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13 февраля 2020, 16:49

В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW

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Фото: autowp.ru
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей 3-Series (индекс Е46). Причиной стала возможная разгерметизация газогенератора подушки безопасности.
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Российский офис BMW объявил об отзыве автомобилей BMW 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39). Причиной вновь стали ...
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Под действие отзыва подпадают автомобили BMW 3-Series (E46), выпущенные с января 1998 года по декабрь 2000 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Как говорится в официальном сообщении, со временем одноступенчатый газогенератор типа «NADI» может разгерметизироваться. По всей видимости, речь вновь идет о печально знаменитых подушках безопасности Takata.

В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в сервис на диагностику. Специалисты сервиса проверят серийный номер на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.

Из-за схожей проблемы в октябре 2019 года BMW уже отзывала в России автомобили 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), проданные в период с февраля 2000 года по май 2002 года. Тогда в сервис пригласили 4 144 автомобиля. Сейчас в списке значится 1 652 машины.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум BMW 3 седан
Андрей, это известная проблема bmw троек. А основной причиной может являться распределитель зажигания. Любая дождливая погода (не обязательно по лужам ездить) и может такое начаться. Также у вас может быть повреждена изоляция на проводе ДПКВ. Осмотрите шестой свечпровод. Все надо протереть и высушить ...
Илья
Самые безопасные автомобили по итогам 2019 года
Форестер конечно красава. Самый безопасный кроссовер это гордое звание. Хотя ребят, будем честными, ну разве кто то сомневался в безопасности форика? Машина, которая практически идеальна по всем параметрам. Думаю таких мало, но зато теперь еще и эксперты подтвердили мою точку зрения.
Ильяс
Молодые москвичи выбирают BMW, регионалам милее корейские бюджетники
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Autochevy
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В России вновь отзывают 20-летние автомобили BMW
{{material_128001}}Под действие отзыва подпадают автомобили BMW 3-Series (E46), выпущенные с января 1998 года по декабрь 2000 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Как говорится в официальном сообщении, со временем одноступенчатый газогенератор типа «NADI» может разгерметизироваться. По всей видимости, речь вновь идет о печально знаменитых подушках безопасности Takata.В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать владельцев указанных выше автомобилей о начале отзывной кампании и приглашать подъехать в сервис на диагностику. Специалисты сервиса проверят серийный номер на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о ее замене. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для автовладельцев.Из-за схожей проблемы в октябре 2019 года BMW уже отзывала в России автомобили 3-Series (Е46) и 5-Series (Е39), проданные в период с февраля 2000 года по май 2002 года. Тогда в сервис пригласили 4 144 автомобиля. Сейчас в списке значится 1 652 машины.
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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