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22 января 2020, 13:28

В России водители по-прежнему пьют за рулем

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Фото 1gai.ru
Минувшие новогодние праздники в очередной раз доказали печальный факт: российские автомобилисты пренебрегают требованием не водить машину в нетрезвом виде. Как бороться с пьянством за рулем?

Только в Москве в период с 1 по 8 января 2020 года ГИБДД задержали на дорогах 475 водителей, находящихся в нетрезвом виде. Из них 253 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем

 

В России водители по прежнему пьют за рулем
В России водители по прежнему пьют за рулем
В России водители по прежнему пьют за рулем
В России водители по прежнему пьют за рулем
В России водители по прежнему пьют за рулем
В России водители по прежнему пьют за рулем
В России водители по прежнему пьют за рулем
Кроме того, сотрудники Госавтониспекции задержали 20 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде. Они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Какое наказание за вождение в нетрезвом виде?

Максимально допустимое содержание алкоголя в 1 л. воздуха на выдохе равно 0,16 промилле. Эта величина призвана лишь нивелировать погрешность приборов, используемых для освидетельствования водителей. Таким образом, даже одна порция алкоголя противопоказана водителям. Некоторые специалисты считают, что промилле в России занижены. Так, например, в некоторых европейских странах разрешено 0,5 промилле. Однако в нашей стране это может спровоцировать еще больший рост числа пьяных водителей.

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На данный момент за езду в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. То же наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю.

Повторное нарушение в течение года после возвращения прав попадает под уголовное преступление. В этом случае у водителя отбирают права на три года, а также выписывают штраф в размере 300 тыс. рублей. Также законом предусмотрено лишение свободы до двух лет.

Если пьяный водитель сбил пешехода, а тот, в свою очередь, получил серьезные телесные повреждения, ездоку грозит лишение свободы до 4 лет, в качестве альтернативы — принудительные работы до 3 лет плюс лишение прав также до трех лет.

Если в результате ДТП погиб человек, то максимальная ответственность — 7 лет колонии с изъятием прав на 3 года. Если в ДТП погибли 2 и более лиц, то водитель может лишиться свободы на 9 лет, а ВУ — на 3 года.

Как бороться с вождением в нетрезвом виде в России?

Существующие сегодня наказания для нетрезвых водителей уже и так достаточно жесткие. Как видим, самое малое, что грозит нарушителю — это штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Дальнейшее их ужесточение едва ли подействует на тех, кого не останавливают даже ныне действующие весьма суровые санкции.

Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР « Как и с практически любой подобной социальной язвой, справиться с этим явлением посредством только лишь карательных мер административного и уголовного характера не выйдет. Об этом говорит и статистика правонарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. Ужесточение наказаний, если и дает эффект, то лишь временный. Именно поэтому особого смысла в еще большем ужесточение санкций за пьяную езду нет, если конечно целью не является увеличение штрафных сборов или коррупционных поборов »
Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР
Главным камнем преткновения в решении проблемы пьянства за рулем сегодня является тот факт, что многие водители уходят от ответственности за столь серьезное правонарушение: решают вопрос с инспектором «на месте», подключают «связи» и просто надеются, что в этот раз их «пронесет».

Неотвратимость наказания обеспечивается в первую очередь системой правосудия. Но применительно к вождению в нетрезвом виде неотвратимости может способствовать также совершенствование методов выявления самих случаев пьяной езды. То есть, в идеале, ни один такой случай не должен оставаться безнаказанным.

Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги» « На сегодняшний день наказание за вождение в нетрезвом виде достаточное. Возможно, необходимо для всех ввести общественные работы за данный вид правонарушения. Также в этом вопросе поможет пропаганда здорового образа жизни, негативного отношения общества к пьянству за рулем и общественный контроль »
Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
Только лишь полицейскими мерами снизить число пьяных водителей не получится, это потребует тотальных проверок на всех дорогах, что организовать физически невозможно. И здесь логичным образом всплывает вопрос технических методов контроля, в том числе дистанционного. К примеру, если бы камеры на дорогах были способны не только фиксировать превышение скорости и некоторые другие виды нарушений, но и определять состояние опьянения водителя, процент выявленных нарушений повысился бы и, соответственно, улучшилось бы состояние дел с неотвратимостью наказания за пьяное вождение. Однако, несмотря на предпринимавшиеся попытки, создать систему надежного дистанционного контроля опьянения пока что не удалось.

Зато технические методы определения состояния опьянения, по мере их совершенствования, вполне способны помочь в профилактике нетрезвой езды. Уже существуют примеры замков зажигания со встроенным алкотестером, не допускающих запуск двигателя пьяным водителем. Конечно, их распространение пока довольно ограниченно и, при желании, их все-таки можно обойти с помощью различных ухищрений. Тем не менее, развитие подобных средств способно помочь в профилактике пьяной езды.

Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер» « Безусловно, наказания нужны такого уровня, чтобы у водителя не возникало желания управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Года три без прав, а лучше пять, с дальнейшей пересдачей экзаменов для восстановления водительского удостоверения. Желающих ездить пьяными станет точно меньше. Еще одна мера — ужесточать тарифы по страхованию для тех, кто уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде »
Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
Если говорить о более технологичном подходе к решению проблемы, то отличной мерой профилактики может стать развитие беспилотного транспорта. Но в России это вопрос еще далекого будущего. Пока же неплохой альтернативой может служить распространение услуги «трезвый водитель».

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В России водители по-прежнему пьют за рулем
Только в Москве в период с 1 по 8 января 2020 года ГИБДД задержали на дорогах 475 водителей, находящихся в нетрезвом виде. Из них 253 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. {{gallery_29}} Кроме того, сотрудники Госавтониспекции задержали 20 водителей, повторно управлявших автомобилями в нетрезвом виде. Они будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».Какое наказание за вождение в нетрезвом виде?Максимально допустимое содержание алкоголя в 1 л. воздуха на выдохе равно 0,16 промилле. Эта величина призвана лишь нивелировать погрешность приборов, используемых для освидетельствования водителей. Таким образом, даже одна порция алкоголя противопоказана водителям. Некоторые специалисты считают, что промилле в России занижены. Так, например, в некоторых европейских странах разрешено 0,5 промилле. Однако в нашей стране это может спровоцировать еще больший рост числа пьяных водителей.{{material_127808}}На данный момент за езду в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. То же наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю.Повторное нарушение в течение года после возвращения прав попадает под уголовное преступление. В этом случае у водителя отбирают права на три года, а также выписывают штраф в размере 300 тыс. рублей. Также законом предусмотрено лишение свободы до двух лет. Если пьяный водитель сбил пешехода, а тот, в свою очередь, получил серьезные телесные повреждения, ездоку грозит лишение свободы до 4 лет, в качестве альтернативы — принудительные работы до 3 лет плюс лишение прав также до трех лет.Если в результате ДТП погиб человек, то максимальная ответственность — 7 лет колонии с изъятием прав на 3 года. Если в ДТП погибли 2 и более лиц, то водитель может лишиться свободы на 9 лет, а ВУ — на 3 года. Как бороться с вождением в нетрезвом виде в России?Существующие сегодня наказания для нетрезвых водителей уже и так достаточно жесткие. Как видим, самое малое, что грозит нарушителю — это штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Дальнейшее их ужесточение едва ли подействует на тех, кого не останавливают даже ныне действующие весьма суровые санкции.{{person_286_Как и с практически любой подобной социальной язвой, справиться с этим явлением посредством только лишь карательных мер административного и уголовного характера не выйдет. Об этом говорит и статистика правонарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. Ужесточение наказаний, если и дает эффект, то лишь временный. Именно поэтому особого смысла в еще большем ужесточение санкций за пьяную езду нет, если конечно целью не является увеличение штрафных сборов или коррупционных поборов}}Главным камнем преткновения в решении проблемы пьянства за рулем сегодня является тот факт, что многие водители уходят от ответственности за столь серьезное правонарушение: решают вопрос с инспектором «на месте», подключают «связи» и просто надеются, что в этот раз их «пронесет».Неотвратимость наказания обеспечивается в первую очередь системой правосудия. Но применительно к вождению в нетрезвом виде неотвратимости может способствовать также совершенствование методов выявления самих случаев пьяной езды. То есть, в идеале, ни один такой случай не должен оставаться безнаказанным.{{person_49_На сегодняшний день наказание за вождение в нетрезвом виде достаточное. Возможно, необходимо для всех ввести общественные работы за данный вид правонарушения. Также в этом вопросе поможет пропаганда здорового образа жизни, негативного отношения общества к пьянству за рулем и общественный контроль}}Только лишь полицейскими мерами снизить число пьяных водителей не получится, это потребует тотальных проверок на всех дорогах, что организовать физически невозможно. И здесь логичным образом всплывает вопрос технических методов контроля, в том числе дистанционного. К примеру, если бы камеры на дорогах были способны не только фиксировать превышение скорости и некоторые другие виды нарушений, но и определять состояние опьянения водителя, процент выявленных нарушений повысился бы и, соответственно, улучшилось бы состояние дел с неотвратимостью наказания за пьяное вождение. Однако, несмотря на предпринимавшиеся попытки, создать систему надежного дистанционного контроля опьянения пока что не удалось. Зато технические методы определения состояния опьянения, по мере их совершенствования, вполне способны помочь в профилактике нетрезвой езды. Уже существуют примеры замков зажигания со встроенным алкотестером, не допускающих запуск двигателя пьяным водителем. Конечно, их распространение пока довольно ограниченно и, при желании, их все-таки можно обойти с помощью различных ухищрений. Тем не менее, развитие подобных средств способно помочь в профилактике пьяной езды.{{person_111_Безусловно, наказания нужны такого уровня, чтобы у водителя не возникало желания управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Года три без прав, а лучше пять, с дальнейшей пересдачей экзаменов для восстановления водительского удостоверения. Желающих ездить пьяными станет точно меньше. Еще одна мера — ужесточать тарифы по страхованию для тех, кто уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде}}Если говорить о более технологичном подходе к решению проблемы, то отличной мерой профилактики может стать развитие беспилотного транспорта. Но в России это вопрос еще далекого будущего. Пока же неплохой альтернативой может служить распространение услуги «трезвый водитель».
2020-01-22
Автор: Арина Милая
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