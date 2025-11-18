Рынок б/у машин удивил всех: что толкнуло россиян на массовые покупки? Эксперты в шоке

18 ноября 2025, 12:43
В России зафиксирован исторический всплеск продаж подержанных автомобилей в октябре
В октябре 2025 года рынок подержанных авто удивил рекордом. Причины роста оказались неожиданными. Эксперты не ожидали такого результата. Подробности в нашем материале.
В октябре 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал невиданный ранее результат. По информации Автостат, за месяц было реализовано 653 тысячи легковых машин, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений с 2007 года. Предыдущий рекорд, установленный в октябре 2024 года, был превышен почти на 8%. Если сравнивать с сентябрем текущего года, то рост составил внушительные 18%.
Эксперты отмечают, что столь резкий скачок активности на вторичном рынке не случаен. За последние месяцы в стране сформировался отложенный спрос: многие россияне откладывали покупку, ожидая более выгодных условий. Однако снижение ставок по банковским вкладам изменило привычки граждан, заставив их активнее тратить накопления. К тому же, на горизонте замаячило введение нового утилизационного сбора, что подстегнуло интерес к покупке автомобилей до подорожания.
Еще одним фактором стал рост продаж новых машин. Для приобретения свежего авто часто требуется сначала избавиться от старого, что дополнительно подогрело рынок подержанных транспортных средств. В результате все эти обстоятельства сложились в идеальный шторм, обеспечивший рекордные показатели в середине осени.
Если взглянуть на статистику за десять месяцев 2025 года, то россияне приобрели 5,07 миллиона подержанных легковых автомобилей. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет Автостат, подобная динамика свидетельствует о продолжающемся интересе к вторичному рынку, несмотря на все внешние и внутренние вызовы.
Таким образом, октябрь стал для рынка автомобилей с пробегом по-настоящему особенным месяцем. Сочетание экономических и психологических факторов вывело спрос на новый уровень. Остается только наблюдать, сохранится ли эта тенденция в ближайшие месяцы или рынок вернется к более спокойным показателям.
Похожие материалы
-
19.11.2025, 14:34
Дешевые авто из Киргизии: как «дагестанская» схема оставит без денег и машины
В России набирает обороты новый способ покупки авто. Он обещает огромную выгоду. Но есть серьезные подводные камни. Покупатели рискуют потерять все. Юристы бьют тревогу. Разбираемся в деталях этой схемы.Читать далее
-
19.11.2025, 14:02
АвтоВАЗ отправит новинку Lada Iskra работать в столичное такси
АвтоВАЗ готовит новую модель для такси. Lada Iskra скоро появится на дорогах. Она займет нишу между Granta и Vesta. Автомобиль получит современное оснащение. Узнайте о планах автогиганта на столицу.Читать далее
-
19.11.2025, 13:57
Электрокар Nio Firefly с правым рулем появится в Великобритании и Таиланде в 2026 году
Nio Firefly с правым рулем готовится к дебюту в Великобритании и Таиланде в 2026 году. Модель уже продается в Китае и Европе. Впереди выход на рынки Австралии, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. Подробности о ценах, комплектациях и особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:52
Кроссовер KGM Torres отметил первую тысячу проданных авто в России
Новый игрок на рынке набирает популярность. Продажи корейского кроссовера бьют рекорды. Бренд активно расширяет свое присутствие. Что стоит за таким быстрым успехом? Автомобиль привлекает покупателей своим оснащением. Узнаем подробности этого рыночного прорыва.Читать далее
-
19.11.2025, 13:47
Grunwald внедрил двухъярусную систему в рефрижератор: грузов больше, расходов нет
Grunwald представил необычный рефрижератор с новой системой. Два уровня для паллет меняют подход к перевозкам. Как это повлияет на рынок и что получат логисты? Ответы в материале.Читать далее
-
19.11.2025, 13:16
Lixiang L6, L7 и L9 официально одобрены для российского рынка: что ждать
Китайский бренд Li Auto официально выходит на российский рынок.Три гибридных кроссовера успешно прошли сертификацию и получили «зелёный свет». Бренд работает над формированием дилерской сети. Раскрываем первые подробности.Читать далее
-
19.11.2025, 12:42
ЕЭК запускает новое расследование по грузовым шинам из Азии: что грозит рынку
В ЕАЭС стартует очередная проверка импорта шин из Азии. В центре внимания — демпинг и его последствия. Российские заводы требуют защиты. Чем это обернется для рынка, пока неясно.Читать далее
-
19.11.2025, 12:27
Продажи LADA Iskra в Петербурге: сколько машин ушло за четыре месяца
LADA Iskra стартовала в Петербурге неожиданно. Цифры продаж удивляют экспертов. Кто покупает новинку и почему так мало? Подробности статистики и неожиданные выводы внутри.Читать далее
-
19.11.2025, 12:16
TENET ворвался в пятерку лидеров: как новичку удалось обойти Chery
В октябре TENET удивил рынок, заняв пятое место по продажам. Бренд всего пару месяцев на рынке. Что стоит за этим успехом? Дилеры раскрывают неожиданные подробности. Интрига сохраняется.Читать далее
-
19.11.2025, 12:08
Почему современные автомобили массово переходят на электронный стояночный тормоз
В последние годы привычный ручник уступает место электронным системам. Почему автопроизводители массово отказываются от механики? Какие плюсы и минусы у новых решений? Разбираемся, как изменился стояночный тормоз и что это значит для водителей.Читать далее
