В России водители по-прежнему пьют за рулем
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Только в Москве в период с 1 по 8 января 2020 года ГИБДД задержали на дорогах 475 водителей, находящихся в нетрезвом виде. Из них 253 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Какое наказание за вождение в нетрезвом виде?
Максимально допустимое содержание алкоголя в 1 л. воздуха на выдохе равно 0,16 промилле. Эта величина призвана лишь нивелировать погрешность приборов, используемых для освидетельствования водителей. Таким образом, даже одна порция алкоголя противопоказана водителям. Некоторые специалисты считают, что промилле в России занижены. Так, например, в некоторых европейских странах разрешено 0,5 промилле. Однако в нашей стране это может спровоцировать еще больший рост числа пьяных водителей.
На данный момент за езду в нетрезвом состоянии водителю грозит лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тыс. рублей. То же наказание предусмотрено и за передачу управления нетрезвому водителю.
Повторное нарушение в течение года после возвращения прав попадает под уголовное преступление. В этом случае у водителя отбирают права на три года, а также выписывают штраф в размере 300 тыс. рублей. Также законом предусмотрено лишение свободы до двух лет.
Если пьяный водитель сбил пешехода, а тот, в свою очередь, получил серьезные телесные повреждения, ездоку грозит лишение свободы до 4 лет, в качестве альтернативы — принудительные работы до 3 лет плюс лишение прав также до трех лет.
Если в результате ДТП погиб человек, то максимальная ответственность — 7 лет колонии с изъятием прав на 3 года. Если в ДТП погибли 2 и более лиц, то водитель может лишиться свободы на 9 лет, а ВУ — на 3 года.
Как бороться с вождением в нетрезвом виде в России?
Существующие сегодня наказания для нетрезвых водителей уже и так достаточно жесткие. Как видим, самое малое, что грозит нарушителю — это штраф 30 тыс. рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Дальнейшее их ужесточение едва ли подействует на тех, кого не останавливают даже ныне действующие весьма суровые санкции.
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Как и с практически любой подобной социальной язвой, справиться с этим явлением посредством только лишь карательных мер административного и уголовного характера не выйдет. Об этом говорит и статистика правонарушений, связанных с вождением в состоянии опьянения. Ужесточение наказаний, если и дает эффект, то лишь временный. Именно поэтому особого смысла в еще большем ужесточение санкций за пьяную езду нет, если конечно целью не является увеличение штрафных сборов или коррупционных поборов
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Денис Голосюк, технический директор федерального агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР
Неотвратимость наказания обеспечивается в первую очередь системой правосудия. Но применительно к вождению в нетрезвом виде неотвратимости может способствовать также совершенствование методов выявления самих случаев пьяной езды. То есть, в идеале, ни один такой случай не должен оставаться безнаказанным.
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На сегодняшний день наказание за вождение в нетрезвом виде достаточное. Возможно, необходимо для всех ввести общественные работы за данный вид правонарушения. Также в этом вопросе поможет пропаганда здорового образа жизни, негативного отношения общества к пьянству за рулем и общественный контроль
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Дмитрий Веселов , активист общественного движения «Убитые Дороги»
Зато технические методы определения состояния опьянения, по мере их совершенствования, вполне способны помочь в профилактике нетрезвой езды. Уже существуют примеры замков зажигания со встроенным алкотестером, не допускающих запуск двигателя пьяным водителем. Конечно, их распространение пока довольно ограниченно и, при желании, их все-таки можно обойти с помощью различных ухищрений. Тем не менее, развитие подобных средств способно помочь в профилактике пьяной езды.
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Безусловно, наказания нужны такого уровня, чтобы у водителя не возникало желания управлять автомобилем в нетрезвом состоянии. Года три без прав, а лучше пять, с дальнейшей пересдачей экзаменов для восстановления водительского удостоверения. Желающих ездить пьяными станет точно меньше. Еще одна мера — ужесточать тарифы по страхованию для тех, кто уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде
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Наталья Веселова, основатель автоклуба «АвтоПитер»
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