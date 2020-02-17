17 февраля 2020, 23:35
В России старые машины поделят на классы
- 366
- 0
Фото: russia24.pro
В России все автомобили должны иметь сведения об экологическом классе, считают в Государственной думе. В связи с этим было направлено предложение главе ГИБДД МВД России о том, чтобы все автомобили без отметки об экологическом статусе считать транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.
Ранее мы писали
С 1 января 2020 года в России вступил в силу новый порядок регистрации автомобилей. Теперь код региона на ...Читать далее
Напомним, что с 1 июля 2019 года в ПДД появились новые дорожные знаки, которые запрещают въезд на ограниченную территорию автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ. В России это автомобили с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2». Но если в базе ГИБДД не будет информации об экологическом статусе, дорожные камеры не смогут фиксировать нарушителей.
Зеленые зоны планировали организовать в курортных городах России, а также запретить въезд автомобилям экоклассов «Евро‑0» и «Евро‑1» на территорию московской и петербургской кольцевых дорог. Депутаты не впервые пытаются бороться со старыми автомобилями. В прошлом году предлагали законодательно запретить автомобили, которые «достигли предельных сроков эксплуатации».
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
14.02.2020, 09:59
Шины Cordiant Comfort 2: успеть оттормозиться в воде
31.01.2020, 12:42
Секонд-тест Volkswagen Pointer: малый ход
20.01.2020, 00:22
Тест-драйв Peugeot Traveller 4x4: шутки в сторону
15.01.2020, 00:15
Ретро-тест Honda Accord V: старый музыкант
19.12.2019, 10:20
Тест-драйв Hyundai Sonata VIII: из ряда вон!
10.12.2019, 20:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Пишу от имени поставщика данной компании. Несколько лет назад выставили на реализацию аккумуляторы, клиент сообщал, что продаж нет, два года назад мы начали просить аккумуляторы вернуть, так как нет продаж. Каждый раз клиент уверял, что аккумуляторы в полном порядке и что вернет их позже. В итоге, ...
Направила страховая с кузовным ремонтом. Не буду описывать весь процесс оформления, это не важно, три нежели ушло на все, но когда я приехал за машиной, то в глаза сразу бросился зазор крышки багажника. Она косила сантиметра на два, на бежевом цвете это сразу бросилось в глаза. Но видел это только я ...
Купил новый автомобиль в этом салоне. За полгода облезли все хромированные детали кузова, и я поспешил обратиться в сервис. До этого не бывал тут, и был немного шокирован этим местом, которое выглядело как гаражная шарага с соответствующим поведением работников. Машину приняли на осмотр, сами не позвонил ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве