Почему бензин стал дефицитом и что предпринимает власть - подробности совещания

В России усилили контроль над топливом: новые меры после кризиса на АЗС

В стране возникли перебои с топливом. Власти ищут пути решения проблемы. Президент провел экстренное совещание с членами правительства. Подробности - в нашем материале.

В стране возникли перебои с топливом. Власти ищут пути решения проблемы. Президент провел экстренное совещание с членами правительства. Подробности - в нашем материале.

В конце июня 2026 года в России разгорелся острый топливный кризис, который первым ударил по Крыму. В регионе сначала ограничили объемы отпуска бензина на автозаправках, затем перешли к продаже по талонам, а позже полностью прекратили розничную реализацию топлива. Сейчас заправиться могут только автомобили, обеспечивающие жизнедеятельность полуострова. Подобная ситуация быстро распространилась на десятки других регионов, включая Москву и Подмосковье. В некоторых областях часть АЗС временно закрылась, а на остальных действуют строгие лимиты на продажу бензина и дизеля. Цены на топливо в ряде регионов уже превысили сто рублей за литр.

На фоне этих событий в правительстве ежедневно собирается оперативный штаб, чтобы отслеживать ситуацию и принимать срочные решения. 28 июня 2026 года Президент России Владимир Путин лично провел совещание с членами правительства и руководителями крупнейших энергетических компаний. Главной темой встречи стало обеспечение бесперебойных поставок топлива для населения, бизнеса и социально значимых организаций.

В ходе обсуждения участники рассмотрели дополнительные шаги для стабилизации рынка. Среди уже реализованных мер - максимальная загрузка нефтеперерабатывающих заводов, сокращение сроков текущих ремонтов и перенос плановых работ на более поздние даты. Благодаря этим действиям ожидается, что в июле производство бензина и дизеля превысит показатели июня. Кроме того, на внутренний рынок поступили ранее накопленные запасы топлива, что позволило временно смягчить дефицит.

По данным Минэнерго, резервы бензина сейчас составляют 1,7 миллиона тонн, что почти соответствует прошлогоднему уровню. Однако отмечается небольшое снижение запасов примерно на 4%. Власти временно запретили экспорт бензина и авиакеросина, а также рассматривают возможность полного ограничения вывоза дизельного топлива за рубеж.

Президент подчеркнул, что проблемы на заправках сохраняются: очереди, нехватка нужных марок топлива, сложности для аграриев в разгар сезона. Особое внимание уделяется обеспечению сельхозпроизводителей, чтобы не сорвать графики посевной и сбора урожая. Для этого правительство и нефтяные компании совместно разрабатывают дополнительные предложения по снабжению внутреннего рынка.

Власти считают необходимым не только увеличить объемы предложения, но и удерживать экономически обоснованные цены на топливо. Для постоянного мониторинга ситуации создан специальный штаб, который работает круглосуточно. Ожидается, что комплекс принятых мер позволит стабилизировать рынок и избежать дальнейшего обострения кризиса.