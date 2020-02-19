19 февраля 2020, 14:43
В России вновь отзывают автомобили Mazda3
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Фото: Mazda
Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стала проблема с двигателем. При движении на малых скоростях он может внезапно заглохнуть.
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Российский офис Mazda объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей Mazda3. Причиной стало недостаточно ...Читать далее
Под действие отзыва попали 776 автомобилей Mazda3, проданных в период с 28 июня по 30 декабря 2019 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Кроме того, проверить подпадает ли их транспортное средство под отзыв можно самостоятельно с помощью специального сервиса на портале auto.ru. В ближайшее время уполномоченные сотрудники начнут извещать автовладельцев о начале добровольной сервисной акции и приглашать их подъехать в дилерский центр на диагностику и ремонт. Специалисты сервиса обновят ПО блока управления двигателем. Все работы в рамках отзыва проведут бесплатно для владельцев.
В октябре 2019 года в России уже отзывали автомобили Mazda. Тогда причиной стало недостаточно прочно приклеенное салонное зеркало заднего вида. В сервис пригласили всего 12 автомобилей, проданных в период с 30 июня по 24 июля 2019 года. На всех машинах предлагалось бесплатно заменить зеркало на аналогичное новое, но с улучшенной адгезией клеевого состава.
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Тест-драйв Mazda CX-9: дорожный уполномоченный
26.10.2017, 08:35
Тест-драйв Mazda CX-5: бессовестно красивый
16.07.2017, 23:52
Выписываем круги на пока что недоступной Mazda MX-5
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