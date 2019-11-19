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19 ноября 2019, 13:19

В России вырос спрос на автозапчасти

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Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ
Эксперты «Авито.Авто» проанализировали онлайн объявления о продаже автозапчастей с начала 2019 года. Средняя стоимость деталей выросла на 1% до 6,6 тыс. рублей. Спрос увеличился на 20%.
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Всего было проанализировано около 250 тысяч объявлений о продаже автомобильных запчастей, опубликованных на Avito в период с 1 января по 14 ноября 2019 года. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года спрос на детали вырос на 20%, а предложение – на 18%. Наиболее востребованы оказались кузовные элементы (24%). На втором месте – автомобили, продаваемые на запчасти (16%), на третьем – двигатели (12%). Меньше всего спросом пользовались аккумуляторы (1%).

Средняя стоимость запчастей увеличилась незначительно – всего на 1% до 6,6 тыс. рублей. Самая дорогая деталь – двигатель. Он стоит в среднем 17,1 тыс. рублей, при этом цена за год снизились на 3%. Трансмиссия и привод, напротив, подорожали на 3% и теперь стоят в среднем 13 тысяч рублей. Самая дешевая запчасть – стекла, которые стоят в среднем 2,6 тыс. рублей, как и год назад. Стоимость электрооборудования также осталась на прежнем уровне – 3,5 тыс. рублей.

Серьезно вырос интерес к онлайн объявлениям о продаже автомобилей для разбора на запчасти – почти в два раза. С другой стороны, такая статистика может быть следствием низкой исходной базы и притоком клиентов из оффлайна в онлайн, пишет «Коммерсантъ». Раньше такие машины покупали не через интернет, на автомобильных разборках. Как следствие, выросла и средняя цена в объявлениях – до 11,4 тыс. рублей (+22%).


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В России вырос спрос на автозапчасти
{{material_123238}}Всего было проанализировано около 250 тысяч объявлений о продаже автомобильных запчастей, опубликованных на Avito в период с 1 января по 14 ноября 2019 года. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года спрос на детали вырос на 20%, а предложение – на 18%. Наиболее востребованы оказались кузовные элементы (24%). На втором месте – автомобили, продаваемые на запчасти (16%), на третьем – двигатели (12%). Меньше всего спросом пользовались аккумуляторы (1%).Средняя стоимость запчастей увеличилась незначительно – всего на 1% до 6,6 тыс. рублей. Самая дорогая деталь – двигатель. Он стоит в среднем 17,1 тыс. рублей, при этом цена за год снизились на 3%. Трансмиссия и привод, напротив, подорожали на 3% и теперь стоят в среднем 13 тысяч рублей. Самая дешевая запчасть – стекла, которые стоят в среднем 2,6 тыс. рублей, как и год назад. Стоимость электрооборудования также осталась на прежнем уровне – 3,5 тыс. рублей.Серьезно вырос интерес к онлайн объявлениям о продаже автомобилей для разбора на запчасти – почти в два раза. С другой стороны, такая статистика может быть следствием низкой исходной базы и притоком клиентов из оффлайна в онлайн, пишет «Коммерсантъ». Раньше такие машины покупали не через интернет, на автомобильных разборках. Как следствие, выросла и средняя цена в объявлениях – до 11,4 тыс. рублей (+22%).
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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