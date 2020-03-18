18 марта 2020, 09:30
В России все-таки обнулят ввозные пошлины для электрокаров
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Фото: primgazeta.ru
С середины апреля 2020 года в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнулят ввозные пошлины на электромобили, причем как для юридических, так и для физических лиц.
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Ранее власти расплывчато говорили, что новый порядок может заработать в течение 2020 года. Скачок курсов национальных валют вынудил ускорить принятие соответствующего решения. Ожидается, что нулевые пошлины будут способствовать формированию в странах ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры.
В ЕАЭС помимо России входят еще четыре государства: Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. В настоящее время ни в одном из них нет серийного производства электромобилей. Однако не исключено, что к 2022 году белорусское предприятие «БелДжи» займется сборкой китайских электрокаров Geely. На днях здесь прошла презентация электрического седана Geometry A. В Беларусь привезли всего четыре экземпляра. Автомобили протестируют в местных условиях эксплуатации и заодно изучат интерес к ним со стороны белорусских автолюбителей.
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