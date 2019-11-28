28 ноября 2019, 00:27
В России утвердили ГОСТ для классических автомобилей
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Фото: rupolitika.com
Росстандарт утвердил ГОСТ для раритетных и классических машин. В соответствии с ним уполномоченные лаборатории будут проводить экспертизу подобных транспортных средств. Документ вступает в силу 1 марта 2020 года.
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Если эксперт выявит много отклонений от оригинальной конструкции или дизайна, и автомобиль наберет более 100 штрафных баллов, то его не признают классическим и не выдадут соответствующий техпаспорт. Но при желании, владелец всегда сможет привести автомобиль к его исходному состоянию и повторно пройти экспертизу, сообщил в интервью РБК Андрей Паньковский, председатель комитета классических автомобилей РАФ.
Классические автомобили середины XX века соответствовали нормативам своего времени, но их нельзя оценивать по современным стандартам. На основании нового ГОСТа появится в России классификация классических автомобилей, которой раньше в нашей стране не было. Она позволит разработать для таких машин регламент по въезду в центр города (независимо от экологического класса) или дать возможность автовладельцам оформить ОСАГО на один – два дня для участия в ретро-парадах или специализированных выставках.
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Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
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