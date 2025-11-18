Рынок б/у машин удивил всех: что толкнуло россиян на массовые покупки? Эксперты в шоке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Дмитрий Новиков

18 ноября 2025, 12:43

В октябре 2025 года рынок подержанных авто удивил рекордом. Причины роста оказались неожиданными. Эксперты не ожидали такого результата. Подробности в нашем материале.

В октябре 2025 года российский рынок автомобилей с пробегом продемонстрировал невиданный ранее результат. По информации Автостат, за месяц было реализовано 653 тысячи легковых машин, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений с 2007 года. Предыдущий рекорд, установленный в октябре 2024 года, был превышен почти на 8%. Если сравнивать с сентябрем текущего года, то рост составил внушительные 18%.

Эксперты отмечают, что столь резкий скачок активности на вторичном рынке не случаен. За последние месяцы в стране сформировался отложенный спрос: многие россияне откладывали покупку, ожидая более выгодных условий. Однако снижение ставок по банковским вкладам изменило привычки граждан, заставив их активнее тратить накопления. К тому же, на горизонте замаячило введение нового утилизационного сбора, что подстегнуло интерес к покупке автомобилей до подорожания.

Еще одним фактором стал рост продаж новых машин. Для приобретения свежего авто часто требуется сначала избавиться от старого, что дополнительно подогрело рынок подержанных транспортных средств. В результате все эти обстоятельства сложились в идеальный шторм, обеспечивший рекордные показатели в середине осени.

Если взглянуть на статистику за десять месяцев 2025 года, то россияне приобрели 5,07 миллиона подержанных легковых автомобилей. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как пишет Автостат, подобная динамика свидетельствует о продолжающемся интересе к вторичному рынку, несмотря на все внешние и внутренние вызовы.

Таким образом, октябрь стал для рынка автомобилей с пробегом по-настоящему особенным месяцем. Сочетание экономических и психологических факторов вывело спрос на новый уровень. Остается только наблюдать, сохранится ли эта тенденция в ближайшие месяцы или рынок вернется к более спокойным показателям.

