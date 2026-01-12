Гаишникам дадут меньше бумажной работы — что изменится для водителей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

12 января 2026, 17:02

В России упростят процедуру отстранения водителей и задержания автомобилей

Водителей в России ждет новая процедура оформления задержания. Изменения коснутся и инспекторов. Бумаг станет меньше, а оформление - быстрее. Как это повлияет на обычных автомобилистов, пока неясно.

В ближайшее время в России изменится порядок оформления отстранения водителя от управления автомобилем и задержания транспортного средства. Теперь инспекторам ГИБДД не придется тратить время на составление множества однотипных документов - достаточно будет одной отметки в процессуальном бланке. Как сообщает Российская Газета, соответствующие поправки уже одобрены правительственной комиссией.

Сегодня процедура выглядит так: если инспектор подозревает, что водитель пьян, он оформляет протокол об отстранении, затем проводит освидетельствование с помощью алкотестера. Все это фиксируется на видео или в присутствии понятых. Если прибор показывает ноль, но у инспектора остаются сомнения, водителя направляют на медосвидетельствование - и снова оформляют отдельный протокол. После подтверждения опьянения в медучреждении составляется еще один протокол - уже о правонарушении, а также бумага о задержании машины.

Если же анализы отправлены на проверку на запрещенные вещества, а результат не готов, машину тоже задерживают, оформляя очередной протокол. В итоге на каждого такого водителя приходится до шести разных документов, на каждый из которых уходит время. Пять минут на бумагу - и вот уже инспектор занят полчаса, пока по трассе проносятся другие нарушители.

По новым правилам, все эти действия можно будет фиксировать одной галочкой в нужной графе. Например, в акте освидетельствования появится отметка «отстранен от управления», а в протоколе о правонарушении - что транспорт задержан. Это позволит сократить бумажную волокиту и ускорить процесс.

По мнению председателя Правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, составление отдельных протоколов в большинстве случаев избыточно. Информация в них дублируется, а инспектору приходится заниматься лишней работой. Нововведения не отменяют важные документы, а лишь убирают повторяющиеся бумаги. Если потребуется, протокол об отстранении можно будет оформить отдельно, но только когда это действительно необходимо.

Адвокат Сергей Радько также считает, что упрощение процедуры не скажется на правах автомобилистов. Большинство водителей и так не знают всех нюансов оформления подобных случаев. Главное - чтобы процесс оставался прозрачным и понятным для всех участников дорожного движения.

Сокращение количества бумаг - шаг к более эффективной работе инспекторов. Меньше времени на формальности - больше внимания безопасности на дорогах. Однако остается вопрос: не приведет ли это к злоупотреблениям или ошибкам? Время покажет, насколько удачным окажется новый подход.

