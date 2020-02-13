13 февраля 2020, 12:12
В России водителям-операторам беспилотников выдадут права
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Фото: life.ru
В Татарстане разработали первый федеральный закон о беспилотных автомобилях. Водителям-операторам выдадут специальные права, а беспилотникам полис ОСАГО. Для масштабного появления беспилотных транспортных средств в России, также потребуется привести в порядок дороги, разметку и знаки.
В Госдуме 20 февраля депутаты планируют рассмотреть проект закона «Об инновационных транспортных средствах», который подготовили власти Татарстана. Как пишет Коммерсант, в настоящее время по российским дорогам беспилотники ездят в рамках эксперимента и регулируется это постановлением правительства. Испытания продлятся до 2022 года. В них принимают участие 96 беспилотников от “Яндекса” и один от МАДИ, созданных на базе Toyota Prius, Hyundai Sonata и Solaris.
На западе существует классификация беспилотных систем по пяти уровням. Первый уровень предполагает наличие таких помощников как круиз-контроль и системы контроля полосы, а пятый — это полностью автономная система. Сегодня по дорогам России ездят беспилотники четвертого уровня автономности.
Для того, чтобы выпустить на дороги полностью автономные транспортные средства, нужно изменить законодательство. Проект, который подготовили чиновники Татарстана совместно с представителями завода КамАЗ, где давно тестируют собственные беспилотные автомобили, предусматривает регистрацию беспилотников в ГИБДД, страхование, специальную защиту от несанкционированного доступа и другие моменты.
Как пишет Коммерсант, не все поддержали подобную инициативу Татарстана. Например, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков очень скептически настроен: «Оптимизм российских апологетов беспилотников не соответствует нашим дорожным реалиям. У нас дефицит дорожной сети не менее 1 млн км! Какие беспилотники? Не надо равняться на другие страны».
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