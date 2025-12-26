Как новые технологии и инфраструктура меняют ситуацию с аварийностью – итоги и прогнозы

В России зафиксировано рекордное снижение смертности на дорогах по итогам первого года нацпроекта

В стране отмечено заметное сокращение числа ДТП и погибших. Внедряются современные решения и новые подходы. Власти и общество объединяют усилия ради безопасности. Какие меры уже работают и что ждет впереди? Подробности в нашем материале.

В 2025 году в России стартовал масштабный национальный проект, нацеленный на создание современной и безопасной транспортной среды. Его главная задача - снизить смертность на дорогах и сделать передвижение по стране максимально комфортным для всех участников движения. По информации «Российской Газеты», уже в первый год реализации проекта удалось добиться заметных результатов: количество аварий и число погибших продолжили снижаться.

В основе проекта лежит комплексный подход. Власти поставили амбициозную цель - к 2030 году уменьшить смертность в ДТП в полтора раза, а к 2036 году - вдвое по сравнению с 2023 годом. Для этого задействованы сразу несколько ведомств: МВД, Минтранс, Минпросвещения, МЧС, Минздрав, Минпромторг и Росавтодор. Каждый отвечает за свой участок работы, но все объединены общей миссией - сохранить жизни на дорогах.

В 2023 году на российских дорогах погибло 14 504 человека. К 2030 году этот показатель должен снизиться до 9,7 тысячи. Для оценки эффективности принимаемых мер используется показатель транспортного риска - число погибших на 10 тысяч транспортных средств. К 2030 году он не должен превышать 1,57.

В рамках нацпроекта в 2025 году были введены в эксплуатацию десятки новых объектов: 38 участков дорог общей протяженностью более 200 километров и 30 искусственных сооружений. До конца года планируется завершить строительство и реконструкцию еще более 140 объектов, что позволит привести в нормативное состояние большую часть федеральных трасс и дорог в крупнейших городах.

Технологии и инфраструктура: новые стандарты безопасности

Особое внимание уделяется оснащению подразделений Госавтоинспекции современными техническими средствами. В регионы поступили сотни новых комплексов для распознавания номеров и контроля состояния дорожного полотна. Это позволяет оперативно выявлять и устранять опасные участки, а также фиксировать нарушения правил дорожного движения.

Для патрульных автомобилей закуплены тысячи медицинских укладок, что дает возможность оказывать первую помощь пострадавшим прямо на месте аварии. Такой подход помогает сохранить жизни в критических ситуациях, когда счет идет на минуты.

Важной частью работы стала и профилактика. В стране прошли масштабные информационные кампании, направленные на повышение культуры поведения на дорогах. Водителям и пешеходам раздавали световозвращающие элементы, проводили разъяснительные беседы и обучающие мероприятия. Особое внимание уделялось детям: для них организованы профильные смены, а в школах и детских садах работают отряды юных инспекторов движения.

Образование и просвещение: ставка на будущее

Важным направлением стала работа с молодежью и родителями. В родильных домах молодым семьям дарят автолюльки, а в школах и детских садах регулярно проходят занятия по правилам дорожного движения. Более полумиллиона детей по всей стране участвуют в деятельности отрядов юных инспекторов, помогая формировать ответственное отношение к безопасности с раннего возраста.

В СМИ и социальных сетях регулярно появляются специальные ролики и программы, посвященные дорожной безопасности. Это помогает не только информировать, но и формировать новую культуру поведения на дорогах, где каждый участник движения осознает свою ответственность.

Результаты и перспективы: курс на снижение аварийности

По итогам 11 месяцев 2025 года в России зафиксировано снижение числа ДТП почти на 3%, а количество погибших уменьшилось на 3,8%. Число раненых также снизилось. Эти данные подтверждают эффективность выбранной стратегии и комплексного подхода к решению проблемы.

В стране утверждена новая стратегия повышения безопасности дорожного движения до 2036 года. Она основана на проактивном и риск-ориентированном подходе, что позволяет не только реагировать на происшествия, но и предотвращать их. Внедряются современные технологии, совершенствуется инфраструктура, усиливается контроль и повышается уровень образования участников движения.

Безопасность на дорогах становится приоритетом для всех: власти, бизнеса и общества. Создается так называемая «прощая» инфраструктура, которая минимизирует последствия ошибок человека и снижает вероятность трагедий. Впереди еще много работы, но уже сейчас видно, что выбранный курс приносит реальные плоды.

Дальнейшее снижение смертности на дорогах зависит от слаженной работы всех ведомств и постоянного внедрения новых решений. Национальный проект продолжает развиваться, и его успехи становятся примером для других стран.