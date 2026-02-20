Где продают самые дорогие номера в России — почему цена так выросла

20 февраля 2026, 15:05
В России выставили на продажу госномера за 2,1 млрд рублей - что известно о рекордных ценах
На рынке появились автомобильные номера с ценой выше 2 млрд рублей. Почему такие суммы стали реальностью, кто может позволить себе подобную роскошь и как это связано с законом - мало кто знает детали.
Автомобильные номера в России неожиданно стали предметом роскоши, сравнимым с элитной недвижимостью или коллекционными автомобилями. На специализированных площадках появились госномера, за которые просят астрономические 2,1 млрд рублей. Эта новость не просто удивляет - она поднимает вопросы о том, как устроен рынок красивых номеров и почему их стоимость взлетела до таких высот. Для многих автолюбителей это сигнал: даже в условиях ограничений и запретов спрос на эксклюзивные номера не только не исчез, но и породил целую индустрию теневых сделок.
По информации Autonews, в продаже сейчас находится 16 уникальных номеров с разными регионами регистрации - от Москвы до Адыгеи, Красноярского края и Дагестана. Большинство из них - это так называемые «красивые» номера с тремя одинаковыми цифрами и буквами, которые традиционно считаются символом статуса и удачи. Встречаются и редкие зеркальные комбинации, например, «А 969 АС». Некоторые из этих номеров выставлены на продажу уже почти два года, начиная с 2023 года, другие появились в объявлениях только в 2024 и даже 2025 годах.
Интересно, что несмотря на формальный запрет прямой продажи госномеров, объявления продолжают появляться. Закон разрешает получить желаемый номер только через перерегистрацию автомобиля, но на практике рынок обходит эти ограничения. Продавцы и покупатели находят лазейки, используя схемы с переоформлением машин, чтобы передать номер новому владельцу. Это создает целую экосистему, где стоимость отдельных номеров может соперничать с ценой редких суперкаров.
Эксперты отмечают, что такие суммы - скорее маркетинговый ход, чем реальная цена сделки. Однако сам факт появления номеров с ценником в миллиарды рублей говорит о том, что спрос на эксклюзивные комбинации не падает. Для некоторых владельцев дорогих автомобилей обладание уникальным номером становится вопросом престижа, а для продавцов - способом заработать на ажиотаже вокруг ограниченного ресурса.
Стоит отметить, что рынок автомобильных номеров тесно связан с общими тенденциями на рынке автомобилей. Например, недавно вышло исследование о том, где сейчас можно найти самые крупные скидки на новые авто, и как меняются цены на популярные модели - подробнее об этом можно узнать в материале о динамике цен и скидках на новые автомобили. Это показывает, что даже на фоне колебаний цен на машины, интерес к статусным аксессуарам вроде красивых номеров остается стабильно высоким.
В итоге, несмотря на все ограничения, рынок красивых номеров продолжает жить своей жизнью. Для одних это способ подчеркнуть свой статус, для других - возможность заработать на уникальном товаре. Но для большинства автолюбителей такие суммы остаются за гранью понимания, превращая госномера в символ недоступной роскоши.
Похожие материалы
-
21.02.2026, 04:51
«Краш-тест» для «АвтоВАЗа»: есть ли будущее у Lada на фоне взлета Belgee и Tenet
В 2025 году продажи Lada снизились на четверть, а доля рынка сократилась до 24%. Несмотря на это, АвтоВАЗ запускает новые модели и сервисы, делая ставку на обновление и расширение линейки. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:39
Макс Ферстаппен не собирается уходить из Формулы-1 из-за новых правил 2026 года
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали уверен: несмотря на резкую критику новых технических требований, Макс Ферстаппен не планирует завершать карьеру. Чемпион открыто высказывает недовольство грядущими переменами, но останется в спорте. Почему это важно для всей Формулы-1 - в нашем материале.Читать далее
-
21.02.2026, 04:34
Сколько реально стоит владение Lada Largus в Москве за пять лет эксплуатации
Владельцы Lada Largus в столице сталкиваются с заметными расходами на обслуживание, ремонт и страховку. Аналитики подсчитали, сколько придется потратить за пять лет, и почему итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов.Читать далее
-
21.02.2026, 04:24
Volkswagen T7 Multivan 2027: первые фото обновленного салона и неожиданные детали
Volkswagen готовит к выходу обновленный Multivan T7, который уже замечен на тестах с измененным экстерьером и тщательно скрытым интерьером. Новинка обещает не только свежий дизайн, но и новые решения для семейных поездок. Почему этот автомобиль может стать трендсеттером в своем классе - разбираемся в деталях.Читать далее
-
21.02.2026, 04:14
Как УАЗ-469 стал символом милиции и почему его прозвали «Бобик»
УАЗ-469, ставший неотъемлемой частью автопарка советской милиции, получил народное прозвище «Бобик». Почему именно этот внедорожник стал символом эпохи и как сложилась его уникальная репутация - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:36
Как Haval H9 защищает кузов от коррозии: детали антикоррозийной обработки
Узнайте, какие инновации применили для защиты кузова. Почему гарантия на коррозию стала рекордной. Какие особенности отличают российскую версию. Все подробности - в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 21:22
Как доказать свою правоту, если камера ошиблась: инструкция для водителей
Водители сталкиваются с неожиданными штрафами. Камеры не всегда фиксируют детали. Ошибки случаются даже у современных систем. Как защитить себя - читайте в нашем материале.Читать далее
-
20.02.2026, 20:59
Владельцы LiXiang не могут зарегистрировать новые авто в ГАИ - массовые отказы и изъятия
В России владельцы новых LiXiang сталкиваются с неожиданными отказами ГАИ при регистрации. Инспекторы сомневаются в подлинности VIN-табличек, а машины отправляют на экспертизу. Почему это происходит и что делать - объясняют эксперты.Читать далее
-
20.02.2026, 20:54
CHANGAN и Сбербанк подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в России
CHANGAN и Сбербанк объявили о начале стратегического партнерства, которое может изменить рынок автокредитования и цифровых продаж в России. Компании планируют совместно разрабатывать новые финансовые продукты и внедрять современные технологии. Читать далее
-
20.02.2026, 20:46
Зимние шины Gislaved SpikeControl: лидер продаж и новые технологии сезона
Зимние шины Gislaved SpikeControl стали самыми востребованными среди участников акции, проходившей с осени по конец декабря 2025 года. Почему именно эта модель вызвала ажиотаж, какие технологии применили на ульяновском заводе и что это значит для российских водителей - разбираемся в деталях. Читать далее
