Какие подержанные машины подешевели в России сильнее всего - неожиданные лидеры и региональные различия

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

13 мая 2026, 11:16

В России выявили автомобили с наибольшим снижением цен на вторичном рынке

В России выявили автомобили с наибольшим снижением цен на вторичном рынке

Какие подержанные машины подешевели в России сильнее всего - неожиданные лидеры и региональные различия

В России выявили автомобили с наибольшим снижением цен на вторичном рынке

В апреле на вторичном рынке произошли заметные изменения. Цены на некоторые авто снизились. В других сегментах отмечен рост стоимости. Эксперты раскрыли интересные детали по регионам.

В апреле на вторичном рынке произошли заметные изменения. Цены на некоторые авто снизились. В других сегментах отмечен рост стоимости. Эксперты раскрыли интересные детали по регионам.

В конце апреля средняя цена российских автомобилей на вторичном рынке составила 729 тысяч рублей. Это на 0,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время легковые автомобили китайских марок, напротив, подорожали на 1,2% и теперь стоят в среднем 2,42 миллиона рублей. Все данные касаются машин не старше 15 лет, как сообщает Quto со ссылкой на исследование Авто.ру Бизнес.

Среди иномарок наиболее заметное снижение средней стоимости зафиксировано у Belgee X50. За месяц цена на этот кроссовер упала сразу на 3%, и теперь его можно приобрести за 1,84 миллиона рублей. Это самый значительный спад среди популярных моделей.

Среди отечественных автомобилей эксперты отметили снижение цен на Lada 2107, 2115 и 2114. Так, Lada 2107 подешевела на 5% и теперь стоит 252 тысячи рублей. Lada 2115 и 2114 потеряли в цене по 4%, их стоимость составляет 221 и 242 тысячи рублей соответственно.

Изменения на рынке зависят и от региона. В Кабардино-Балкарии средняя цена снизилась на 2,7% и достигла 961 тысячи рублей. В Кировской области падение составило 1,3% - до 1,01 миллиона рублей, а в Оренбургской области - 1%, до 1,1 миллиона рублей.

Однако в ряде регионов, напротив, отмечен рост цен. В Ульяновской области автомобили подорожали на 5,5% и теперь стоят 1,28 миллиона рублей. В Самарской области рост составил 4,2% (1,27 миллиона рублей), в Липецкой - 3,6% (1,08 миллиона рублей). В Пермском крае и Ростовской области также зафиксировано увеличение средней стоимости - на 3,5% и 3,2% соответственно.

Традиционно самые дорогие подержанные автомобили продаются в столицах. В Санкт-Петербурге средняя цена в апреле выросла на 1,3% и достигла 2,2 миллиона рублей. В Москве рост составил 0,5%, а средняя стоимость достигла 2,9 миллиона рублей.

Таким образом, динамика цен на вторичном рынке остается неоднородной. В одних регионах и сегментах наблюдается снижение, в других - рост. Эксперты советуют внимательно следить за изменениями, чтобы выбрать наиболее выгодный момент для покупки или продажи автомобиля.

Упомянутые модели: Belgee X50
Упомянутые марки: Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Белджи

Похожие материалы Белджи

Changan UNI‑V с турбомотором 2.0T выходит в России: 6,8 секунды до сотни
Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Сочи Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться