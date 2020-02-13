13 февраля 2020, 16:49
В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
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Фото: autowp.ru
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей 3-Series (индекс Е46). Причиной стала возможная разгерметизация газогенератора подушки безопасности.
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Российский офис BMW объявил об отзыве автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной вновь стали ...Читать далее
В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в сервис на диагностику. Специалисты сервиса проверят серийный номер на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.
Из-за схожей проблемы в октябре 2019 года BMW уже отзывала в России автомобили 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), проданные в период с февраля 2000 года по май 2002 года. Тогда в сервис пригласили 4 144 автомобиля. Сейчас в списке значится 1 652 машины.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
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