Редкая Toyota Camry 2003 года с пробегом 19 тысяч км — цена удивляет

26 декабря 2025, 11:26
В России выставили на продажу почти новую Toyota Camry XV30 с минимальным пробегом
В России выставили на продажу почти новую Toyota Camry XV30 с минимальным пробегом
На российском рынке появилось уникальное предложение. Легендарная Toyota Camry XV30 2003 года с минимальным пробегом ищет нового владельца. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Цена вызывает споры среди автолюбителей. Подробности - в нашем материале.
На отечественном рынке подержанных автомобилей появилось по-настоящему редкое предложение - в Альметьевске продают Toyota Camry XV30, выпущенную в 2003 году. Машина практически не эксплуатировалась: за 22 года на одометре всего 19 тысяч километров. По информации «Российской Газеты», этот экземпляр сохранился в исключительном состоянии благодаря бережному отношению единственного владельца. Все это время автомобиль стоял в гараже, что позволило избежать типичных для возраста проблем с кузовом и салоном.
Под капотом у Camry установлен проверенный временем 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, работающий в паре с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой силовой агрегат известен своей долговечностью: ресурс мотора часто превышает 300 тысяч километров, а коробка способна прослужить не менее 200 тысяч при своевременной замене масла и аккуратной эксплуатации. Для многих поклонников марки именно эта комбинация считается эталоном надежности и простоты обслуживания.
Однако, несмотря на отличное техническое состояние, автомобиль не может похвастаться современным оснащением. В списке опций - только базовые функции, среди которых кондиционер, электростеклоподъемники и стандартная аудиосистема. Отсутствие продвинутых систем безопасности и мультимедийных решений может отпугнуть часть потенциальных покупателей, привыкших к современным технологиям. Тем не менее, для ценителей классики и тех, кто ищет максимально надежный транспорт, этот вариант выглядит весьма привлекательно.
Стоимость автомобиля составляет 2 099 000 рублей. Такая цена за 22-летнюю Camry вызывает немало споров среди автолюбителей. Для сравнения, за аналогичную сумму сегодня можно приобрести новую Lada Aura со всеми современными опциями или даже Belgee S50 с автоматической коробкой передач. Тем не менее, уникальное состояние и минимальный пробег делают это предложение по-настоящему эксклюзивным на фоне большинства других вариантов на рынке.
Появление подобных «капсул времени» на вторичном рынке всегда вызывает интерес у коллекционеров и поклонников японского автопрома. Такие автомобили становятся не только объектом инвестиций, но и возможностью прикоснуться к эпохе, когда надежность и простота были главными достоинствами. Как отмечают эксперты, спрос на подобные экземпляры стабильно высок, несмотря на возраст и отсутствие современных опций. Вполне возможно, что этот Camry найдет своего нового владельца уже в ближайшее время.
Похожие материалы Тойота
-
24.12.2025, 09:51
Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход
Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
27.11.2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?Читать далее
-
11.11.2025, 19:53
ТЭК Санкт-Петербурга выделил 29,5 млн рублей на такси для сотрудников
В Петербурге стартовала крупная закупка транспортных услуг. Сотрудники ТЭК получат доступ к такси. Водители будут использовать автомобили разных классов. Подробности контракта раскрыты в материале.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
07.10.2025, 17:23
Покупка Toyota Camry с пробегом 300 тысяч стоит ли рисковать ради легенды
Camry остается очень популярной моделью. Журналисты решили найти хороший вариант. Нас интересовали машины с большим пробегом. Их состояние оказалось очень разным. Некоторые экземпляры сильно удивили. Стоит ли такая покупка своих денег?Читать далее
-
23.09.2025, 18:57
В России продают почти новую Toyota Camry 2012 года по цене китайского седана
В продаже появился уникальный седан. Это почти новый японский автомобиль. Машина много лет стояла без движения. Теперь ее продают по интересной цене. Состояние автомобиля просто поражает воображение.Читать далее
-
21.10.2024, 09:01
Skoda Octavia за 178 тысяч рублей. В Башкирии распродают автомобили должников
В Башкирии вновь распродают автомобили должников. С онлайн-аукциона уйдут машины, конфискованные за долги. На продажу выставили автомобили разных марок. Самая свежая – 2024 года выпуска.Читать далее
-
06.08.2024, 15:21
Названы самые продаваемые в мире автомобили в 2024 году
Эксперты портала focus2move проанализировали данные о продажах новых легковых автомобилей с января по июнь 2024 года в 162 странах мира и выяснили, что глобальное лидерство сохранил электрический кроссовер, а корейский лифтбек нарастил объемы в 6 раз.Читать далее
Похожие материалы Тойота
-
24.12.2025, 09:51
Toyota сохранила права на Camry в России до 2035 года несмотря на уход
Toyota вновь зарегистрировала в России товарный знак Camry. Срок действия продлен до 2035 года. Официальные продажи приостановлены, но компания продолжает защищать свои бренды. Эксперты гадают о возможных планах Toyota. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
05.12.2025, 13:27
Семь иномарок которые не подорожают из-за утильсбора
Новый утильсбор меняет российский авторынок. Цены на многие иномарки скоро вырастут. Но есть несколько интересных исключений. Журналисты нашли шесть популярных моделей. Их стоимость пока останется прежней.Читать далее
-
27.11.2025, 12:17
Какие автомобили до 5 лет выбирают россияне на вторичном рынке в 2025 году
В 2025 году рынок подержанных авто до 5 лет удивляет. Китайские бренды наступают на пятки привычным фаворитам. Какие марки и модели оказались в топе? Почему найти свежий японский или немецкий авто становится сложнее?Читать далее
-
11.11.2025, 19:53
ТЭК Санкт-Петербурга выделил 29,5 млн рублей на такси для сотрудников
В Петербурге стартовала крупная закупка транспортных услуг. Сотрудники ТЭК получат доступ к такси. Водители будут использовать автомобили разных классов. Подробности контракта раскрыты в материале.Читать далее
-
10.11.2025, 22:37
Рынок подержанных авто в октябре: какие машины чаще всего продавали россияне
Российский рынок авто с пробегом изменился. Цены на машины пошли вниз. Эксперты назвали самые популярные модели. В топах оказались неожиданные лидеры. Узнайте, что сейчас покупают водители.Читать далее
-
24.10.2025, 11:21
Российский автопарк стареет какие машины с пробегом выбирают за 1-3 миллиона
Рынок подержанных машин сильно изменился. Предложений стало гораздо больше. Но покупатели остались верны себе. Их предпочтения почти не поменялись. В топе оказались знакомые всем модели. Но есть и настоящие сюрпризы.Читать далее
-
07.10.2025, 17:23
Покупка Toyota Camry с пробегом 300 тысяч стоит ли рисковать ради легенды
Camry остается очень популярной моделью. Журналисты решили найти хороший вариант. Нас интересовали машины с большим пробегом. Их состояние оказалось очень разным. Некоторые экземпляры сильно удивили. Стоит ли такая покупка своих денег?Читать далее
-
23.09.2025, 18:57
В России продают почти новую Toyota Camry 2012 года по цене китайского седана
В продаже появился уникальный седан. Это почти новый японский автомобиль. Машина много лет стояла без движения. Теперь ее продают по интересной цене. Состояние автомобиля просто поражает воображение.Читать далее
-
21.10.2024, 09:01
Skoda Octavia за 178 тысяч рублей. В Башкирии распродают автомобили должников
В Башкирии вновь распродают автомобили должников. С онлайн-аукциона уйдут машины, конфискованные за долги. На продажу выставили автомобили разных марок. Самая свежая – 2024 года выпуска.Читать далее
-
06.08.2024, 15:21
Названы самые продаваемые в мире автомобили в 2024 году
Эксперты портала focus2move проанализировали данные о продажах новых легковых автомобилей с января по июнь 2024 года в 162 странах мира и выяснили, что глобальное лидерство сохранил электрический кроссовер, а корейский лифтбек нарастил объемы в 6 раз.Читать далее