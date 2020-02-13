Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
13 февраля 2020, 12:12

В России водителям-операторам беспилотников выдадут права

  • 312
  • 0
Фото: life.ru
В Татарстане разработали первый федеральный закон о беспилотных автомобилях. Водителям-операторам выдадут специальные права, а беспилотникам полис ОСАГО. Для масштабного появления беспилотных транспортных средств в России, также потребуется привести в порядок дороги, разметку и знаки.
В Госдуме 20 февраля депутаты планируют рассмотреть проект закона «Об инновационных транспортных средствах», который подготовили власти Татарстана. Как пишет Коммерсант, в настоящее время по российским дорогам беспилотники ездят в рамках эксперимента и регулируется это постановлением правительства. Испытания продлятся до 2022 года. В них принимают участие 96 беспилотников от “Яндекса” и один от МАДИ, созданных на базе Toyota Prius, Hyundai Sonata и Solaris.

На западе существует классификация беспилотных систем по пяти уровням. Первый уровень предполагает наличие таких помощников как круиз-контроль и системы контроля полосы, а пятый — это полностью автономная система. Сегодня по дорогам России ездят беспилотники четвертого уровня автономности. 

Для того, чтобы выпустить на дороги полностью автономные транспортные средства, нужно изменить законодательство. Проект, который подготовили чиновники Татарстана совместно с представителями завода КамАЗ, где давно тестируют собственные беспилотные автомобили, предусматривает регистрацию беспилотников в ГИБДД, страхование, специальную защиту от несанкционированного доступа и другие моменты.

Как пишет Коммерсант, не все поддержали подобную инициативу Татарстана. Например, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков очень скептически настроен: «Оптимизм российских апологетов беспилотников не соответствует нашим дорожным реалиям. У нас дефицит дорожной сети не менее 1 млн км! Какие беспилотники? Не надо равняться на другие страны».
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
В Porsche задумались о создании бюджетного спорткара
Интересно, дешевый это сколько по мнению порше. Если сейчас минимум 4,2 млн рублей, ну сколько они скинут... Навряд ли народ, у кого есть 4,2 будет покупать бюджетную версию порше
Денис
Новый УАЗ «Патриот»: еще одна версия
Задняя дверь открывается, как у японских автомобилей, т.е. в наших условиях - в сторону проезжей части, а не в сторону тротуара. Кроме того и подвеска запасного колеса сокращает видимость при движении задним ходом. Странно, что это не видят наши конструкторы, слепо копируя японцев.
Валерий
Отзыв о SsangYong Actyon 2007 года
Хочу с Вами поделиться моей ситуацией , вчера на Бронницкой попала в ДТП , так бывает
Алёна
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Зимний тест-драйв Renault Arkana: коньки подпевают, звеня
Повышение штрафов ПДД. Избавит ли от нарушений?
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 18 моделей
Класс B Exclusive
Alfa Romeo MiTo и еще 6 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России водителям-операторам беспилотников выдадут права
В Госдуме 20 февраля депутаты планируют рассмотреть проект закона «Об инновационных транспортных средствах», который подготовили власти Татарстана. Как пишет Коммерсант, в настоящее время по российским дорогам беспилотники ездят в рамках эксперимента и регулируется это постановлением правительства. Испытания продлятся до 2022 года. В них принимают участие 96 беспилотников от “Яндекса” и один от МАДИ, созданных на базе Toyota Prius, Hyundai Sonata и Solaris.На западе существует классификация беспилотных систем по пяти уровням. Первый уровень предполагает наличие таких помощников как круиз-контроль и системы контроля полосы, а пятый — это полностью автономная система. Сегодня по дорогам России ездят беспилотники четвертого уровня автономности. Для того, чтобы выпустить на дороги полностью автономные транспортные средства, нужно изменить законодательство. Проект, который подготовили чиновники Татарстана совместно с представителями завода КамАЗ, где давно тестируют собственные беспилотные автомобили, предусматривает регистрацию беспилотников в ГИБДД, страхование, специальную защиту от несанкционированного доступа и другие моменты.Как пишет Коммерсант, не все поддержали подобную инициативу Татарстана. Например, депутат Госдумы Вячеслав Лысаков очень скептически настроен: «Оптимизм российских апологетов беспилотников не соответствует нашим дорожным реалиям. У нас дефицит дорожной сети не менее 1 млн км! Какие беспилотники? Не надо равняться на другие страны».
2020-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Самара Казань Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться