Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 апреля 2020, 17:42

В России узаконили новые знаки и разметку

  • 368
  • 0
Фото: "Коммерсантъ"
С 1 апреля 2020 года региональные власти могут устанавливать новые типы дорожных знаков и обозначать синей разметкой платные парковочные места. Пока новые ГОСТы носят рекомендательный характер.
В России узаконили новые знаки и разметку

Фото: "Коммерсантъ"

В России узаконили новые знаки и разметку

Фото: "Коммерсантъ"

В России узаконили новые знаки и разметку

Фото: "Коммерсантъ"

В России узаконили новые знаки и разметку

Фото: "Коммерсантъ"

В России узаконили новые знаки и разметку
В России узаконили новые знаки и разметку
В России узаконили новые знаки и разметку
В России узаконили новые знаки и разметку
Ранее мы писали
ГИБДД планирует использовать дорожные камеры для фиксации еще одного вида нарушения ПДД. С помощью нейросети ...
Читать далее
В силу вступили два государственных стандарта: новый ГОСТ Р 52289-2019 (правила применения знаков, разметки, светофоров) и измененный ГОСТ Р 52290-2004 (требования к знакам). Как пишет «Коммерсантъ», основные изменения связаны с новыми типами знаков, которые уже введены в ПДД, но не были стандартизированы. Некоторые из них в качестве эксперимента уже начали устанавливать на московских улицах.

Например, новый знак «Участок перекрестка» предупреждает о приближении к так называемой «вафельнице» - желтой сетчатой разметке на перекрестке, останавливаться на которой строго запрещено. Знак «Движение автобусов запрещено» распространяется на все автобусы, за исключением маршрутных и школьных, а также автобусов со специальным разрешением. Знаки «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» обозначают участок дороги или территорию, в пределах которых велосипедисты имеют приоритет перед пешеходами и автомобилями.

Новые таблички «Вид транспортного средства» и «Кроме вида транспортного средства» с изображением электромобиля могут применяться вместе с другими знаками. Например, их могут устанавливать для обозначения парковочных мест только для электромобилей или, наоборот, запретить им проезд. Таблички с указанием экологического класса автомобилей в будущем предполагают использовать для ограничения въезда «неэкологичных» машин в определенные зоны или районы. Табличка «Фотовидеофиксация» теперь предупреждает не только о стационарных, но и о передвижных камерах.

Синей сплошной разметкой разрешили обозначать зону платной парковки. Кроме того, в ГОСТе уточнили, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие запрещающего знака 3.27 «Остановка запрещена». 
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
какого производителя плёнки выбрать?
Классное авто! Ваше желание понятно, такую машину надо упаковывать в антигравийную плёнку обязательно, а выбрать советую F-performance furious, по мне так она лучшая по цене и качеству. Сам на свою ласточку заказывал, и за полтора года не пожелтела, не помутнела.
Юрий Иншаков
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
ДА.ДА.ДА отменить но поверте могу поспорить ОНИ его не отменят НИКОГДА ЭТО ЖЕ ТАКИЕ ХАЛЯВНЫЕ ДЕНЬЖИЩИ автомобили с каждым годом прибавляются.
Борис
Автотехцентр-СТО"Веркштатт-WERKSTATT" | отзывы
Обслуживаемся в данном сервисе 2 года. В нашей семье два автомобиля : Первый бмв х5 е70 дизель с пробегом 200000км Второй пойди а6 дизель с пробегом 160000км Ребята хорошо выполняют свою работу помогают с подбором запчастей всегда идут на уступки! Сталкивались с разными проблемами так как и пробеги ...
Гамид
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Мировой автопром пребывает в вирусном шоке
Тест-драйв Geely Coolray: цветение анемонов
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 27 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 32 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России узаконили новые знаки и разметку
{{material_129397}}В силу вступили два государственных стандарта: новый ГОСТ Р 52289-2019 (правила применения знаков, разметки, светофоров) и измененный ГОСТ Р 52290-2004 (требования к знакам). Как пишет «Коммерсантъ», основные изменения связаны с новыми типами знаков, которые уже введены в ПДД, но не были стандартизированы. Некоторые из них в качестве эксперимента уже начали устанавливать на московских улицах.Например, новый знак «Участок перекрестка» предупреждает о приближении к так называемой «вафельнице» - желтой сетчатой разметке на перекрестке, останавливаться на которой строго запрещено. Знак «Движение автобусов запрещено» распространяется на все автобусы, за исключением маршрутных и школьных, а также автобусов со специальным разрешением. Знаки «Велосипедная зона» и «Конец велосипедной зоны» обозначают участок дороги или территорию, в пределах которых велосипедисты имеют приоритет перед пешеходами и автомобилями.Новые таблички «Вид транспортного средства» и «Кроме вида транспортного средства» с изображением электромобиля могут применяться вместе с другими знаками. Например, их могут устанавливать для обозначения парковочных мест только для электромобилей или, наоборот, запретить им проезд. Таблички с указанием экологического класса автомобилей в будущем предполагают использовать для ограничения въезда «неэкологичных» машин в определенные зоны или районы. Табличка «Фотовидеофиксация» теперь предупреждает не только о стационарных, но и о передвижных камерах.Синей сплошной разметкой разрешили обозначать зону платной парковки. Кроме того, в ГОСТе уточнили, что окончание желтой линии 1.4 не прекращает действие запрещающего знака 3.27 «Остановка запрещена». 
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Республика Татарстан Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться