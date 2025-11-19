Новые правила для бензина - как изменится рынок и что ждет водителей

19 ноября 2025, 16:02
В России увеличили допустимую долю спирта в автомобильном топливе до 10%
В России изменились требования к составу топлива. Бензин разрешили разбавлять. Водителей ждут новые стандарты. Эксперты обсуждают последствия для рынка. Закон принят уже во втором чтении.
В 2025 году в России вступили в силу изменения, касающиеся состава автомобильного топлива. Теперь производителям разрешено добавлять в бензин до 10% денатурированного этилового спирта. Ранее этот показатель не мог превышать 1%, что существенно ограничивало возможности нефтеперерабатывающих предприятий, уточняет Quto.ru.
Принятые поправки отменяют акцизы на использование спирта в процессе производства бензина марки АИ-92. Это решение, по мнению специалистов, должно помочь увеличить объемы выпуска топлива на отечественных заводах. В условиях нестабильной ситуации на рынке и периодических перебоев с поставками, вызванных атаками на нефтеперерабатывающие мощности, такой шаг выглядит своевременным.
Эксперты отмечают, что этиловый спирт способен повысить октановое число бензина, что положительно сказывается на его эксплуатационных характеристиках. Однако до сих пор акцизные сборы делали массовое использование этого компонента экономически невыгодным. Теперь, когда финансовые барьеры сняты, производители смогут активнее внедрять новые технологии.
Власти рассчитывают, что увеличение доли спирта в топливе позволит не только стабилизировать внутренний рынок, но и снизить риск возникновения дефицита. Это особенно актуально на фоне недавних перебоев с поставками, которые уже привели к росту цен на заправках в ряде регионов.
Водителям стоит обратить внимание на новые стандарты, так как изменения могут повлиять на поведение автомобилей, особенно старых моделей. Тем не менее, специалисты уверяют, что современные двигатели адаптированы к подобным добавкам и не испытывают проблем при эксплуатации бензина с повышенным содержанием спирта.
Таким образом, нововведение призвано поддержать топливный рынок страны и обеспечить стабильность поставок для автомобилистов. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько эффективной окажется эта мера и как она скажется на качестве топлива и работе автотранспорта.
Похожие материалы
-
19.11.2025, 20:44
Редчайший Plymouth Cuda 1970 года в розовом цвете ушел с молотка за 132 000 долларов
На аукционе в Лас-Вегасе продан редкий Plymouth Cuda 1970 года в цвете Moulin Rouge. Автомобиль оснащен мотором 340 V8 и черным интерьером. Таких машин всего три в мире. Цена продажи удивила даже экспертов. Почему этот экземпляр стал настоящей сенсацией – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 20:01
Редкий Dodge Charger 1968 года выставлен на продажу в состоянии проекта
На продажу выставлен Dodge Charger 1968 года, требующий полной реставрации. Автомобиль сохранил прочную основу, но нуждается в серьезных работах. Владелец решил передать проект в другие руки. Под капотом есть как приятные, так и неожиданные сюрпризы. Детали – в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:51
Google внедрит искусственный интеллект Gemini в электромобили Polestar уже в 2025 году
Polestar готовит замену привычного голосового помощника на ИИ Gemini. Автомобили становятся новой ареной для битвы технологических гигантов. Другие бренды уже интегрируют ChatGPT и Grok. Как изменится опыт водителей – пока загадка. Следите за развитием событий.Читать далее
-
19.11.2025, 18:31
Редкий Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года: рестомод с легендарным V8 Rocket
Oldsmobile 88 Sedan Delivery 1949 года – настоящая находка для ценителей классики. Автомобиль сочетает в себе харизму ретро и современные доработки. Восстановленный V8 Rocket и стильный интерьер делают его звездой выставок. Почему этот экземпляр так ценится – узнаете в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 18:18
Lamborghini Urus SE с широким обвесом и новыми дисками выглядит как из будущего
Lamborghini Urus SE получил уникальный обвес и колеса от известной мастерской. Автомобиль стал похож на концепт из фантастики. Проект реализован в Лос-Анджелесе. Владелец решил выделиться на фоне других суперкаров. Как изменился внешний вид и что еще добавили – читайте далее.Читать далее
-
19.11.2025, 18:01
Почему электромобили могли бы служить дольше с универсальными батареями
Иногда самые интересные идеи рождаются в быту. Обычный ремонт на кухне может навести на размышления о будущем электромобилей. Почему производители не используют стандартные батареи? Этот вопрос способен изменить взгляд на развитие рынка. Ответ удивит даже опытных автолюбителей.Читать далее
-
19.11.2025, 16:19
Самый дорогой Plymouth Savoy 1958 года: культовый Christine ушел с молотка
На аукционе в Лас-Вегасе продали уникальный Plymouth Savoy 1958 года. Автомобиль вдохновлен фильмом «Кристина» и оснащен мощным V8. Цена превзошла ожидания даже для реплики. Внутри и снаружи — точное воссоздание культового образа. Почему этот лот вызвал такой ажиотаж?Читать далее
-
19.11.2025, 16:08
Глава Geely предсказал волну банкротств среди автопроизводителей в 2026 году
Топ-менеджер Geely сделал громкое заявление. Авторынок Китая ждут большие перемены. Не все компании смогут выжить. Грядет серьезный спад продаж электромобилей. Кто окажется на грани банкротства?Читать далее
-
19.11.2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.Читать далее
-
19.11.2025, 15:04
Китайские авто теряют позиции: доля на рынке РФ упала ниже 50%
В октябре 2025 года рынок удивил аналитиков. Китайские марки впервые за два года уступили половину рынка. Лидеры сменились, а причины не так очевидны. Что происходит с автопродажами в России?Читать далее
