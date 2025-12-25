Опасные шины подорожают: как изменится рынок и кто заплатит больше – подробности

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

25 декабря 2025, 15:50

В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года

В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года

Опасные шины подорожают: как изменится рынок и кто заплатит больше – подробности

В России ужесточат экосбор на шины с вредными веществами с 2026 года

С 2026 года в России изменится расчет экосбора на шины. Новые правила затронут продукцию с вредными соединениями. Ожидается рост цен на импортные шины. Безопасные шины получат преимущества. Подробности о новых требованиях и последствиях для рынка.

С 2026 года в России изменится расчет экосбора на шины. Новые правила затронут продукцию с вредными соединениями. Ожидается рост цен на импортные шины. Безопасные шины получат преимущества. Подробности о новых требованиях и последствиях для рынка.

С 1 января 2026 года в России вступят в силу новые правила расчета экологического сбора на автомобильные шины. Как сообщают Известия, власти планируют ввести дополнительный коэффициент для продукции, в составе которой обнаружены опасные для здоровья соединения. Такой шаг направлен на снижение количества вредных шин на рынке и защиту здоровья граждан.

Суть изменений заключается в том, что для шин, содержащих канцерогены, коэффициент экосбора может вырасти до 17. Это приведет к значительному увеличению суммы, которую придется платить за утилизацию таких изделий. Для безопасных шин, соответствующих новым стандартам, коэффициент останется нулевым, что позволит производителям и импортерам избежать дополнительных расходов.

Главная причина ужесточения требований - наличие канцерогенов в пыли, образующейся при износе шин. Эти вещества признаны крайне опасными для человека, поскольку способны вызывать серьезные заболевания, включая онкологию. Власти рассчитывают, что новые меры помогут минимизировать риски для здоровья населения.

По оценкам специалистов, после введения новых правил экосбор на небезопасные шины может увеличиться более чем в два раза и достигнуть 389 тысяч рублей за тонну. Для владельцев легковых автомобилей это означает, что комплект таких шин подорожает примерно на 3 тысячи рублей. Владельцы кроссоверов и внедорожников могут столкнуться с ростом расходов до 5–5,5 тысяч рублей за комплект.

Государство рассчитывает, что повышение ставок станет серьезным препятствием для импорта дешевых и сомнительных шин из азиатских стран. Торговля такой продукцией станет экономически невыгодной из-за низкой маржинальности. В то же время производители и поставщики безопасных шин, прошедших сертификацию, смогут работать без дополнительных издержек.

Особенно сильно изменения затронут импортные шины: по оценкам экспертов, около 40% зарубежной продукции не соответствует новым стандартам. Среди российских производителей этот показатель значительно ниже - примерно 11%. Это может привести к перераспределению долей на рынке в пользу отечественных компаний, которые уже сейчас ориентируются на более строгие требования к безопасности.

Введение новых правил также должно стимулировать производителей к использованию более чистых и безопасных технологий. Ожидается, что компании начнут активнее внедрять инновационные решения, чтобы соответствовать новым стандартам и сохранить конкурентоспособность на рынке.

Таким образом, с 2026 года покупатели столкнутся с изменениями в ценах на шины, а рынок - с новыми правилами игры. В выигрыше окажутся те, кто заранее подготовится к переходу на безопасную продукцию и сможет подтвердить ее соответствие установленным требованиям.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Geely Monjaro Flagship SE выходит на российский рынок в эксклюзивной комплектации
Jaecoo J6 выходит на российский рынок с увеличенными размерами и новыми возможностями
Geely Okavango и Jetta VS7: сравнение семейных кроссоверов на российском рынке
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Воронежская область Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться