Опасность под колёсами: почему контрафактные шины могут стать угрозой на дороге и как система маркировки спасает жизни

17 июня 2026, 13:24
В России заблокировали продажу 3 млн автошин: названы причины и последствия
В России заблокировали продажу 3 млн автошин: названы причины и последствия
С начала 2026 года в России остановили реализацию почти 3 миллионов автомобильных шин из-за подозрений в контрафакте и проблем с документами. Почему это решение может изменить рынок, какие риски для водителей и что говорят эксперты - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что новые правила уже повлияли на работу сотен компаний.
Российских автомобилистов ждет непростая ситуация: с начала 2026 года на рынке заблокировали продажу почти 3 миллионов шин. Причина - массовое выявление контрафактной продукции и серьезные нарушения в документации. Это решение напрямую влияет на безопасность на дорогах и может привести к дефициту некоторых моделей, особенно в сезон повышенного спроса.
По информации Autonews, только за первые месяцы 2026 года Минпромторг и ЦРПТ остановили реализацию 937 тысяч шин, которые были признаны потенциально опасными. Основная часть блокировок связана с попытками продать подделки или продукцию, нарушающую права на интеллектуальную собственность. Среди признаков контрафакта - отсутствие маркировки, проблемы с разрешительными документами и некорректные коды проверки. Еще 2 миллиона покрышек не попали в оборот из-за несоответствия документов или их отсутствия.
Система маркировки «Честный знак» действует на рынке с 2020 года, а с ноября 2024 года для шин введен разрешительный режим. Теперь при продаже каждая покрышка проходит автоматическую проверку: если обнаружены нарушения, касса блокирует товар. С сентября 2025 года система стала сверять разрешительные документы автоматически, что позволило выявлять еще больше нарушений. За все время работы маркировки в России заблокировали 5,8 миллиона потенциально опасных шин. Как отмечают в Минпромторге, за пять лет доля нелегального оборота снизилась почти в четыре раза - с 36,5% до 9,5%. Это принесло бюджету дополнительные 67 миллиардов рублей налогов.
Однако борьба с контрафактом не ограничивается только проверкой документов. На рынке появились так называемые «лжепроизводители», которые пытаются обойти систему. Для борьбы с ними с июля 2026 года вводится новый механизм верификации: оператор маркировки будет проверять достоверность сведений, а в некоторых случаях - посещать производство. Если производитель не пройдет проверку, ему откажут в выдаче кодов маркировки, и продукция не попадет на рынок.
Эксперты отмечают, что подделывать современные шины крайне сложно и экономически невыгодно. Как объясняет член правления Союза автосервисов России Илья Плисов, для этого нужны серьезные инвестиции в пресс-формы и оборудование. Тем не менее, из-за новых правил рынок покинули многие небольшие и средние компании: дополнительные расходы и невозможность работать по неформальным схемам сделали бизнес для них слишком рискованным. В компании «Кордиант» подтверждают, что массовых случаев подделки шин не фиксируют, а единичные случаи на маркетплейсах не влияют на ситуацию в целом. При этом специалисты подчеркивают: эксплуатация шин, произведенных вне заводских условий, крайне опасна - такие покрышки могут привести к непредсказуемому поведению автомобиля на дороге.
Интересно, что похожие проблемы с контролем качества и легальностью продукции возникают и в других сегментах автомобильного рынка. Например, недавно обсуждались вопросы гибридных внедорожников, где также важна прозрачность происхождения комплектующих - подробнее об этом можно узнать в материале о новых деталях Geely Galaxy Cruiser 700.
В завершение стоит отметить: ужесточение контроля за оборотом шин - это не только борьба с контрафактом, но и шаг к повышению безопасности на дорогах. По данным отраслевых ассоциаций, использование несертифицированных покрышек увеличивает риск аварий, особенно в сложных погодных условиях. Важно помнить, что с 2026 года все производители обязаны проходить дополнительную верификацию, а покупателям стоит обращать внимание на наличие маркировки и документов при покупке шин. Это позволит снизить риски и сохранить здоровье участников дорожного движения.
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