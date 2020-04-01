1 апреля 2020, 17:42
В России узаконили новые знаки и разметку
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Фото: "Коммерсантъ"
С 1 апреля 2020 года региональные власти могут устанавливать новые типы дорожных знаков и обозначать синей разметкой платные парковочные места. Пока новые ГОСТы носят рекомендательный характер.
Фото: "Коммерсантъ"
Фото: "Коммерсантъ"
Фото: "Коммерсантъ"
Фото: "Коммерсантъ"
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Например, новый знак «Участок перекрестка» предупреждает о приближении к так называемой «вафельнице» - желтой сетчатой разметке на перекрестке, останавливаться на которой строго запрещено. Знак «Движение автобусов запрещено» распространяется на все автобусы, за исключением маршрутных и школьных, а также автобусов со специальным разрешением. Знаки «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» обозначают участок дороги или территорию, в пределах которых велосипедисты имеют приоритет перед пешеходами и автомобилями.
Новые таблички «Вид транспортного средства» и «Кроме вида транспортного средства» с изображением электромобиля могут применяться вместе с другими знаками. Например, их могут устанавливать для обозначения парковочных мест только для электромобилей или, наоборот, запретить им проезд. Таблички с указанием экологического класса автомобилей в будущем предполагают использовать для ограничения въезда «неэкологичных» машин в определенные зоны или районы. Табличка «Фотовидеофиксация» теперь предупреждает не только о стационарных, но и о передвижных камерах.
Синей сплошной разметкой разрешили обозначать зону платной парковки. Кроме того, в ГОСТе уточнили, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие запрещающего знака 3.27 «Остановка запрещена».
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ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Обслуживаемся в данном сервисе 2 года. В нашей семье два автомобиля : Первый бмв х5 е70 дизель с пробегом 200000км Второй пойди а6 дизель с пробегом 160000км Ребята хорошо выполняют свою работу помогают с подбором запчастей всегда идут на уступки! Сталкивались с разными проблемами так как и пробеги ...
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