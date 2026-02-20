Где продают самые дорогие номера в России — почему цена так выросла

В России выставили на продажу госномера за 2,1 млрд рублей - что известно о рекордных ценах

На рынке появились автомобильные номера с ценой выше 2 млрд рублей. Почему такие суммы стали реальностью, кто может позволить себе подобную роскошь и как это связано с законом - мало кто знает детали.

Автомобильные номера в России неожиданно стали предметом роскоши, сравнимым с элитной недвижимостью или коллекционными автомобилями. На специализированных площадках появились госномера, за которые просят астрономические 2,1 млрд рублей. Эта новость не просто удивляет - она поднимает вопросы о том, как устроен рынок красивых номеров и почему их стоимость взлетела до таких высот. Для многих автолюбителей это сигнал: даже в условиях ограничений и запретов спрос на эксклюзивные номера не только не исчез, но и породил целую индустрию теневых сделок.

По информации Autonews, в продаже сейчас находится 16 уникальных номеров с разными регионами регистрации - от Москвы до Адыгеи, Красноярского края и Дагестана. Большинство из них - это так называемые «красивые» номера с тремя одинаковыми цифрами и буквами, которые традиционно считаются символом статуса и удачи. Встречаются и редкие зеркальные комбинации, например, «А 969 АС». Некоторые из этих номеров выставлены на продажу уже почти два года, начиная с 2023 года, другие появились в объявлениях только в 2024 и даже 2025 годах.

Интересно, что несмотря на формальный запрет прямой продажи госномеров, объявления продолжают появляться. Закон разрешает получить желаемый номер только через перерегистрацию автомобиля, но на практике рынок обходит эти ограничения. Продавцы и покупатели находят лазейки, используя схемы с переоформлением машин, чтобы передать номер новому владельцу. Это создает целую экосистему, где стоимость отдельных номеров может соперничать с ценой редких суперкаров.

Эксперты отмечают, что такие суммы - скорее маркетинговый ход, чем реальная цена сделки. Однако сам факт появления номеров с ценником в миллиарды рублей говорит о том, что спрос на эксклюзивные комбинации не падает. Для некоторых владельцев дорогих автомобилей обладание уникальным номером становится вопросом престижа, а для продавцов - способом заработать на ажиотаже вокруг ограниченного ресурса.

В итоге, несмотря на все ограничения, рынок красивых номеров продолжает жить своей жизнью. Для одних это способ подчеркнуть свой статус, для других - возможность заработать на уникальном товаре. Но для большинства автолюбителей такие суммы остаются за гранью понимания, превращая госномера в символ недоступной роскоши.