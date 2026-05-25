Редкий спорткар продают в Москве по баснословной цене

25 мая 2026, 12:22
В России выставили на продажу Mercedes-AMG PureSpeed из лимитированной серии за 200 млн рублей
Ограниченная серия Mercedes-AMG PureSpeed появилась на российском рынке, и один из столичных дилеров предлагает уникальный экземпляр за внушительную сумму. Почему этот автомобиль вызывает ажиотаж, какие у него особенности и что ждет покупателей - разбираемся, как меняется рынок эксклюзивных спорткаров. коллекционеров.
Появление на российском рынке Mercedes-AMG PureSpeed из серии Mythos Series - событие, которое не может остаться незамеченным для автолюбителей. В условиях, когда эксклюзивные спорткары становятся все большей редкостью, предложение столичного дилера о продаже одного из 250 выпущенных экземпляров за 200 млн рублей выглядит как вызов рынку и одновременно как лакмусовая бумажка для понимания спроса на уникальные автомобили в России.
Этот PureSpeed - десятый по счету автомобиль из всей партии, что подтверждает специальная наклейка на крыле. Модель построена на базе Mercedes-AMG SL R232, но отличается радикальным подходом к дизайну: у нее полностью отсутствуют крыша и лобовое стекло. Вместо привычной защиты от ветра покупатель получает специальные аэродинамические шлемы для водителя и пассажира, что подчеркивает гоночный характер машины и делает каждую поездку особенным опытом.
Техническая начинка PureSpeed не менее впечатляющая. Под капотом установлен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом, выдающий 585 лошадиных сил. В паре с ним работает 9-ступенчатый автомат AMG Speedshift MCT 9G, что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость достигает 315 км/ч - показатели, которые ставят PureSpeed в один ряд с самыми быстрыми серийными спорткарами мира.
Автомобиль оснащен адаптивной подвеской с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, карбон-керамическими тормозами и многочисленными элементами из углеволокна. В салоне внимание привлекают дорогие часы IWC Schaffhausen на передней панели и аудиосистема Burmester с 15 динамиками, что подчеркивает премиальный статус модели. Как сообщает Российская Газета, такие детали делают PureSpeed не только быстрым, но и по-настоящему роскошным автомобилем.
Интересно, что спрос на эксклюзивные спорткары в России остается стабильно высоким, несмотря на экономические колебания и ограничения на ввоз отдельных моделей. Аналитики отмечают, что подобные предложения часто становятся объектом внимания коллекционеров и инвесторов, а цена в 200 млн рублей может быть оправдана уникальностью и ограниченным тиражом. Для сравнения, на рынке компактных седанов тоже происходят заметные изменения - например, недавно стартовали продажи Kia K3 из Узбекистана, что подробно рассмотрено в материале о новых комплектациях и особенностях модели.
В завершение стоит отметить, что Mercedes-AMG PureSpeed - не просто очередной спорткар, а символ новой волны эксклюзивных автомобилей, которые появляются на российском рынке. Ограниченный тираж, выдающиеся технические характеристики и внимание к деталям делают его желанным приобретением для тех, кто ценит не только скорость, но и уникальность. Такие предложения формируют новый сегмент рынка, где цена определяется не только мощностью, но и статусом, а каждая продажа становится событием для всей автомобильной индустрии.
