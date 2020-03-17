17 марта 2020, 00:55
В России в феврале купили только 15 электрокаров
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Фото: avtovolgograda.ru
Российский рынок новых электрических автомобилей упал на 42%. По данным аналитического агентства «Автостат», в феврале текущего года в нашей стране только пятнадцать человек стали обладателями новых электрокаров.
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В феврале 2020 года обладателями новых легковых электромобилей в России стали всего 15 человек, а в феврале 2019 их было 26. В нашей стране это штучный товар. Пугает такой цифрой только февраль, как отметили в агентстве, по итогам двух месяцев ситуация немного лучше минус только 27,7%.
Из пятнадцати моделей 6 электрокаров принадлежали бренду Tesla, по 3 автомобиля Tesla Х и Tesla Model 3, по 4 - Jaguar I-Pace и Nissan Leaf, 1 - Hyundai Ioniq. Шесть новеньких электрокаров остались жить в столице, а остальные отправились в российские регионы, такие как Камчатка, в Пермский, Приморский и Хабаровский края, Башкортостан, Свердловскую, Тамбовскую, Томскую, Челябинскую области.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
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