Безопасность автомобилей в России станет дороже - кого новые правила заставят платить больше

Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 07:51

В России ужесточают требования к безопасности новых авто: что изменится и как это скажется на цене

В России готовят масштабные перемены для всех, кто планирует купить новый автомобиль. Власти вводят обязательные системы безопасности, которые раньше были лишь опцией. Мало кто знает, что это приведет к заметному росту цен и изменит подход к выбору машины. Эксперты объяснили, какие технологии станут стандартом и почему автопроизводители не спешат внедрять новшества.

Российских автомобилистов ждет серьезное обновление правил игры: государство решило ужесточить требования к безопасности новых машин. Теперь производителям придется оснащать автомобили целым набором электронных помощников и защитных систем, которые ранее были доступны только в дорогих комплектациях или вовсе отсутствовали. Это решение напрямую затронет всех, кто собирается покупать авто в ближайшие годы, ведь стоимость моделей с расширенным оснащением заметно вырастет.

Как сообщает Autonews, инициатива стала частью масштабной Стратегии повышения безопасности дорожного движения, утвержденной правительством в мае. Документ включает более 260 предложений, среди которых - обновление стандартов для автомобилей, совершенствование подготовки водителей и модернизация инфраструктуры. Особое внимание уделено именно транспортным средствам: к 2030 году Минпромторг и институт «НАМИ» должны проработать новые обязательные требования к безопасности, а также внести изменения в технический регламент Таможенного союза.

Список систем, которые могут стать обязательными, впечатляет. В первую очередь речь идет об активных помощниках: системах удержания полосы, автоматическом экстренном торможении, предупреждении о пешеходах и велосипедистах, мониторинге давления в шинах, а также о комплексах, которые помогают избежать столкновений и снизить риск аварий при движении задним ходом. Кроме того, в перечень войдут пассивные средства защиты - подушки безопасности, усиленные кузова, современные детские кресла и крепления ISOFIX, а также требования к конструкции капота и бамперов для минимизации травм пешеходов.

Не обошли стороной и цифровую безопасность: автомобили должны будут защищаться от кибератак, а их программное обеспечение - регулярно обновляться для предотвращения уязвимостей. Для оценки уровня безопасности планируется запуск национального рейтинга RuNCAP, который станет ориентиром при госзакупках и продвижении моделей на рынке. Это создаст дополнительную мотивацию для производителей внедрять современные технологии.

Сегодня российские стандарты безопасности заметно уступают европейским. Многие электронные системы остаются на усмотрение автоконцернов, а требования техрегламента Таможенного союза не всегда соответствуют международным нормам. После ухода иностранных брендов и введения санкций в 2022 году в России действовали упрощенные правила: разрешалось выпускать машины без ABS и системы «ЭРА-ГЛОНАСС», а экологические нормы были снижены до «Евро-0». Однако с 2024 года большинство послаблений отменили, и теперь базовое оснащение новых авто включает подушки безопасности, ESP и систему экстренного реагирования.

Эксперты отмечают, что российский автопром пока не готов к массовому внедрению сложных электронных систем. Причины - зависимость от импорта компонентов, санкции и нехватка собственных разработок. Как пояснил Александр Холодов, производители не спешат инвестировать в новые технологии, опасаясь роста себестоимости и снижения спроса. Алексей Тузов добавил, что локализация производства требует времени и значительных вложений, а массовое оснащение автомобилей дорогими опциями может сделать их недоступными для многих покупателей.

Для сравнения, в Европе с 2022 года действует жесткий регламент: все новые модели обязаны иметь системы автоматического торможения, удержания в полосе и другие электронные помощники. С 2026 года требования станут еще строже - появятся адаптивные стоп-сигналы и продвинутые системы контроля внимания водителя. Российские автомобили, даже прошедшие сертификацию, часто не дотягивают до этих стандартов, что ограничивает их экспортный потенциал.

В контексте новых требований стоит вспомнить, как недавно отечественный премиум-седан получил одобрение на массовое производство - сертификация Senat 900 открыла путь к продажам в России. Этот пример показывает, что даже крупные игроки рынка вынуждены адаптироваться к меняющимся правилам и стандартам.

В ближайшие годы покупателям стоит готовиться к тому, что новые автомобили станут дороже, а выбор моделей с минимальным оснащением будет сокращаться. Введение обязательных систем безопасности повысит уровень защиты на дорогах, но одновременно приведет к удорожанию машин и усложнит задачу для производителей. По имеющимся данным, государство рассчитывает, что эти меры позволят снизить число аварий и смертей на дорогах, однако для автопрома это станет серьезным вызовом. Важно помнить, что ужесточение стандартов - это не только новые расходы, но и шаг к более безопасному будущему для всех участников движения.

