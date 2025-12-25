Опасные шины подорожают: как изменится рынок и кто заплатит больше – подробности

В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года

С 2026 года в России изменится расчет экосбора на шины. Новые правила затронут продукцию с вредными соединениями. Ожидается рост цен на импортные шины. Безопасные шины получат преимущества. Подробности о новых требованиях и последствиях для рынка.

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила расчета экологического сбора на автомобильные шины. Как сообщают Известия, власти планируют ввести дополнительный коэффициент для продукции, в составе которой обнаружены опасные для здоровья соединения. Такой шаг направлен на снижение количества вредных шин на рынке и защиту здоровья граждан.

Суть изменений заключается в том, что для шин, содержащих канцерогены, коэффициент экосбора может вырасти до 17. Это приведет к значительному увеличению суммы, которую придется платить за утилизацию таких изделий. Для безопасных шин, соответствующих новым стандартам, коэффициент останется нулевым, что позволит производителям и импортерам избежать дополнительных расходов.

Главная причина ужесточения требований - наличие канцерогенов в пыли, образующейся при износе шин. Эти вещества признаны крайне опасными для человека, поскольку способны вызывать серьезные заболевания, включая онкологию. Власти рассчитывают, что новые меры помогут минимизировать риски для здоровья населения.

По оценкам специалистов, после введения новых правил экосбор на небезопасные шины может увеличиться более чем в два раза и достигнуть 389 тысяч рублей за тонну. Для владельцев легковых автомобилей это означает, что комплект таких шин подорожает примерно на 3 тысячи рублей. Владельцы кроссоверов и внедорожников могут столкнуться с ростом расходов до 5–5,5 тысяч рублей за комплект.

Государство рассчитывает, что повышение ставок станет серьезным препятствием для импорта дешевых и сомнительных шин из азиатских стран. Торговля такой продукцией станет экономически невыгодной из-за низкой маржинальности. В то же время производители и поставщики безопасных шин, прошедших сертификацию, смогут работать без дополнительных издержек.

Особенно сильно изменения затронут импортные шины: по оценкам экспертов, около 40% зарубежной продукции не соответствует новым стандартам. Среди российских производителей этот показатель значительно ниже - примерно 11%. Это может привести к перераспределению долей на рынке в пользу отечественных компаний, которые уже сейчас ориентируются на более строгие требования к безопасности.

Введение новых правил также должно стимулировать производителей к использованию более чистых и безопасных технологий. Ожидается, что компании начнут активнее внедрять инновационные решения, чтобы соответствовать новым стандартам и сохранить конкурентоспособность на рынке.

Таким образом, с 2026 года покупатели столкнутся с изменениями в ценах на шины, а рынок - с новыми правилами игры. В выигрыше окажутся те, кто заранее подготовится к переходу на безопасную продукцию и сможет подтвердить ее соответствие установленным требованиям.