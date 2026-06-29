Почему владельцы гибридов и электрокаров стали чаще посещать ЭЗС - мнение эксперта

29 июня 2026, 18:18
В России зафиксирован резкий рост числа зарядок электромобилей на ЭЗС
В России зафиксирован резкий рост числа зарядок электромобилей на ЭЗС
Количество зарядных сессий на электрозарядных станциях в России заметно увеличилось за последние недели. Специалисты отмечают, что интерес к ЭЗС растет не только среди владельцев электромобилей, но и среди пользователей гибридных моделей. Какие причины стоят за этим трендом и что может измениться на рынке - разбираемся в материале.
С середины июня в России наблюдается ощутимый прирост числа зарядных сессий на электрозарядных станциях. По данным платформы 2Chargers, объединяющей информацию о зарядной инфраструктуре по всей стране, за период с 13 по 26 июня количество подключений к ЭЗС выросло на 18% по сравнению с предыдущими двумя неделями. Как пишет «Коммерсантъ», подобная динамика свидетельствует о возрастающем интересе к электромобилям и гибридным транспортным средствам.
В компании Punkt E, управляющей одноименной сетью зарядных станций, также отмечают значительный рост активности пользователей. За последние 10 дней количество зарядных сессий увеличилось на 24% относительно конца мая. Представитель компании Евгений Катальницкий уточнил, что пока нет подтверждений, что всплеск интереса к ЭЗС связан с возможным дефицитом традиционного топлива. По его словам, основной рост спроса фиксируется в крупных городах, где инфраструктура развивается наиболее активно.
В «Росатом Сеть зарядных станций» подтверждают: загрузка их объектов также немного увеличилась. Особое внимание специалисты обращают на владельцев гибридных автомобилей типа PHEV - именно они стали чаще использовать режим движения на электротяге. Это может указывать на стремление снизить зависимость от бензиновых АЗС и оптимизировать расходы на топливо.
Эксперты рынка отмечают, что подобные изменения в поведении автовладельцев могут быть связаны не только с экономическими причинами, но и с расширением сети ЭЗС, а также с ростом числа электромобилей и гибридов на дорогах страны. Важно, что инфраструктура постепенно становится доступнее, а время ожидания на станциях сокращается. Это создает условия для дальнейшего увеличения числа пользователей.
Если Вы не знали, Punkt E - одна из крупнейших сетей электрозарядных станций в России, активно развивающаяся с 2020 года. Компания специализируется на установке и обслуживании зарядных комплексов для электромобилей и гибридов, а также внедряет современные решения для мониторинга и управления процессом зарядки. В последние годы Punkt E расширяет свое присутствие в регионах, делая зарядку доступной не только в мегаполисах, но и в небольших городах. Это способствует популяризации электромобилей и снижению барьеров для их использования. По оценкам специалистов, развитие подобных сетей напрямую влияет на темпы роста рынка электромобилей в России.
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