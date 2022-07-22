В России заканчиваются новые автомобили

Ранее мы писали Как купить новую иномарку в обход санкций и по разумной цене: новая схема С марта 2022 года большинство российских автозаводов остановили конвейеры, новые машины тоже не поставляют ... Читать далее

Журналисты Autonews провели рейд по складам готовой продукции петербургских автозаводов Hyundai, Nissan и Toyota, а также наведались в крупнейшие логистические терминалы. Увиденная картина оказалась неутешительной. Все некогда переполненные площадки, вмещавшие тысячи новых автомобилей, сейчас практически опустели. Аналогичная ситуация наблюдается и в огромных терминалах-накопителях: в логопарке «Осиновая роща», терминалах «Северные ворота» и «Рольф-Петролеспорт».

Новые автомобили в России действительно заканчиваются. Если их не осталось в таком крупном регионе, как Санкт-Петербург, то, вероятно, нет нигде, за исключением столичного рынка. У дилеров еще остаются на складах считанные экземпляры, но новых поставок ждать неоткуда. Сейчас в России выпускают только упрощенные Lada и УАЗы, а также кроссоверы Haval. Причем темпы производства китайских автомобилей постепенно снижаются из-за проблем с логистикой.

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