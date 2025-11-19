Новые правила для бензина - как изменится рынок и что ждет водителей

В России увеличили допустимую долю спирта в автомобильном топливе до 10%

В России изменились требования к составу топлива. Бензин разрешили разбавлять. Водителей ждут новые стандарты. Эксперты обсуждают последствия для рынка. Закон принят уже во втором чтении.

В 2025 году в России вступили в силу изменения, касающиеся состава автомобильного топлива. Теперь производителям разрешено добавлять в бензин до 10% денатурированного этилового спирта. Ранее этот показатель не мог превышать 1%, что существенно ограничивало возможности нефтеперерабатывающих предприятий, уточняет Quto.ru.

Принятые поправки отменяют акцизы на использование спирта в процессе производства бензина марки АИ-92. Это решение, по мнению специалистов, должно помочь увеличить объемы выпуска топлива на отечественных заводах. В условиях нестабильной ситуации на рынке и периодических перебоев с поставками, вызванных атаками на нефтеперерабатывающие мощности, такой шаг выглядит своевременным.

Эксперты отмечают, что этиловый спирт способен повысить октановое число бензина, что положительно сказывается на его эксплуатационных характеристиках. Однако до сих пор акцизные сборы делали массовое использование этого компонента экономически невыгодным. Теперь, когда финансовые барьеры сняты, производители смогут активнее внедрять новые технологии.

Власти рассчитывают, что увеличение доли спирта в топливе позволит не только стабилизировать внутренний рынок, но и снизить риск возникновения дефицита. Это особенно актуально на фоне недавних перебоев с поставками, которые уже привели к росту цен на заправках в ряде регионов.

Водителям стоит обратить внимание на новые стандарты, так как изменения могут повлиять на поведение автомобилей, особенно старых моделей. Тем не менее, специалисты уверяют, что современные двигатели адаптированы к подобным добавкам и не испытывают проблем при эксплуатации бензина с повышенным содержанием спирта.

Таким образом, нововведение призвано поддержать топливный рынок страны и обеспечить стабильность поставок для автомобилистов. В ближайшие месяцы станет ясно, насколько эффективной окажется эта мера и как она скажется на качестве топлива и работе автотранспорта.