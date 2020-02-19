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19 февраля 2020, 14:43

В России вновь отзывают автомобили Mazda3

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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала проблема с двигателем. При движении на малых скоростях он может внезапно заглохнуть.
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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стало недостаточно ...
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Специалисты Mazda выяснили, что при движении на низкой скорости в цилиндры может попадать большое количество картерных газов, что ведет к обеднению топливно-воздушной смеси и остановке двигателя. Также остановка двигателя возможна из-за проблем в автоматическом повторном запуске агрегата при срабатывании системы i-stop на холодном ходу.

Под действие отзыва попали 776 автомобилей Mazda3, проданных в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить подпадает ли их транспортное средство под отзыв можно самостоятельно с помощью специального сервиса на портале auto.ru. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале добровольной сервисной акции и приглашать их подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. Специалисты сервиса обновят ПО блока управления двигателем. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.

В октябре 2019 года в России уже отзывали автомобили Mazda. Тогда причиной стало недостаточно прочно приклеенное салонное зеркало заднего вида. В сервис пригласили всего 12 автомобилей, проданных в период с 30 июня по 24 июля 2019 года. На всех машинах предлагалось бесплатно заменить зеркало на аналогичное новое, но с улучшенной адгезией клеевого состава.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mazda 3 sedan
Тройка мазда конечно хорошая машина, но вот что касается шумоизоляции то меня не очень устраивает, купил, покатался и сказал что так ездить не могу, пришлось шумовать тачку.
alex778899
Японские автомобили, с которыми владельцы не спешат расставаться
Х Трейл гниет как консервная банка
Александр
Угнал «Мазду», но спрятаться не успел
Нужно устанавливать радиопоисковую систему Трэкер (бывший Лоджек) и проблем не будет у товарища 2 раза угоняли МАзду 6 и оба раза возвращали благодаря Трэкеру
Илья
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В России вновь отзывают автомобили Mazda3
{{material_127717}}Специалисты Mazda выяснили, что при движении на низкой скорости в цилиндры может попадать большое количество картерных газов, что ведет к обеднению топливно-воздушной смеси и остановке двигателя. Также остановка двигателя возможна из-за проблем в автоматическом повторном запуске агрегата при срабатывании системы i-stop на холодном ходу.Под действие отзыва попали 776 автомобилей Mazda3, проданных в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить подпадает ли их транспортное средство под отзыв можно самостоятельно с помощью специального сервиса на портале auto.ru. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале добровольной сервисной акции и приглашать их подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. Специалисты сервиса обновят ПО блока управления двигателем. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.В октябре 2019 года в России уже отзывали автомобили Mazda. Тогда причиной стало недостаточно прочно приклеенное салонное зеркало заднего вида. В сервис пригласили всего 12 автомобилей, проданных в период с 30 июня по 24 июля 2019 года. На всех машинах предлагалось бесплатно заменить зеркало на аналогичное новое, но с улучшенной адгезией клеевого состава.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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