Редкая Toyota Camry 2003 года с пробегом 19 тысяч км — цена удивляет

В России выставили на продажу почти новую Toyota Camry XV30 с минимальным пробегом

На российском рынке появилось уникальное предложение. Легендарная Toyota Camry XV30 2003 года с минимальным пробегом ищет нового владельца. Автомобиль сохранился в отличном состоянии. Цена вызывает споры среди автолюбителей. Подробности - в нашем материале.

На отечественном рынке подержанных автомобилей появилось по-настоящему редкое предложение - в Альметьевске продают Toyota Camry XV30, выпущенную в 2003 году. Машина практически не эксплуатировалась: за 22 года на одометре всего 19 тысяч километров. По информации «Российской Газеты», этот экземпляр сохранился в исключительном состоянии благодаря бережному отношению единственного владельца. Все это время автомобиль стоял в гараже, что позволило избежать типичных для возраста проблем с кузовом и салоном.

Под капотом у Camry установлен проверенный временем 2,4-литровый бензиновый двигатель мощностью 156 лошадиных сил, работающий в паре с классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач. Такой силовой агрегат известен своей долговечностью: ресурс мотора часто превышает 300 тысяч километров, а коробка способна прослужить не менее 200 тысяч при своевременной замене масла и аккуратной эксплуатации. Для многих поклонников марки именно эта комбинация считается эталоном надежности и простоты обслуживания.

Однако, несмотря на отличное техническое состояние, автомобиль не может похвастаться современным оснащением. В списке опций - только базовые функции, среди которых кондиционер, электростеклоподъемники и стандартная аудиосистема. Отсутствие продвинутых систем безопасности и мультимедийных решений может отпугнуть часть потенциальных покупателей, привыкших к современным технологиям. Тем не менее, для ценителей классики и тех, кто ищет максимально надежный транспорт, этот вариант выглядит весьма привлекательно.

Стоимость автомобиля составляет 2 099 000 рублей. Такая цена за 22-летнюю Camry вызывает немало споров среди автолюбителей. Для сравнения, за аналогичную сумму сегодня можно приобрести новую Lada Aura со всеми современными опциями или даже Belgee S50 с автоматической коробкой передач. Тем не менее, уникальное состояние и минимальный пробег делают это предложение по-настоящему эксклюзивным на фоне большинства других вариантов на рынке.

Появление подобных «капсул времени» на вторичном рынке всегда вызывает интерес у коллекционеров и поклонников японского автопрома. Такие автомобили становятся не только объектом инвестиций, но и возможностью прикоснуться к эпохе, когда надежность и простота были главными достоинствами. Как отмечают эксперты, спрос на подобные экземпляры стабильно высок, несмотря на возраст и отсутствие современных опций. Вполне возможно, что этот Camry найдет своего нового владельца уже в ближайшее время.