Space Energy запускает проект «Приморский» - новый этап в частной коммерческой космонавтике России

12 мая 2026, 09:37
В России строят первый частный космодром: до 50 запусков ракет ежегодно
В Приморском крае появится первый в стране частный космодром, рассчитанный на коммерческие запуски малых ракет. Проект компании Space Energy обещает до 50 запусков в год и новые возможности для вывода спутников. Почему это событие может изменить рынок космических услуг - в нашем материале.
В России начинается новый этап развития космической отрасли: компания Space Energy объявила о строительстве первого частного космодрома на территории Приморского края. Этот проект, получивший высший титул «Приморский», ориентирован на коммерческие запуски малогабаритных аппаратов и может стать ключевым драйвером для отечественного рынка космических услуг.
Главная цель будущего комплекса — его независимость от государственных структур и гибкость организации запусков. В отличие от традиционных государственных космодромов, где приоритет отдается тяжелым ракетам и крупным миссиям, частная площадка позволяет оперативно готовить запуски малых ракет-носителей, а также проводить суборбитальные, научные и технологические миссии. По расчетам Space Energy, новый космодром сможет обеспечивать до 50 запусков в год, что повысит доступность запусков для всех компаний и научных организаций.
Выбор Приморского края для размещения комплекса не случаен. Географическое положение региона обеспечивает удобные траектории для вывода аппаратов на солнечно-синхронные и полярные орбиты, а также наличие безопасных зон для падения ступеней над морем. Это снижает риски и упрощает логистику, что особенно важно для коммерческих операторов.
В линейку ракет-носителей компании входят: сверхлегкие «Орбита» и «Ясень», а также суборбитальная «Камчатка». В текущем году компания планирует осуществить запуск «Камчатки-1», что станет первым шагом к реализации масштабных планов по развитию частной космонавтики в России.
Появление частного космодрома может изменить расстановку сил на рынке космических услуг, открывая новые возможности для отечественных и зарубежных заказчиков. Гибкость, снижение издержек и ускорение подготовки — те преимущества, которые могут привлечь внимание не только российских, но и международных партнеров. В условиях растущего спроса на малые спутники и научные миссии проект «Приморский» может стать решающим конкурентным преимуществом России на мировой арене.
