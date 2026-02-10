Новые правила для иностранных граждан — что изменится и как это повлияет на безопасность

10 февраля 2026, 17:56
В России вводят обязательный медосмотр для мигрантов после пересечения границы
В стране меняются требования для приезжих. Вводятся новые сроки и порядок прохождения обследования. Изменения коснутся всех иностранных граждан. Подробности - в нашем материале.
В России ужесточаются требования к медицинскому контролю для иностранных граждан, прибывающих в страну. Теперь все мигранты, въезжающие на территорию РФ, обязаны пройти медицинское обследование в течение месяца после пересечения границы. Как сообщает Gazeta.SPb, соответствующий законопроект был одобрен депутатами в первом чтении.
Согласно новым правилам, установлен единый срок - 30 дней с момента въезда, в течение которого иностранные граждане должны пройти обязательное медицинское освидетельствование. Все расходы, связанные с процедурой, ложатся на самих мигрантов. Кроме того, обследование станет ежегодным: повторное прохождение потребуется через год после предыдущего осмотра, также в течение 30 дней.
Законопроект предусматривает, что только аккредитованные медицинские организации смогут проводить такие проверки. Передавать право на проведение обследований третьим лицам будет запрещено. Медучреждения обяжут оперативно информировать МВД и Роспотребнадзор, если у мигранта выявят опасные заболевания или факты употребления запрещенных веществ. Результаты обследований будут оформляться в электронном виде и размещаться в единой государственной системе здравоохранения.
По мнению инициаторов изменений, эти меры позволят усилить контроль за миграционными потоками и снизить риски для общественного здоровья. Введение единого порядка и сроков прохождения обследования, а также ужесточение требований к медицинским организациям, по их замыслу, должны повысить прозрачность и эффективность системы. Кроме того, это станет дополнительным инструментом для борьбы с нелегальной миграцией и обеспечит более высокий уровень санитарной безопасности.
В пояснительных материалах отмечается, что новые правила - логичное продолжение уже действующих мер по регулированию миграции. Законопроект поддержали руководители всех парламентских фракций и ряд депутатов. В случае окончательного принятия, изменения коснутся всех иностранных граждан, прибывающих в Россию, независимо от цели визита.
Таким образом, в ближайшее время мигрантам придется учитывать новые требования при планировании поездки в Россию. Власти рассчитывают, что это позволит не только повысить уровень безопасности, но и улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране.
