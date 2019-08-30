30 августа 2019, 00:38
В России уже собрали 2 000 кроссоверов Haval F7
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Фото: пресс-служба «Хавейл Мотор Рус»
С конвейера тульского завода Haval в торжественной обстановке сошел двухтысячный кроссовер Haval F7. Юбилейным стал автомобиль белого цвета. Сейчас завод выпускает по 60 кроссоверов за смену.
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Продажи Haval F7 стартовали в июне 2019 года. Автомобиль предлагается в трех комплектациях (Comfort, Elite, Premium) и с двумя моторами на выбор (150 и 190 сил). В цветовую палитру входят четыре оттенка «металлик»: «Благородный агат» (белый), «Антрацит» (черный), «Платиновый неон» (серый) и «Аквамарин» (синий). Цена базового автомобиля с 1,5-литровым турбомотором, «роботом» 7-DCT и передним приводом начинается от 1 449 000 рублей. За топовый кроссовер со 190-сильным двигателем и полным приводом в комплектации Premium придется заплатить не менее 1 819 000 рублей. В список оснащения входит светодиодная оптика, панорамный люк, отделка салона эко-кожей, система кругового обзора, передние парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также система предотвращения фронтальных столкновений и система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.
До конца 2019 года на конвейер тульского завода Haval должны встать еще две модели: полноразмерный рамный внедорожник Haval H9 и новый купе-кроссовер Haval F7x. Последний представляет собой купеобразную версию Haval F7. Спрос на нее может быть еще выше из-за стильной, более спортивной внешности. Модель получит турбомоторы объемом 1,5 литра (150 л.с.) и 2,0 литра (190 л.с.). Трансмиссия: 7-ступенчатый преселективный «робот», привод - передний или полный.
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09.09.2016, 09:37
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Тест-драйв Lada Granta Cross: естественный отбор
16.08.2019, 00:15
Тест-драйв Haval H6 Coupe: знает себе цену
02.07.2018, 09:15
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
23.12.2016, 07:16
Тест-драйв Haval H9: китайский гладиатор
25.09.2016, 20:05
Тест-драйв Haval H2: нежгучий перец
09.09.2016, 09:37
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Можно закрывать завод.=) )
Я своим H9 очень доволен, с 17г не подводил еще. В качество китайцев уже давно поверил, думаю, кому-то просто время нужно, лояльность еще вырастет.
ОТ 2,6 млн. за китайца в красивой и нашпигованной обертке???? Кому он нужен будет ещё и тульской сборки за такие деньги? Подешевеет? НА 20тыс. р наверное, ка обычно бывает. Ещё пару лет назад он стоил 2,2 мл.н. новый! И это была предельная для него цена! Я за эти три года в Москве видел его всего пару ...
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