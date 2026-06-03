Почему власти ужесточают правила для иностранных автомобилей - подробности решения

В России усилят утильсбор для защиты автопрома от схем ввоза

Власти вводят новые меры для поддержки отечественного автопрома. Ожидаются изменения в регулировании рынка. Эксперты прогнозируют рост цен на иномарки. Подробности - в нашем материале.

Власти вводят новые меры для поддержки отечественного автопрома. Ожидаются изменения в регулировании рынка. Эксперты прогнозируют рост цен на иномарки. Подробности - в нашем материале.

Российское правительство планирует ужесточить механизм утилизационного сбора, чтобы ограничить использование обходных схем при ввозе иностранных автомобилей через страны ЕАЭС. Как сообщает Коммерсантъ, такие меры направлены на защиту отечественных производителей и предотвращение недобросовестной конкуренции на рынке.

Вице-премьер России Денис Мантуров отметил, что власти внимательно следят за ситуацией с импортом машин зарубежных брендов. По его словам, если партнеры по ЕАЭС будут использовать лазейки для ввоза иномарок, государство оперативно отреагирует, чтобы сохранить стабильность рынка и поддержать локальных производителей.

В ближайшем будущем не исключено появление новых ограничительных пошлин, что может привести к дальнейшему удорожанию импортных автомобилей. Это станет дополнительным стимулом для развития собственного автопрома и увеличения доли локализованных моделей на российском рынке.

Мантуров подчеркнул, что существующие схемы ввоза иностранных машин ставят в невыгодное положение компании, инвестирующие в производство внутри страны и обеспечивающие загрузку предприятий автокомпонентов. По его мнению, справедливое регулирование рынка позволит создать равные условия для всех участников и повысить конкурентоспособность российских автомобилей.

Сегодня, по данным чиновника, на территории России собирается значительное количество моделей зарубежных марок, которые при соблюдении определенных требований могут считаться российскими. Доля таких автомобилей уже достигла 60% от общего объема рынка, что свидетельствует о росте локализации и укреплении позиций отечественного автопрома.

Введение новых мер по регулированию ввоза иномарок, по мнению экспертов, может привести к изменению структуры рынка и усилению позиций российских производителей. Власти рассчитывают, что эти шаги позволят не только защитить внутренний рынок, но и стимулировать дальнейшее развитие автомобильной отрасли в стране.