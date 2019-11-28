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28 ноября 2019, 00:27

В России утвердили ГОСТ для классических автомобилей

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Фото: rupolitika.com
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических машин. В соответствии с ним уполномоченные лаборатории будут проводить экспертизу подобных транспортных средств. Документ вступает в силу 1 марта 2020 года.
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Новый ГОСТ разрабатывали специалисты НАМИ. Документ содержит длинный список критериев, на основании которых эксперты будут определять, является ли конкретный автомобиль классическим. В расчет будет приниматься техническое состояние машины, ее мотора, основных узлов и агрегатов, а также ее внешний вид и состояние интерьера. В роли экспертов будут выступать люди, которые имеют специальное образование, прошли обучение по специальной программе, сдали экзамены и получили аккредитацию в Российской автомобильной федерации (РАФ). 

Если эксперт выявит много отклонений от оригинальной конструкции или дизайна, и автомобиль наберет более 100 штрафных баллов, то его не признают классическим и не выдадут соответствующий техпаспорт. Но при желании, владелец всегда сможет привести автомобиль к его исходному состоянию и повторно пройти экспертизу, сообщил в интервью РБК Андрей Паньковский, председатель комитета классических автомобилей РАФ.

Классические автомобили середины XX века соответствовали нормативам своего времени, но их нельзя оценивать по современным стандартам. На основании нового ГОСТа появится в России классификация классических автомобилей, которой раньше в нашей стране не было. Она позволит разработать для таких машин регламент по въезду в центр города (независимо от экологического класса) или дать возможность автовладельцам оформить ОСАГО на один – два дня для участия в ретро-парадах или специализированных выставках.
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В России утвердили ГОСТ для классических автомобилей
{{material_127801}}Новый ГОСТ разрабатывали специалисты НАМИ. Документ содержит длинный список критериев, на основании которых эксперты будут определять, является ли конкретный автомобиль классическим. В расчет будет приниматься техническое состояние машины, ее мотора, основных узлов и агрегатов, а также ее внешний вид и состояние интерьера. В роли экспертов будут выступать люди, которые имеют специальное образование, прошли обучение по специальной программе, сдали экзамены и получили аккредитацию в Российской автомобильной федерации (РАФ). Если эксперт выявит много отклонений от оригинальной конструкции или дизайна, и автомобиль наберет более 100 штрафных баллов, то его не признают классическим и не выдадут соответствующий техпаспорт. Но при желании, владелец всегда сможет привести автомобиль к его исходному состоянию и повторно пройти экспертизу, сообщил в интервью РБК Андрей Паньковский, председатель комитета классических автомобилей РАФ.Классические автомобили середины XX века соответствовали нормативам своего времени, но их нельзя оценивать по современным стандартам. На основании нового ГОСТа появится в России классификация классических автомобилей, которой раньше в нашей стране не было. Она позволит разработать для таких машин регламент по въезду в центр города (независимо от экологического класса) или дать возможность автовладельцам оформить ОСАГО на один – два дня для участия в ретро-парадах или специализированных выставках.
2019-11-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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