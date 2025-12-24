Редкая Mazda6 2015 года с минимальным пробегом удивила ценой — сколько просят и почему

В России выставили на продажу почти новую Mazda6 2015 года с пробегом менее 2000 км

На рынке появился уникальный седан Mazda6 2015 года. Пробег - всего 1892 км за 10 лет. Цена - 2,7 млн рублей. Состояние машины вызывает вопросы. Подробности о комплектации и истории - в нашем материале.

На российском рынке замечен необычный лот - Mazda6 2015 года выпуска, которая за десятилетие практически не покидала гараж. По информации «Российской Газеты», этот автомобиль был куплен новым у официального дилера и с тех пор оставался у одного владельца. За все время эксплуатации на одометре накопилось лишь 1892 километра, что для машины такого возраста - настоящая редкость.

Седан оснащен двухлитровым атмосферным мотором Skyactiv мощностью 150 лошадиных сил, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Несмотря на возраст, автомобиль сохранил статус практически нового, ведь его практически не эксплуатировали. Впрочем, подробностей о состоянии салона и технических нюансах продавец не раскрывает - интерьер на фото не представлен, а описание ограничено лишь основными характеристиками.

Стоимость этого экземпляра составляет 2,7 миллиона рублей. Для сравнения, новая Geely Preface с турбированным двигателем на 200 сил и роботизированной трансмиссией сейчас стоит от 2,97 миллиона рублей с учетом специальных программ, а без них - почти 3,37 миллиона. Таким образом, Mazda6 с минимальным пробегом оказалась лишь немного дешевле современного конкурента из Китая, что может вызвать вопросы у потенциальных покупателей.

Появление подобных предложений на рынке - явление нечастое. Обычно автомобили с таким возрастом и столь малым пробегом встречаются в частных коллекциях или у людей, которые по каким-то причинам практически не пользовались машиной. В данном случае речь идет о стандартной комплектации, без эксклюзивных опций или редких модификаций.

Покупка подобного автомобиля может заинтересовать тех, кто ищет максимально свежий экземпляр популярной модели, но не готов переплачивать за новые машины. Однако стоит учитывать, что даже при минимальном пробеге возрастные изменения могут затронуть техническое состояние - резиновые детали, жидкости и электроника требуют проверки и, возможно, замены. В любом случае, такой лот - редкая возможность приобрести почти новую Mazda6 образца 2015 года, что в современных реалиях российского рынка встречается крайне редко.