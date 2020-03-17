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17 марта 2020, 00:55

В России в феврале купили только 15 электрокаров

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Фото: avtovolgograda.ru
Российский рынок новых электрических автомобилей упал на 42%. По данным аналитического агентства «Автостат», в феврале текущего года в нашей стране только пятнадцать человек стали обладателями новых электрокаров.
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Текущий год несет потери всему автомобильному бизнесу, не исключение и электрокары. В России из-за низкого спроса на электрические модели падение этого сегмента рынка особенно заметно — минус 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

В феврале 2020 года обладателями новых легковых электромобилей в России стали всего 15 человек, а в феврале 2019 их было 26. В нашей стране это штучный товар. Пугает такой цифрой только февраль, как отметили в агентстве, по итогам двух месяцев ситуация немного лучше минус только 27,7%.

Из пятнадцати моделей 6 электрокаров принадлежали бренду Tesla, по 3 автомобиля Tesla Х и Tesla Model 3, по 4 - Jaguar I-Pace и Nissan Leaf, 1 - Hyundai Ioniq. Шесть новеньких электрокаров остались жить в столице, а остальные отправились в российские регионы, такие как Камчатка, в Пермский, Приморский и Хабаровский края, Башкортостан, Свердловскую, Тамбовскую, Томскую, Челябинскую области.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
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ясно кисло
Roza22
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В России в феврале купили только 15 электрокаров
{{material_129227}}Текущий год несет потери всему автомобильному бизнесу, не исключение и электрокары. В России из-за низкого спроса на электрические модели падение этого сегмента рынка особенно заметно — минус 42,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  В феврале 2020 года обладателями новых легковых электромобилей в России стали всего 15 человек, а в феврале 2019 их было 26. В нашей стране это штучный товар. Пугает такой цифрой только февраль, как отметили в агентстве, по итогам двух месяцев ситуация немного лучше минус только 27,7%.Из пятнадцати моделей 6 электрокаров принадлежали бренду Tesla, по 3 автомобиля Tesla Х и Tesla Model 3, по 4 - Jaguar I-Pace и Nissan Leaf, 1 - Hyundai Ioniq. Шесть новеньких электрокаров остались жить в столице, а остальные отправились в российские регионы, такие как Камчатка, в Пермский, Приморский и Хабаровский края, Башкортостан, Свердловскую, Тамбовскую, Томскую, Челябинскую области.
2020-03-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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