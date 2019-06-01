1 июня 2019, 16:05
В России вступили в силу новые правила тюнинга
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С 1 июня 2019 года вступает в силу постановление правительства РФ № 413, касающееся внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Новые правила, как говорят представители МВД, должны сделать процедуру легализации тюнинга более понятной и прозрачной.
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Если изменения в конструкцию одобрены, можно приступать к тюнингу. Затем автомобиль вновь следует предъявить в Госавтоинспекцию на осмотр и получить свидетельство. В целом, новая процедура напоминает согласование перепланировки квартиры. Сначала утверждается проект, затем идет согласование внесенных изменений. В постановлении прописаны причины, по которым автовладельцу могут отказать в согласовании тюнинга.
Услугу по выдаче разрешения и последующего свидетельства о соответствии транспортного средства с уже внесенными изменениями требованиям безопасности можно будет получить в электронном виде – через портал госуслуг. Причем разрешение при обращении напрямую в подразделение ГИБДД должны выдать в течение 3 дней, а при обращении через «Госулуги» - в течение одного рабочего дня. Сейчас автовладельцы чаще всего обращаются за согласованием газобаллонного оборудования или разного рода внедорожного обвеса (кенгурятников, лебедок, доп.света и т.п.).
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