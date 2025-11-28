Гибриды сметают с салонов: дилеры в панике, а покупатели спешат до подорожания

В России зафиксирован всплеск продаж гибридов: что стало причиной ажиотажа

В октябре рынок гибридов удивил всех. Продажи взлетели до исторического максимума. Эксперты гадают, что спровоцировало такой спрос. Впереди новые перемены и неожиданные последствия.

В октябре 2025 года российский рынок новых подключаемых гибридов оказался в центре внимания: по данным «Автостата», за месяц было реализовано 6 294 автомобиля с технологией PHEV. Такой результат стал абсолютным рекордом для страны, причем динамика роста поражает — по сравнению с сентябрем продажи увеличились на 62%, а если сравнивать с октябрем прошлого года, то прирост составил 54%.

Причины столь резкого скачка кроются не только в растущем интересе к экологичным технологиям. Как сообщает «Автостат», основной драйвер ажиотажа — предстоящее повышение утилизационного сбора на электромобили и гибриды, которое вступает в силу с 1 декабря. Новые правила затронут все импортируемые автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил, а это практически весь сегмент современных гибридов.

Особенно ощутимым удар окажется для тех, кто планировал приобрести автомобили китайских брендов. Например, для машин марки Li, ввезенных для личного пользования, сумма утильсбора вырастет более чем на миллион рублей. С учетом того, что официальные поставки с гарантией только начинают набирать обороты, ценники на такие авто в любом случае изменятся — и не в пользу покупателей.

Эксперты отмечают, что официальные дилеры, скорее всего, будут корректировать цены постепенно, чтобы не отпугнуть клиентов. Однако на рынке «серого» импорта ситуация куда менее предсказуема. Например, автомобили Zeekr, которые пока не представлены официально, подорожают сразу и значительно — для модели Zeekr 001 разница может достигнуть полутора миллионов рублей.

По мнению специалистов, после вступления новых правил объемы продаж неизбежно снизятся. Пиковые показатели осени сменятся спадом, а восстановление спроса будет зависеть от появления новых официальных поставок популярных гибридов и электрокаров. Дополнительным фактором станет ужесточение экспортных правил в Китае: с 2025 года вывоз новых машин под видом подержанных будет ограничен до полугода регистрации, что затруднит серый импорт и еще сильнее повлияет на рынок.

Таким образом, октябрьский всплеск продаж стал не только реакцией на грядущие изменения, но и своеобразной попыткой покупателей успеть приобрести желаемый автомобиль до резкого роста цен. Как пишет «Автостат», дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро официальные поставщики смогут насытить рынок новыми моделями, а также от того, как изменится политика китайских производителей в отношении экспорта.

Пока же российские автолюбители, следящие за трендами, стараются не упустить последний шанс купить гибрид по старой цене. Впереди — новые правила, новые цены и, возможно, новые рекорды, но уже совсем другого характера.