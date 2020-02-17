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17 февраля 2020, 23:35

В России старые машины поделят на классы

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Фото: russia24.pro
В России все автомобили должны иметь сведения об экологическом классе, считают в Государственной думе. В связи с этим было направлено предложение главе ГИБДД МВД России о том, чтобы все автомобили без отметки об экологическом статусе считать транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных веществ.
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Копия обращения депутата Госдумы главе ГИБДД МВД появились в распоряжении издания «Известия». В нем говорится о том, что в настоящее время сотрудники ГИБДД не фиксируют сведения об экологическом классе ТС должным образом. Поэтому складывается ситуация, когда более чем у половины зарегистрированных в РФ машин нет информации об экологическом классе.

Напомним, что с 1 июля 2019 года в ПДД появились новые дорожные знаки, которые запрещают въезд на ограниченную территорию автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ. В России это автомобили с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2». Но если в базе ГИБДД не будет информации об экологическом статусе, дорожные камеры не смогут фиксировать нарушителей.

Зеленые зоны планировали организовать в курортных городах России, а также запретить въезд автомобилям экоклассов «Евро‑0» и «Евро‑1» на территорию московской и петербургской кольцевых дорог. Депутаты не впервые пытаются бороться со старыми автомобилями. В прошлом году предлагали законодательно запретить автомобили, которые «достигли предельных сроков эксплуатации».
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В России старые машины поделят на классы
{{material_128636}}Копия обращения депутата Госдумы главе ГИБДД МВД появились в распоряжении издания «Известия». В нем говорится о том, что в настоящее время сотрудники ГИБДД не фиксируют сведения об экологическом классе ТС должным образом. Поэтому складывается ситуация, когда более чем у половины зарегистрированных в РФ машин нет информации об экологическом классе.Напомним, что с 1 июля 2019 года в ПДД появились новые дорожные знаки, которые запрещают въезд на ограниченную территорию автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ. В России это автомобили с двигателями класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2». Но если в базе ГИБДД не будет информации об экологическом статусе, дорожные камеры не смогут фиксировать нарушителей.Зеленые зоны планировали организовать в курортных городах России, а также запретить въезд автомобилям экоклассов «Евро‑0» и «Евро‑1» на территорию московской и петербургской кольцевых дорог. Депутаты не впервые пытаются бороться со старыми автомобилями. В прошлом году предлагали законодательно запретить автомобили, которые «достигли предельных сроков эксплуатации».
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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