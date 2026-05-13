Какие подержанные машины подешевели в России сильнее всего - неожиданные лидеры и региональные различия

В России выявили автомобили с наибольшим снижением цен на вторичном рынке

В апреле на вторичном рынке произошли заметные изменения. Цены на некоторые авто снизились. В других сегментах отмечен рост стоимости. Эксперты раскрыли интересные детали по регионам.

В апреле на вторичном рынке произошли заметные изменения. Цены на некоторые авто снизились. В других сегментах отмечен рост стоимости. Эксперты раскрыли интересные детали по регионам.

В конце апреля средняя цена российских автомобилей на вторичном рынке составила 729 тысяч рублей. Это на 0,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время легковые автомобили китайских марок, напротив, подорожали на 1,2% и теперь стоят в среднем 2,42 миллиона рублей. Все данные касаются машин не старше 15 лет, как сообщает Quto со ссылкой на исследование Авто.ру Бизнес.

Среди иномарок наиболее заметное снижение средней стоимости зафиксировано у Belgee X50. За месяц цена на этот кроссовер упала сразу на 3%, и теперь его можно приобрести за 1,84 миллиона рублей. Это самый значительный спад среди популярных моделей.

Среди отечественных автомобилей эксперты отметили снижение цен на Lada 2107, 2115 и 2114. Так, Lada 2107 подешевела на 5% и теперь стоит 252 тысячи рублей. Lada 2115 и 2114 потеряли в цене по 4%, их стоимость составляет 221 и 242 тысячи рублей соответственно.

Изменения на рынке зависят и от региона. В Кабардино-Балкарии средняя цена снизилась на 2,7% и достигла 961 тысячи рублей. В Кировской области падение составило 1,3% - до 1,01 миллиона рублей, а в Оренбургской области - 1%, до 1,1 миллиона рублей.

Однако в ряде регионов, напротив, отмечен рост цен. В Ульяновской области автомобили подорожали на 5,5% и теперь стоят 1,28 миллиона рублей. В Самарской области рост составил 4,2% (1,27 миллиона рублей), в Липецкой - 3,6% (1,08 миллиона рублей). В Пермском крае и Ростовской области также зафиксировано увеличение средней стоимости - на 3,5% и 3,2% соответственно.

Традиционно самые дорогие подержанные автомобили продаются в столицах. В Санкт-Петербурге средняя цена в апреле выросла на 1,3% и достигла 2,2 миллиона рублей. В Москве рост составил 0,5%, а средняя стоимость достигла 2,9 миллиона рублей.

Таким образом, динамика цен на вторичном рынке остается неоднородной. В одних регионах и сегментах наблюдается снижение, в других - рост. Эксперты советуют внимательно следить за изменениями, чтобы выбрать наиболее выгодный момент для покупки или продажи автомобиля.