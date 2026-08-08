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Автор: Дарья Климова

8 августа 2026, 05:54

В России временно разрешили продажу бензина класса «Евро-2» и ниже

В России временно разрешили продажу бензина класса «Евро-2» и ниже

С 5 августа в России официально разрешили продажу бензина «Евро-2»: новые правила топливного рынка до 2027 года

В России временно разрешили продажу бензина класса «Евро-2» и ниже

В августе 2026 года изменились требования к топливу. Новые правила действуют ограниченное время. Водителей ждут обновленные маркировки на АЗС. Подробности - в нашем материале.

В августе 2026 года изменились требования к топливу. Новые правила действуют ограниченное время. Водителей ждут обновленные маркировки на АЗС. Подробности - в нашем материале.

5 августа 2026 года в России вступили в силу новые правила, касающиеся реализации автомобильного топлива. Теперь на внутреннем рынке официально разрешено продавать бензин, соответствующий стандарту «Евро-2», а также дизельное топливо аналогичного класса. Это решение принято на фоне изменений в логистике и технологических сложностях, которые могли бы привести к перебоям с поставками топлива.

Как сообщает Avtospravochnaya.com, месяцем ранее власти уже смягчили требования к составу бензина и дизеля, допустив временное снижение экологических стандартов до уровня «Евро-3». Тогда были увеличены допустимые значения содержания серы и ароматических углеводородов, а также монометиланилина в бензине пятого класса. Однако теперь принято еще более радикальное решение — разрешить выпуск и продажу топлива классов К2 («Евро-2»), К3 («Евро-3») с содержанием метанола до 3%, К4 («Евро-4») с аналогичным ограничением, а также К5 («Евро-5»).

Документ, утвержденный правительством, отменяет действие предыдущих постановлений и вводит новые правила до 1 июля 2027 года. В этот период производители и продавцы топлива обязаны информировать покупателей о фактическом экологическом классе бензина и дизеля. Для этого на автозаправках появится специальная маркировка, а также соответствующая информация будет указываться в чеках и паспортах качества по запросу клиента.

Главная цель этих изменений — предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке и обеспечить стабильность поставок. Власти подчеркивают, что мера носит временный и антикризисный характер. Смягчение стандартов позволит нефтеперерабатывающим заводам быстрее адаптироваться к новым условиям и избежать остановки производства, что особенно важно в условиях нестабильной логистики и ограниченного доступа к современным технологиям.

Для автовладельцев это означает, что в ближайшие месяцы на АЗС можно будет встретить топливо разных экологических классов. При этом покупатели смогут самостоятельно выбирать подходящий вариант, ориентируясь на маркировку и информацию, предоставляемую на заправках. Важно помнить, что использование бензина низших классов может повлиять на работу современных двигателей, поэтому рекомендуется внимательно изучать характеристики топлива перед заправкой.

Новые правила действуют до середины 2027 года. После этого планируется вернуться к более строгим экологическим стандартам, если ситуация на рынке стабилизируется. Следите за обновлениями, чтобы быть в курсе всех изменений.

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