» мощностью 280 сил. Трансмиссия – 8-ступенчатый «автомат». Полный привод доступен по умолчанию во всех модификациях.
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