23 ноября 2026, 09:08
В России впервые задействовали беспилотные катки на стройке ВСМ
В России впервые задействовали беспилотные катки на стройке ВСМ
В Новгородской области испытали автономную связку катков. Оператор задает параметры сразу для двух машин. Отклонение сократилось с 50-70 см до десяти. Связку планируют расширить до шести единиц техники.
При ручном управлении каток отклоняется от заданной траектории на 50-70 см, а в автономном режиме заявленная погрешность проходов снизилась до 10 см. Беспилотную технику испытали на специальном полигоне участка строительства первого этапа ВСМ Москва - Санкт-Петербург в Новгородской области. На начальном этапе проверяли, как две машины согласованно работают в одном технологическом процессе.
В России впервые заработала связка катков, а отечественную систему высокоточного автовождения опробовали на участке строительства магистрали. Проект реализуют четыре участника. Среди них ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС», рыбинский «Завод дорожных машин» и правительство Новгородской области. Сами машины выпустил «Завод дорожных машин», а систему автовождения интегрировали в отечественную дорожную технику.
За работой следит оператор: один человек одновременно контролирует оба катка и задает с планшета скорость движения, количество проходов и повторений. После настройки машины дистанционно выполняют заданную последовательность. По данным завода, конструкция его катков даёт возможность интегрировать беспилотные технологии практически без модернизации.
По данным участников проекта, каток с автовождением может работать на 20-30% быстрее, чем в обычном режиме. Более точное соблюдение траектории сокращает лишние проходы по уплотняемому участку. Разработчики также указывают на возможное снижение расхода топлива и вероятности ошибок оператора.
Для контроля движения в программном обеспечении задают виртуальную рабочую зону: катки не должны выходить за ее границы. Российские радары следят за окружающей обстановкой и при обнаружении опасности могут инициировать аварийную остановку. Оператор в любой момент может остановить технику вручную.
Участники проекта планируют увеличить связку до шести машин. Следующими видами техники, на которых собираются испытать систему автовождения, стали бульдозеры и автогрейдеры. Пока систему испытывают на полигоне строительства ВСМ. О серийном использовании беспилотных катков на всей магистрали речи нет.
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