В России за подделку прав хотят ужесточить наказание: сколько стоят и как за это наказывают
В Госдуме обратили внимание на невысокое наказание за подделку водительских удостоверений, а также большое количество сайтов где их продают, пишут «Известия». Эксперты согласны с тем, что россияне не боятся пользоваться подделкой, потому что наказание за это невелико.
Как минимум восемь сайтов предлагают купить водительское удостоверение за 25 тыс. рублей. Это при том, что весь курс обучения вождению, включая теоретические занятия и занятия по вождению автомобиля и с АКПП, и с МКПП, стоит порядка 45 тыс. рублей. В Госдуме считают, что такое недопустимо, такой водитель несет реальную угрозу и повышенную опасность.
Согласно ч. 5 ст. 327 УК РФ тех, кто изготавливает фальшивые документы могут лишитm свободы на срок до двух лет, либо их ждут принудительные работы на период до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Того, кто пользуется липой, могут наказать штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами, либо исправительными, либо арестом. Для водителей, которые используют фальшивые документы также применяют ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством»), где размер штрафа составляет от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Если же водитель пользуется фальшивкой и при этом был ранее лишен прав, ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей или административный арест на 15 суток и обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
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