Любителям глухой тонировки приготовиться: почему скоро поблажек не будет ни для кого

В России взялись за тонировку на машинах с иностранными номерами

В Госдуме готовят новые поправки. Они коснутся многих водителей. Лазейку для нарушителей скоро закроют. Эксперты объяснили суть грядущих изменений. Штрафы станут неизбежными для всех. Узнайте подробности первыми.

Государственная Дума в ускоренном режиме рассматривает законопроект, который призван навести порядок с тонировкой на автомобилях с иностранными номерами. Как сообщает Autonews, 20 ноября 2025 года инициатива успешно прошла первое чтение. Депутаты отвели на внесение поправок ко второму чтению всего 15 дней, что говорит о серьезности их намерений.

Суть проблемы заключается в существующей юридической лазейке. Сейчас требования к светопропусканию стекол регулируются Техническим регламентом Таможенного союза. Однако его действие не распространяется на автомобили, временно ввезенные из стран, не входящих в этот союз. Этим активно пользуются не только иностранцы, но и россияне, управляющие машинами, например, на абхазских или южноосетинских номерах. Они могут ездить с полностью затонированными передними стеклами, не опасаясь штрафа в 500 рублей, предусмотренного статьей 12.5 КоАП.

Чтобы устранить этот пробел, законодатели предлагают изменить формулировку в Кодексе. Вместо ссылки на техрегламент Таможенного союза в статье появится отсылка к российским «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации». Этот документ обязателен для всех, кто передвигается по дорогам России, вне зависимости от страны регистрации автомобиля.

Экспертное сообщество поддерживает данную инициативу, указывая прежде всего на соображения безопасности. Представитель Общественной палаты Александр Холодов считает, что сотрудники ГИБДД должны четко видеть, кто находится в салоне остановленной машины. Это критически важно для предотвращения правонарушений, ведь за темными стеклами могут скрываться как обычная семья, так и преступники.

С ним согласен и автоюрист Лев Воропаев. Он отмечает, что автомобили с глухой тонировкой нередко фигурируют в криминальных сводках. Их используют лица, скрывающиеся от правосудия. В текущей обстановке возможность визуальной идентификации водителя и пассажиров, в том числе с помощью дорожных камер, становится приоритетной задачей для правоохранительных органов.

По мнению президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, поправки наконец-то уравняют в правах и обязанностях всех водителей. Если автомобили из стран Таможенного союза (например, Армении) и так подпадали под действующие нормы, то теперь правила станут едиными абсолютно для всех участников движения.

Несмотря на ужесточение контроля, разговоры о возможном смягчении норм тонировки не утихают. Летом 2025 года в Думу даже вносили проект, предлагавший разрешить более темные стекла в обмен на повышенные штрафы. Однако эксперты смотрят на такие перспективы скептически. Холодов назвал ту инициативу популистской, противоречащей международным обязательствам России. Воропаев также уверен, что в ближайшие несколько лет никаких послаблений в этом вопросе ждать не стоит.