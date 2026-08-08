С 5 августа в России официально разрешили продажу бензина «Евро-2»: новые правила топливного рынка до 2027 года

8 августа 2026, 05:54
В России временно разрешили продажу бензина класса «Евро-2» и ниже
В России временно разрешили продажу бензина класса «Евро-2» и ниже
В августе 2026 года изменились требования к топливу. Новые правила действуют ограниченное время. Водителей ждут обновленные маркировки на АЗС. Подробности - в нашем материале.
5 августа 2026 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся реализации автомобильного топлива. Теперь на внутреннем рынке официально разрешено продавать бензин, соответствующий стандарту «Евро-2», а также дизельное топливо аналогичного класса. Это решение принято на фоне изменений в логистике и технологических сложностях, которые могли бы привести к перебоям с поставками топлива.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, месяцем ранее власти уже смягчили требования к составу бензина и дизеля, допустив временное снижение экологических стандартов до уровня «Евро-3». Тогда были увеличены допустимые значения содержания серы и ароматических углеводородов, а также монометиланилина в бензине пятого класса. Однако теперь принято еще более радикальное решение — разрешить выпуск и продажу топлива классов К2 («Евро-2»), К3 («Евро-3») с содержанием метанола до 3%, К4 («Евро-4») с аналогичным ограничением, а также К5 («Евро-5»).
Документ, утвержденный правительством, отменяет действие предыдущих постановлений и вводит новые правила до 1 июля 2027 года. В этот период производители и продавцы топлива обязаны информировать покупателей о фактическом экологическом классе бензина и дизеля. Для этого на автозаправках появится специальная маркировка, а также соответствующая информация будет указываться в чеках и паспортах качества по запросу клиента.
Главная цель этих изменений — предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и обеспечить стабильность поставок. Власти подчеркивают, что мера носит временный и антикризисный характер. Смягчение стандартов позволит нефтеперерабатывающим заводам быстрее адаптироваться к новым условиям и избежать остановки производства, что особенно важно в условиях нестабильной логистики и ограниченного доступа к современным технологиям.
Для автовладельцев это означает, что в ближайшие месяцы на АЗС можно будет встретить топливо разных экологических классов. При этом покупатели смогут самостоятельно выбирать подходящий вариант, ориентируясь на маркировку и информацию, предоставляемую на заправках. Важно помнить, что использование бензина низших классов может повлиять на работу современных двигателей, поэтому рекомендуется внимательно изучать характеристики топлива перед заправкой.
Новые правила действуют до середины 2027 года. После этого планируется вернуться к более строгим экологическим стандартам, если ситуация на рынке стабилизируется. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений.
Похожие материалы
-
08.08.2026, 09:05
Почему в России не строят бетонные дороги, как в США и Китае
В России дороги чаще делают из асфальта. Бетон используют редко. Причины кроются в технике и затратах. Узнайте, почему выбран такой способ возведения дорог в России.Читать далее
-
08.08.2026, 09:00
Дефицит бензина: как перекупщики влияют на рынок и что предпринимает государство
В условиях острого дефицита топлива на АЗС, перекупщики предлагают бензин по заоблачным ценам, а власти пытаются сдержать ситуацию с помощью контроля и антимонопольных мер. Почему проблема не решается быстро - в материале.Читать далее
-
08.08.2026, 06:32
Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений
В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.Читать далее
-
08.08.2026, 03:24
Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ
На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.Читать далее
-
08.08.2026, 02:47
Китайские кроссоверы с пробегом: главные риски и нюансы покупки на вторичке
В 2026 году рынок подержанных китайских кроссоверов в России переживает бум, но покупка таких авто требует особого подхода. Эксперты выделяют ключевые моменты, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно удачный вариант.Читать далее
-
08.08.2026, 01:29
Honda Civic, Toyota Corolla и Hyundai Elantra: сравнение расхода, цен и оснащения
Экономичные седаны снова в центре внимания: Honda Civic, Toyota Corolla и Hyundai Elantra предлагают разные подходы к комфорту, технологиям и расходу топлива. Разбираемся, какая модель выгоднее для российских водителей в 2026 году.Читать далее
-
08.08.2026, 00:37
Пять лучших автомобилей с механикой для новичков: рейтинг моделей 2026 года
Выбор первого автомобиля на механике - задача, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность обучения. В 2026 году на рынке выделяются пять моделей, которые эксперты считают оптимальными для начинающих водителей. Разбираемся, чем они отличаются и на что обратить внимание.Читать далее
-
07.08.2026, 23:12
Volvo S100: флагманский седан на CGI-рендерах и намеки на возвращение классики
Volvo переживает непростые времена, но не собирается уступать позиции. На фоне падения продаж и доминирования кроссоверов, компания может удивить поклонников новым седаном S100, который уже обсуждают в экспертном сообществе. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
07.08.2026, 20:34
Пять скрытых рисков при покупке старых надежных автомобилей на вторичном рынке
В условиях роста цен на новые машины, многие выбирают подержанные авто с репутацией надежных. Однако возрастные модели могут преподнести неожиданные сюрпризы, которые важно учитывать при покупке.Читать далее
-
07.08.2026, 20:25
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
В июле российский рынок удивил: кроссоверы Hongqi HS3 вышли на первое место по продажам, а структура спроса сместилась в пользу SUV. Какие модели оказались в топе, что изменилось в предпочтениях покупателей и почему это важно для бренда - объясняем с учетом мнения специалистов.Читать далее
Похожие материалы
-
08.08.2026, 09:05
Почему в России не строят бетонные дороги, как в США и Китае
В России дороги чаще делают из асфальта. Бетон используют редко. Причины кроются в технике и затратах. Узнайте, почему выбран такой способ возведения дорог в России.Читать далее
-
08.08.2026, 09:00
Дефицит бензина: как перекупщики влияют на рынок и что предпринимает государство
В условиях острого дефицита топлива на АЗС, перекупщики предлагают бензин по заоблачным ценам, а власти пытаются сдержать ситуацию с помощью контроля и антимонопольных мер. Почему проблема не решается быстро - в материале.Читать далее
-
08.08.2026, 06:32
Geely увеличила цены на четыре кроссовера в России: детали изменений
В августе Geely неожиданно пересмотрела стоимость сразу нескольких популярных моделей в России. Подорожание затронуло как флагманские, так и компактные кроссоверы, причем разница в цене оказалась ощутимой. Какие комплектации подорожали сильнее всего, что это значит для покупателей и почему именно сейчас произошли изменения - разбираемся с учетом мнения специалистов.Читать далее
-
08.08.2026, 03:24
Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ
На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.Читать далее
-
08.08.2026, 02:47
Китайские кроссоверы с пробегом: главные риски и нюансы покупки на вторичке
В 2026 году рынок подержанных китайских кроссоверов в России переживает бум, но покупка таких авто требует особого подхода. Эксперты выделяют ключевые моменты, которые помогут избежать неприятных сюрпризов и выбрать действительно удачный вариант.Читать далее
-
08.08.2026, 01:29
Honda Civic, Toyota Corolla и Hyundai Elantra: сравнение расхода, цен и оснащения
Экономичные седаны снова в центре внимания: Honda Civic, Toyota Corolla и Hyundai Elantra предлагают разные подходы к комфорту, технологиям и расходу топлива. Разбираемся, какая модель выгоднее для российских водителей в 2026 году.Читать далее
-
08.08.2026, 00:37
Пять лучших автомобилей с механикой для новичков: рейтинг моделей 2026 года
Выбор первого автомобиля на механике - задача, от которой зависит не только комфорт, но и безопасность обучения. В 2026 году на рынке выделяются пять моделей, которые эксперты считают оптимальными для начинающих водителей. Разбираемся, чем они отличаются и на что обратить внимание.Читать далее
-
07.08.2026, 23:12
Volvo S100: флагманский седан на CGI-рендерах и намеки на возвращение классики
Volvo переживает непростые времена, но не собирается уступать позиции. На фоне падения продаж и доминирования кроссоверов, компания может удивить поклонников новым седаном S100, который уже обсуждают в экспертном сообществе. Почему это важно - в материале.Читать далее
-
07.08.2026, 20:34
Пять скрытых рисков при покупке старых надежных автомобилей на вторичном рынке
В условиях роста цен на новые машины, многие выбирают подержанные авто с репутацией надежных. Однако возрастные модели могут преподнести неожиданные сюрпризы, которые важно учитывать при покупке.Читать далее
-
07.08.2026, 20:25
Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
В июле российский рынок удивил: кроссоверы Hongqi HS3 вышли на первое место по продажам, а структура спроса сместилась в пользу SUV. Какие модели оказались в топе, что изменилось в предпочтениях покупателей и почему это важно для бренда - объясняем с учетом мнения специалистов.Читать далее