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30 августа 2019, 00:38

В России уже собрали 2 000 кроссоверов Haval F7

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Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Рус»
С конвейера тульского завода Haval в торжественной обстановке сошел двухтысячный кроссовер Haval F7. Юбилейным стал автомобиль белого цвета. Сейчас завод выпускает по 60 кроссоверов за смену.
В России уже собрали 2 000 кроссоверов Haval F7

Фото взято из открытых источников

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Первый в России завод китайского автопроизводителя открылся в Тульской области буквально несколько месяцев назад. В настоящее время объем производства достиг отметки 60 автомобилей за смену. Предприятие продолжает наращивать мощности, чтобы удовлетворить спрос на новинку российского рынка – кроссовер Haval F7. По итогам июля, автомобиль разошелся тиражом 425 экземпляров и уверенно претендует на титул бестселлера Haval в России.

Продажи Haval F7 стартовали в июне 2019 года. Автомобиль предлагается в трех комплектациях (Comfort, Elite, Premium) и с двумя моторами на выбор (150 и 190 сил). В цветовую палитру входят четыре оттенка «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий). Цена базового автомобиля с 1,5-литровым турбомотором, «роботом» 7-DCT и передним приводом начинается от 1 449 000 рублей. За топовый кроссовер со 190-сильным двигателем и полным приводом в комплектации Premium придется заплатить не менее 1 819 000 рублей. В список оснащения входит светодиодная оптика, панорамный люк, отделка салона эко-кожей, система кругового обзора, передние парктроники, адаптивный  круиз-контроль, а также система предотвращения фронтальных столкновений и система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

До конца 2019 года на конвейер тульского завода Haval должны встать еще две модели: полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. Последний представляет собой купеобразную версию Haval F7. Спрос на нее может быть еще выше из-за стильной, более спортивной внешности. Модель получит турбомоторы объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Трансмиссия: 7-ступенчатый преселективный «робот», привод - передний или полный.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Haval открыл завод и назвал цену F7
Можно закрывать завод.=) )
Сергей
Haval расширяет дилерскую сеть
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
Ярослав
Обновленный Haval H9: первые фото
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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В России уже собрали 2 000 кроссоверов Haval F7
{{material_127075}}Первый в России завод китайского автопроизводителя открылся в Тульской области буквально несколько месяцев назад. В настоящее время объем производства достиг отметки 60 автомобилей за смену. Предприятие продолжает наращивать мощности, чтобы удовлетворить спрос на новинку российского рынка – кроссовер Haval F7. По итогам июля, автомобиль разошелся тиражом 425 экземпляров и уверенно претендует на титул бестселлера Haval в России.Продажи Haval F7 стартовали в июне 2019 года. Автомобиль предлагается в трех комплектациях (Comfort, Elite, Premium) и с двумя моторами на выбор (150 и 190 сил). В цветовую палитру входят четыре оттенка «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий). Цена базового автомобиля с 1,5-литровым турбомотором, «роботом» 7-DCT и передним приводом начинается от 1 449 000 рублей. За топовый кроссовер со 190-сильным двигателем и полным приводом в комплектации Premium придется заплатить не менее 1 819 000 рублей. В список оснащения входит светодиодная оптика, панорамный люк, отделка салона эко-кожей, система кругового обзора, передние парктроники, адаптивный  круиз-контроль, а также система предотвращения фронтальных столкновений и система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.До конца 2019 года на конвейер тульского завода Haval должны встать еще две модели: полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. Последний представляет собой купеобразную версию Haval F7. Спрос на нее может быть еще выше из-за стильной, более спортивной внешности. Модель получит турбомоторы объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Трансмиссия: 7-ступенчатый преселективный «робот», привод - передний или полный.
2019-08-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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