Владельцев машин из-за рубежа теперь ждет наказание – лазейка закрыта

В России ужесточили штрафы за тонировку для временно ввезенных автомобилей

В России изменились правила для временно ввезенных авто. Новые штрафы касаются тонировки стекол. Водителей ждут неожиданные последствия. Закон уже вступил в силу. Подробности – в нашем материале.

В России вступили в силу новые правила, касающиеся автомобилей, временно ввезенных на территорию страны. Теперь владельцы таких машин, независимо от страны регистрации, обязаны соблюдать российские требования к светопропусканию стекол. Ранее существовала лазейка, позволявшая избегать ответственности за слишком темную тонировку, но теперь она устранена.

Как сообщает Autonews, изменения затронули статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. В нее добавили новую часть, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей за нарушение норм по тонировке для всех временно ввезенных транспортных средств. Ранее подобные автомобили, особенно из стран, не входящих в Таможенный союз, могли ездить с затемненными стеклами без риска получить штраф.

До недавнего времени требования по светопропусканию стекол распространялись только на автомобили, зарегистрированные в России и странах Таможенного союза. Водители машин с иностранными номерами, особенно из Абхазии, Южной Осетии и Грузии, активно пользовались этим пробелом в законе. Они не ставили авто на учет в ГАИ и спокойно ездили с нарушениями, не опасаясь наказания в течение полугода.

Теперь ситуация изменилась. Независимо от страны регистрации, все автомобили, находящиеся на территории России, должны соответствовать «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации». Это значит, что светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно быть не менее 70 процентов. За несоблюдение этого требования предусмотрен штраф в 500 рублей.

В МВД ранее отмечали, что большое количество автомобилей с чрезмерно темной тонировкой, зарегистрированных за пределами Таможенного союза, создает серьезные проблемы для безопасности дорожного движения. Теперь этот вопрос урегулирован на законодательном уровне, и все водители, независимо от гражданства и страны регистрации автомобиля, обязаны соблюдать единые правила.

Таким образом, лазейка, позволявшая временно ввезенным автомобилям нарушать нормы по тонировке, официально закрыта. Водителям стоит быть внимательнее и заранее привести свои машины в соответствие с российскими стандартами, чтобы избежать штрафов и неприятных ситуаций на дороге.