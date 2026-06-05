Как отечественная промышленность возвращает производство и рабочие места

5 июня 2026, 18:58
В России возобновили работу все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
В России возобновили работу все автозаводы, оставленные иностранными компаниями
В стране стартовал масштабный перезапуск автозаводов. Новые модели российских брендов уже сходят с конвейеров. Сохраняются рабочие места и развивается промышленность.
В 2026 году российская автомобильная промышленность завершила масштабную программу по возобновлению работы всех автозаводов, которые ранее принадлежали иностранным компаниям. Благодаря усилиям Минпромторга, эти предприятия вновь заработали, обеспечив стабильность на рынке труда и укрепив производственную базу страны, Мойка78.
Глава ведомства Антон Алиханов сообщил, что на сегодняшний день более 80% ранее простаивавших площадок уже функционируют. Особенно заметен прогресс на бывшем заводе «Тойота» в Шушарах, где теперь выпускают автомобили марки «Сенат». Запуск серийного производства поддержал первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, что стало важным этапом для отрасли.
По итогам реализации стратегии удалось сохранить около 30 тысяч рабочих мест. Это позволило не только избежать массовых сокращений, но и создать условия для ежегодного выпуска до 1,6 миллиона автомобилей. Такой результат стал возможен благодаря последовательной политике по возвращению производственных мощностей под контроль российских компаний.
На Петербургском международном экономическом форуме в 2026 году были представлены новинки отечественного автопрома, а также несколько моделей из Китая. Среди них - флагманская «Волга», Jeland J6 и премиальные китайские автомобили. Особое внимание привлекли обновленные версии «Аурус Сенат», включая модель «Сенат 900» с трехлитровым двигателем мощностью 326 л.с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунды, а его стоимость стартует от 12 миллионов рублей. Продажи новинки начнутся уже этим летом.
Таким образом, перезапуск автозаводов не только поддержал экономику, но и дал новый импульс развитию отечественного автомобилестроения. Россия продолжает укреплять свои позиции на рынке, предлагая современные и конкурентоспособные автомобили.
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