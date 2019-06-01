1 июня 2019, 16:05

В России вступили в силу новые правила тюнинга

  • 952
  • 0
С 1 июня 2019 года вступает в силу постановление правительства РФ № 413, касающееся внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Новые правила, как говорят представители МВД, должны сделать процедуру легализации тюнинга более понятной и прозрачной.
В России вступили в силу новые правила тюнинга
Ранее мы писали
Есть у Василия Макаровича Шукшина красивая фраза: «Смесь козла с «Грюндиком». Глядя на автомобильное чудо ...
Читать далее
Новые правила разработали, чтобы привести российское законодательство в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Вносить изменения в конструкцию машины теперь можно только с разрешения ГИБДД. Перед началом работ необходимо получить в аккредитованной испытательной лаборатории заключение предварительной технической экспертизы. С этим заключением автовладелец идет в подразделение ГИБДД и получает разрешение на внесение изменений в конструкцию машины. 

Если изменения в конструкцию одобрены, можно приступать к тюнингу. Затем автомобиль вновь следует предъявить в Госавтоинспекцию на осмотр и получить свидетельство. В целом, новая процедура напоминает согласование перепланировки квартиры. Сначала утверждается проект, затем идет согласование внесенных изменений. В постановлении прописаны причины, по которым автовладельцу могут отказать в согласовании тюнинга.
 
Услугу по выдаче разрешения и последующего свидетельства о соответствии транспортного средства с уже внесенными изменениями требованиям безопасности можно будет получить в электронном виде – через портал госуслуг. Причем разрешение при обращении напрямую в подразделение ГИБДД должны выдать в течение 3 дней, а при обращении через «Госулуги» - в течение одного рабочего дня. Сейчас автовладельцы чаще всего обращаются за согласованием газобаллонного оборудования или разного рода внедорожного обвеса (кенгурятников, лебедок, доп.света и т.п.).
Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ауди Центр Восток | отзывы
Сбылась мечта, куплена новенькая Ауди Q8. При выборе где купить, даже сомнений не было, что только у официала по Ауди. При сравнении разных автосалонов, АСЦ среди всех, оказался самым крупным автосалоном, с самым большим выбором моделей. Без проблем разрешили тестдрайв, прокатился на славу, машина конечно ...
Каратай
«Глас народа»: «ЛуАЗ» плюс «Геландваген» равно «Волынваген»
В мои времена оно было известно под именами "Джипорожец" и "Ведровер". Мой друг еще со школы однажды купил такой, и его отношение к покупке и тем кто ее делал не укладывалось в нормативную лексику. Его можно понять, замена коленвала (и не изношенного, а сломанного!) обычно настроение не поднимает. Зато ...
Anonymous User
Альфа-сервис Hyundai Уфа | отзывы
В Хендай Альфа покупал свой солярис и здесь же теперь обслуживаю, приезжаю только на тех обслуживание, но думаю и с работой посерьезнее хорошо справятся. Желаю успехов сервису и продолжайте в том же духе.
Антон
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Преображение в Красном: псевдоготика в тверской глуши
Пакуем вещи. Лучшие седаны для путешествий
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 27 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
В России вступили в силу новые правила тюнинга
{{material_126639}}Новые правила разработали, чтобы привести российское законодательство в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Вносить изменения в конструкцию машины теперь можно только с разрешения ГИБДД. Перед началом работ необходимо получить в аккредитованной испытательной лаборатории заключение предварительной технической экспертизы. С этим заключением автовладелец идет в подразделение ГИБДД и получает разрешение на внесение изменений в конструкцию машины. Если изменения в конструкцию одобрены, можно приступать к тюнингу. Затем автомобиль вновь следует предъявить в Госавтоинспекцию на осмотр и получить свидетельство. В целом, новая процедура напоминает согласование перепланировки квартиры. Сначала утверждается проект, затем идет согласование внесенных изменений. В постановлении прописаны причины, по которым автовладельцу могут отказать в согласовании тюнинга. Услугу по выдаче разрешения и последующего свидетельства о соответствии транспортного средства с уже внесенными изменениями требованиям безопасности можно будет получить в электронном виде – через портал госуслуг. Причем разрешение при обращении напрямую в подразделение ГИБДД должны выдать в течение 3 дней, а при обращении через «Госулуги» - в течение одного рабочего дня. Сейчас автовладельцы чаще всего обращаются за согласованием газобаллонного оборудования или разного рода внедорожного обвеса (кенгурятников, лебедок, доп.света и т.п.).
2019-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Нижний Новгород Пермь Магнитогорск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG