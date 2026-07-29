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Автор: Дарья Климова

29 июля 2026, 15:07

В России вводят новые ограничения на водительские права для отдельных граждан

В России вводят новые ограничения на водительские права для отдельных граждан

Права под замком: кому в России запретят садиться за руль по новым правилам 2026 года

В России вводят новые ограничения на водительские права для отдельных граждан

В России вводят новые ограничения на управление транспортом. Под удар могут попасть не только уклонисты, но и релоканты, нарушившие закон. Закон уже одобрен Советом Федерации и скоро ляжет на стол президенту: разбираемся, кто рискует лишиться водительских прав и как потом их вернуть.

В России вводят новые ограничения на управление транспортом. Под удар могут попасть не только уклонисты, но и релоканты, нарушившие закон. Закон уже одобрен Советом Федерации и скоро ляжет на стол президенту: разбираемся, кто рискует лишиться водительских прав и как потом их вернуть.

В России утверждены новые правила, которые затрагивают возможность управления транспортными средствами для определенных категорий граждан. Как сообщает Avtospravochnaya.com, Госдума приняла закон, который вводит дополнительные ограничения для лиц, нарушающих законодательство.

Сначала изменения коснулись граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Еще в 2023 году был принят закон, согласно которому тем, кто не явился по повестке военкомата без уважительной причины, могут временно запретить пользоваться водительскими правами. Кроме того, для таких граждан становится невозможной регистрация транспортных средств. Ограничения действуют до тех пор, пока человек не будет исключен из специального реестра.

Теперь аналогичные меры распространяются и на другую группу - так называемых релокантов-нарушителей. Речь идет о гражданах, которые находятся за пределами страны и уклоняются от административной или уголовной ответственности. Если человек попадает в специальный список, его право на управление автомобилем также приостанавливается. Восстановить его можно только после исключения из этого перечня.

В список лиц, на которых распространяются временные ограничения, входят не только релоканты, но и те, кто нарушил закон о деятельности иностранных агентов, а также граждане, привлекаемые к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ и другие правонарушения. Для всех этих категорий вводится запрет на регистрационные действия в ГИБДД, что фактически лишает их возможности официально владеть и использовать транспорт.

Закон был одобрен Советом Федерации 24 июля 2026 года и направлен на подпись Президенту. Как только документ будет опубликован, новые правила вступят в силу. Ожидается, что это произойдет в конце июля или начале августа текущего года.

Таким образом, государство усиливает контроль за гражданами, находящимися в особых списках, и ограничивает их права на управление транспортом. Нововведения призваны повысить дисциплину и обеспечить исполнение законодательства.

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