В России заканчиваются новые автомобили
Новые автомобили в России действительно заканчиваются. Если их не осталось в таком крупном регионе, как Санкт-Петербург, то, вероятно, нет нигде, за исключением столичного рынка. У дилеров еще остаются на складах считанные экземпляры, но новых поставок ждать неоткуда. Сейчас в России выпускают только упрощенные Lada и УАЗы, а также кроссоверы Haval. Причем темпы производства китайских автомобилей постепенно снижаются из-за проблем с логистикой.
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22.07.2022, 13:26
Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
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22.07.2022, 11:30
Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей
Китайская компания Baidu представила беспилотный автомобиль Apollo RT шестого поколения. В 2023 году он поступил на службу в такси. Стоимость автомобиля удалось существенно снизить, теперь он стоит сопоставимо с обычной машиной. Это позволит компании поставить такси-сервисам десятки тысяч беспилотников по всему Китаю.Читать далее
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21.07.2022, 18:00
Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей
В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
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21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
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21.07.2022, 17:02
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Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
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21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
-
22.07.2022, 13:26
Toyota разобрала по винтинку внедорожник с пробегом 1,6 млн км, чтобы построить новый
Компания Toyota при разработке новых автомобилей учится на собственных ошибках. Она подарила новый пикап Tundra в обмен на аналогичный 2007 года выпуска с пробегом более 1 млн миль (1,6 млн км). Затем инженеры полностью разобрали автомобиль, чтобы выявить его слабые места.Читать далее
-
22.07.2022, 11:30
Посмотрите на первый автомобиль без руля за 2 млн рублей
Китайская компания Baidu представила беспилотный автомобиль Apollo RT шестого поколения. В 2023 году он поступил на службу в такси. Стоимость автомобиля удалось существенно снизить, теперь он стоит сопоставимо с обычной машиной. Это позволит компании поставить такси-сервисам десятки тысяч беспилотников по всему Китаю.Читать далее
-
21.07.2022, 18:00
Citroen запустил в серию яркий кроссовер за 400 тысяч рублей
В Индии на заводе Stellantis стартовала сборка компактного кроссовера Citroen C3, который по габаритам очень близок к нашей Lada Xray. Однако в отличие от отечественной модели, у индийской машины локализовано 90% компонентов, что позволяет предложить покупателям привлекательную цену.Читать далее
-
21.07.2022, 17:15
ГАЗ назвал сроки запуска нового «Соболя»
Группа ГАЗ планирует начать серийное производство коммерческого автомобиля нового поколения – «Соболь NN». Первыми на рынок выйдут грузовой и грузопассажирский фургоны.Читать далее
-
21.07.2022, 17:02
Китайский «Аурус» привезет в Россию два седана и два кроссовера
Китайский производитель премиальных автомобилей Hongqi выбрал модели, которые будет продавать на российском рынке. Отечественным клиентам предложат четыре автомобиля, причем один из них не продается еще даже в самой Поднебесной.Читать далее
-
21.07.2022, 14:34
Запчасти из Мелитополя, фары – из Руденска: новые направления импорта
Российские производители в последние несколько месяцев активно ищут альтернативных поставщиков комплектующих, которые бы могли заменить ушедшие с отечественного рынка западные компании.Читать далее
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