Гибриды сметают с салонов: дилеры в панике, а покупатели спешат до подорожания

28 ноября 2025, 11:16
В России зафиксирован всплеск продаж гибридов: что стало причиной ажиотажа
В России зафиксирован всплеск продаж гибридов: что стало причиной ажиотажа
В октябре рынок гибридов удивил всех. Продажи взлетели до исторического максимума. Эксперты гадают, что спровоцировало такой спрос. Впереди новые перемены и неожиданные последствия.
В октябре 2025 года российский рынок новых подключаемых гибридов оказался в центре внимания: по данным «Автостата», за месяц было реализовано 6 294 автомобиля с технологией PHEV. Такой результат стал абсолютным рекордом для страны, причем динамика роста поражает — по сравнению с сентябрем продажи увеличились на 62%, а если сравнивать с октябрем прошлого года, то прирост составил 54%.
Причины столь резкого скачка кроются не только в растущем интересе к экологичным технологиям. Как сообщает «Автостат», основной драйвер ажиотажа — предстоящее повышение утилизационного сбора на электромобили и гибриды, которое вступает в силу с 1 декабря. Новые правила затронут все импортируемые автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил, а это практически весь сегмент современных гибридов.
Особенно ощутимым удар окажется для тех, кто планировал приобрести автомобили китайских брендов. Например, для машин марки Li, ввезенных для личного пользования, сумма утильсбора вырастет более чем на миллион рублей. С учетом того, что официальные поставки с гарантией только начинают набирать обороты, ценники на такие авто в любом случае изменятся — и не в пользу покупателей.
Эксперты отмечают, что официальные дилеры, скорее всего, будут корректировать цены постепенно, чтобы не отпугнуть клиентов. Однако на рынке «серого» импорта ситуация куда менее предсказуема. Например, автомобили Zeekr, которые пока не представлены официально, подорожают сразу и значительно — для модели Zeekr 001 разница может достигнуть полутора миллионов рублей.
По мнению специалистов, после вступления новых правил объемы продаж неизбежно снизятся. Пиковые показатели осени сменятся спадом, а восстановление спроса будет зависеть от появления новых официальных поставок популярных гибридов и электрокаров. Дополнительным фактором станет ужесточение экспортных правил в Китае: с 2025 года вывоз новых машин под видом подержанных будет ограничен до полугода регистрации, что затруднит серый импорт и еще сильнее повлияет на рынок.
Таким образом, октябрьский всплеск продаж стал не только реакцией на грядущие изменения, но и своеобразной попыткой покупателей успеть приобрести желаемый автомобиль до резкого роста цен. Как пишет «Автостат», дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, насколько быстро официальные поставщики смогут насытить рынок новыми моделями, а также от того, как изменится политика китайских производителей в отношении экспорта.
Пока же российские автолюбители, следящие за трендами, стараются не упустить последний шанс купить гибрид по старой цене. Впереди — новые правила, новые цены и, возможно, новые рекорды, но уже совсем другого характера.
Похожие материалы
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
Похожие материалы
-
28.11.2025, 14:57
Helfimmer увеличил локализацию: российские полуприцепы теперь дешевле и доступнее
В России изменились условия для покупки полуприцепов Helfimmer. Производитель повысил локализацию. Теперь техника доступна по новым программам. Подробности удивят даже опытных перевозчиков.Читать далее
-
28.11.2025, 14:39
TANK 400 в исполнении Arctic Trucks: китайский внедорожник стал еще суровее
TANK 400 обзавелся версией Arctic Trucks AT35. Новинка удивляет габаритами и колесами. Улучшена устойчивость и проходимость. Что еще изменилось в популярном внедорожнике?Читать далее
-
28.11.2025, 14:31
Четвертая модель TENET появится не раньше 2026 года: планы сдвинулись
Выпуск новой модели TENET перенесен на год вперед. Причины решения держатся в секрете. Продажи автомобилей в России продолжают снижаться. Ожидания автолюбителей остаются без ответа.Читать далее
-
28.11.2025, 14:12
Honda готовит обновленный HR-V 2027 года для США: свежий дизайн и новые решения
Honda в США отмечает уверенный рост в 2025 году. Компания не останавливается на достигнутом и анонсирует обновление популярных моделей. В центре внимания – рестайлинг кроссовера HR-V 2027 модельного года. Какие перемены ждут автомобиль и чего ожидать поклонникам бренда – подробности в нашем материале.Читать далее
-
28.11.2025, 14:03
10 китайских автомобилей с подвеской, которая не выдерживает российских дорог
Многие китайские авто выглядят современно и богато оснащены. Но их подвеска часто не справляется с нашими дорогами. Владельцы сталкиваются с быстрым износом деталей и частыми поломками. Узнайте, какие модели особенно уязвимы и почему стоит быть осторожнее при выборе.Читать далее
-
28.11.2025, 13:47
Китайская версия Toyota RAV4 добралась до России с внушительным ценником
В России появился новый кроссовер. Это знакомая модель из Китая. Частные продавцы уже принимают заказы. Цена автомобиля весьма впечатляет. У него есть интересные особенности. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
28.11.2025, 13:26
Новый утильсбор поднимет цены на подержанные иномарки в России
С 1 декабря меняются правила ввоза. Это коснется рынка подержанных авто. Цены на некоторые модели вырастут. Особенно на свежие и мощные иномарки. Узнайте, чего ждать автовладельцам.Читать далее
-
28.11.2025, 13:17
Почему автопроизводители отказались от горячей оцинковки кузовов несмотря на ее эффективность
Горячая оцинковка десятилетиями защищала кузова от коррозии. Сейчас ее почти не применяют. Почему автогиганты отказались от проверенной технологии? Какие причины скрываются за этим решением? Ответы удивят даже опытных водителей.Читать далее
-
28.11.2025, 13:07
Таможни в Приморье перешли на круглосуточную работу из-за нового утильсбора
Таможенные посты в Приморье работают круглосуточно. На границе наблюдается небывалый ажиотаж. Водители спешат оформить свои автомобили. Скоро вступят в силу новые правила. Успеют ли все желающие это сделать? Что будет с ценами на машины?Читать далее
-
28.11.2025, 12:56
Lada Azimut меняет правила: 7 новых функций, которые удивят даже скептиков
Lada Azimut удивляет свежим подходом к технологиям. Впервые в российском кроссовере появились подогрев боковых стекол, панорамная крыша и электронный стояночный тормоз. Встроенный ИИ-ассистент и голосовое управление делают поездки комфортнее. Узнайте, чем еще выделяется новинка.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве