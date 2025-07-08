В России выставили на продажу Lotus Eletre R, который удивляет не только ценой
Lotus Eletre R дебютировал три года назад и стал заметным отходом от традиций марки, которая долгие годы славилась легкими, компактными и спартанскими спорткарами. Сборку наладили в китайском Ухане, поскольку Lotus находится под контролем Geely. Новый кроссовер весит 3,15 тонны, что делает его самым массивным автомобилем в истории компании. При этом технические показатели впечатляют: разгон до 100 км/ч за 2,95 секунды, максимальная скорость – 265 км/ч. Он легко конкурирует с флагманами премиального сегмента, такими как Audi e-tron GT и BMW iX, хотя внешне напоминает скорее Lamborghini Urus, чем типичный спорткар Lotus.
Интерьер автомобиля также удивляет. В отделке используются микрофибра, перфорированная кожа, шерстяная ткань и бронзовые акценты. Спортивные анатомически выверенные сиденья обеспечивают комфорт даже на длинных дистанциях, а органы управления с накладками из алюминия добавляют ощущения технологичности. Объем багажника составляет 611 литров, что делает Eletre не просто «лабораторией скорости», а полноценным семейным кроссовером.
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Водитель «Приоры» заплатил штраф в 250 тысяч рублей по новой статье УК
В Волжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего водителя автомобиля Lada Priora, который повторно сел за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным прав. Согласно изменениям в Уголовный кодекс РФ, лишение прав дополнили крупным штрафом.Читать далее
-
08.07.2025, 16:04
В Беларуси рассказали о парадоксе в июньских продажах новых автомобилей
По итогам первого полугодия 2025 года рынок новых автомобилей в Беларуси показал рост на 21,3%. Дилеры смогли реализовать 24 634 машины. Но в этом заслуга рекордного первого квартала. В июне рост сменился падением во всех сегментах, кроме одного.Читать далее
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08.07.2025, 15:13
В Елабуге стартовало производство минивэна Sollers SP7: 7 мест и 237 сил
Группа компаний «Соллерс» официально запустила серийное производство нового минивэна Sollers SP7 по технологии полного цикла на заводе в Елабуге. Старт продаж модели намечен на осень 2025 года. Это первый в России полностью локализованный бензиновый минивэн, который будет предлагаться как в варианте вместительного семиместного семейного автомобиля, так и в виде четырехместного бизнес-купе.Читать далее
-
08.07.2025, 13:46
Volgabus представил трехосного газового монстра «ГиперБАС», который может заменить два автобуса
Российский автопроизводитель Volgabus приступил к серийному производству новой модели с индексом 6270G4 «ГиперБАС». Это 14,5-метровый трехосный автобус повышенной вместимости с низким полом, разработанный для городской и пригородной эксплуатации. Его главная особенность – высокая вместительность: в городском варианте он рассчитан на 130 пассажиров.Читать далее
-
08.07.2025, 13:12
Suzuki представила два новых мотоцикла со стильным ретродизайном и современной начинкой
Летом 2025 года Suzuki Motor Corporation выводит на мировой рынок два новых дорожных мотоцикла – GSX-8T и GSX-8TT. Оба байка выполнены в стиле «нео-ретро», объединяя узнаваемые элементы культовых моделей Suzuki с передовыми техническими решениями и современным функционалом.Читать далее
-
08.07.2025, 13:00
2ГИС запустил полноценный мотонавигатор с учетом междурядья и камер «в спину»
Российский сервис 2ГИС объявил о запуске полноценного навигатора, разработанного специально под нужды владельцев мотоциклов, скутеров и мопедов. Новый режим позволяет строить маршруты с учетом особенностей двухколесного транспорта – включая возможность езды между рядами там, где это разрешено ПДД. Читать далее
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