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14 августа 2019, 09:59

В России вновь отзывают пикапы Mercedes-Benz X-Class

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Российский офис Mercedes-Benz объявил об очередном отзыве пикапов X-Class. На этот раз поводом стала некорректная работа системы ESP, связанная либо с тяжелым кунгом грузовой платформы, либо со сбоями в системе Pre-Safe.
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Отзывная кампания затрагивает в России 944 пикапа Mercedes-Benz X-Class, выпущенных с февраля по апрель 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. У всех выявлены проблемы в работе системы ESP, но причины в каждом случае разные. У одних пикапов, оборудованных кунгом на грузовой платформе, может наблюдаться превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу. Как следствие, снижается устойчивость, возникают заносы и аварии.

Кроме того, в инструкции по эксплуатации некорректно указано, что при активации блокировки дифференциала заднего моста эффективность системы ESP снижается. На самом деле, система полностью отключается, о чем свидетельствует индикация на панели приборов: «ESP OFF». С другой стороны, при сбое в работе комплекса систем активной безопасности Pre-Safe, на приборке появляется сообщение об ошибке, которое не описано в инструкции. В итоге, водитель не может понять, что именно сломалось в автомобиле.

В ближайшее время представители Mercedes-Benz известят владельцев X-Class о начале отзывной кампании и пригласят их приехать в дилерский сервис. Им выдадут новое руководство по эксплуатации автомобиля, инструкцию по эксплуатации кунга и обновят электронное руководство по эксплуатации. За последнее время это уже третья отзывная акция для X-Class в России. В конце апреля в сервис позвали 762 пикапа из-за неисправности системы экстренного вызова. В начале августе – 575 автомобилей из-за проблем с фаркопом, причиной которых стала опечатка в инструкции.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Mercedes-Benz X-Class против VW Amarok
Ну а вывод то какой? Что лучше Амарок или новый Мерседес? Сравнения характеристик недостаточно, такие автомобили надо тестировать очень подробно, желательно с нагрузкой и по бездорожью.
Василий
Mercedes назвал цену на X-Class для России
Мерседес-пикап - это интересно. Начинка впечатляет, вот только пока непонятно будет ли пригоден такой автомобиль для тех целей, ради которых и покупают пикапы. Кому нужен лимузин с кузовом? Да и цена у него такая, что позволить себе такую роскошь сможет только очень преуспевающий фермер.
Роман
Форум Mercedes-Benz Vito
система и правда очень умная
MichaMeL
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В России вновь отзывают пикапы Mercedes-Benz X-Class
{{material_126980}}Отзывная кампания затрагивает в России 944 пикапа Mercedes-Benz X-Class, выпущенных с февраля по апрель 2018 года. Список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. У всех выявлены проблемы в работе системы ESP, но причины в каждом случае разные. У одних пикапов, оборудованных кунгом на грузовой платформе, может наблюдаться превышение максимально допустимой суммарной нагрузки кунга на крышу. Как следствие, снижается устойчивость, возникают заносы и аварии.Кроме того, в инструкции по эксплуатации некорректно указано, что при активации блокировки дифференциала заднего моста эффективность системы ESP снижается. На самом деле, система полностью отключается, о чем свидетельствует индикация на панели приборов: «ESP OFF». С другой стороны, при сбое в работе комплекса систем активной безопасности Pre-Safe, на приборке появляется сообщение об ошибке, которое не описано в инструкции. В итоге, водитель не может понять, что именно сломалось в автомобиле.В ближайшее время представители Mercedes-Benz известят владельцев X-Class о начале отзывной кампании и пригласят их приехать в дилерский сервис. Им выдадут новое руководство по эксплуатации автомобиля, инструкцию по эксплуатации кунга и обновят электронное руководство по эксплуатации. За последнее время это уже третья отзывная акция для X-Class в России. В конце апреля в сервис позвали 762 пикапа из-за неисправности системы экстренного вызова. В начале августе – 575 автомобилей из-за проблем с фаркопом, причиной которых стала опечатка в инструкции.
2019-08-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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