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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

15 июня 2026, 17:15

В России временно разрешили НПЗ выпускать топливо «Евро-5» по стандарту «Евро-3»

В России временно разрешили НПЗ выпускать топливо «Евро-5» по стандарту «Евро-3»

Почему автолюбителям стоит задуматься о качестве бензина - неожиданные последствия

В России временно разрешили НПЗ выпускать топливо «Евро-5» по стандарту «Евро-3»

В стране изменились требования к топливу. Власти настаивают, что это временная мера. Новые правила затронут многих водителей. Эксперты предупреждают о возможных рисках. Подробности - в нашем материале.

В стране изменились требования к топливу. Власти настаивают, что это временная мера. Новые правила затронут многих водителей. Эксперты предупреждают о возможных рисках. Подробности - в нашем материале.

В 2026 году российские нефтеперерабатывающие предприятия получили возможность временно производить топливо стандарта «Евро-3». Это решение принято для стабилизации ситуации на внутреннем рынке и предотвращения перебоев с поставками горючего. Как сообщает Коммерсантъ, власти пошли на уступки в экологических требованиях, чтобы поддержать отрасль в условиях ограниченных ресурсов и сложностей с логистикой.

Причиной такого шага стали технологические ограничения на заводах. Многие предприятия столкнулись с нехваткой компонентов для глубокой очистки нефти и устаревшим оборудованием. В результате производители не могут обеспечить необходимый объем топлива высокого класса, соответствующего стандарту «Евро-5». В сложившейся ситуации приоритетом стало увеличение выпуска горючего, даже если это означает снижение его качества. Согласно постановлению, заводы вправе выпускать на внутренний рынок бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на килограмм, а для дизельного топлива предельный уровень серы установлен на отметке 350 мг на килограмм. Эти параметры соответствуют экологическому классу «Евро-3». Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, в мае 2026-го его продлили.

Эксперты отмечают, что современные технологии переработки требуют сложных процессов и импортных присадок, которые сейчас недоступны. Возврат к менее строгим нормам очистки - вынужденная мера, чтобы избежать дефицита и роста цен на заправках. Особенно остро проблема ощущается в розничном сегменте, где топливная инфляция уже сказалась на кошельках автомобилистов.

Однако переход на «Евро-3» несет серьезные риски для владельцев современных автомобилей. Двигатели, рассчитанные на высокие экологические стандарты, могут быстро выйти из строя при использовании менее очищенного бензина. Повышенное содержание серы и других вредных примесей приводит к загрязнению катализаторов, сажевых фильтров и топливных систем. Водителям придется чаще менять масло и фильтры, чтобы избежать дорогостоящего ремонта.

Кроме технических проблем, массовое использование топлива низкого класса негативно скажется на экологии крупных городов. В условиях плотной застройки и большого количества транспорта увеличение токсичных выбросов станет заметным даже без специальных приборов. Дополнительной сложностью станет рост расхода топлива, что сведет на нет возможную экономию от снижения цен на бензин.

Многие автомобилисты уже задаются вопросами: как определить, что топливо навредило машине, и можно ли защитить двигатель с помощью присадок? Специалисты уверяют, что бытовые добавки не способны полностью нейтрализовать вредные примеси. Единственный способ минимизировать последствия - регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников.

Пока владельцы электрокаров наблюдают за изменениями со стороны, большинство водителей вынуждены адаптироваться к новым реалиям. Как долго продлится действие послаблений и когда на заправках вновь появится топливо высокого класса, пока неизвестно. Власти обещают вернуть прежние стандарты, как только ситуация стабилизируется.

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