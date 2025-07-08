В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой

08.07.2025, 15:13

В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил

Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее