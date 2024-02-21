В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
В движение автомобиль приводит электромотор, который развивает до 211 сил и 285 Нм максимального крутящего момента. С ним кроссовер массой 1850 килограммов разменивает первую «сотню» за 8 секунд. Емкости литий-железо-фосфатного аккумулятора (67,1 кВт-ч) должно хватать на 512 километров (по китайскому циклу CLTC).
В интерьере присутствуют оригинальные решения: почти полностью отсутствуют физические кнопки, а кресло переднего пассажира снабжено оттоманкой, вибромассажем и системой раскладывания, которая позволяет организовать спальное место.
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Что случится с китайскими машинами в России в 2024 году: прогноз эксперта
Весь прошлый год китайские автопроизводители активно осваивали российский рынок и занимали ниши, освободившиеся после ухода из страны западных конкурентов. В начале 2024 года пошли разговоры о том, что китайцы могут потерять свои позиции в России.Читать далее
-
21.02.2024, 08:18
Сборку новейшего Kia Sorento наладят в Казахстане
Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento четвертого поколения готовится выйти на казахстанский рынок. Новинка уже прошла сертификацию и получила все необходимые разрешения. Сборку наладят на заводе в Костанае.Читать далее
-
21.02.2024, 07:58
Эксперт назвал главный критерий выбора китайского автомобиля. В противном случае машина огорчит
С каждым днем на российском рынке появляется все больше китайских брендов и моделей. Сориентироваться в разнообразии доселе незнакомых названий довольно сложно. Автоэксперт Егор Васильев назвал главный критерий при выборе.Читать далее
-
21.02.2024, 07:37
Госдума предлагает приравнять автомобиль к квартире. Продать его без согласия супруга будет нельзя
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который запрещает продавать автомобиль, мотоцикл или даже снегоход без согласия второго супруга. До сих пор согласие требовалось только при продаже недвижимости или бизнеса.Читать далее
-
21.02.2024, 07:05
На КамАЗ возвращаются студенческие отряды. Летом планируют привлечь 2000 студентов
Более полувека назад КамАЗ был объявлен Всесоюзной ударной комсомольской стройкой, куда ехали студенты со всего Советского союза. Сейчас на предприятии вернулись к идее трудоустройства студентов. В 2024 году численность студенческих отрядов планируют увеличить в 10 раз.Читать далее
-
21.02.2024, 00:07
5 необычных и суровых машин, которые помогут пережить апокалипсис. Их можно купить прямо сейчас
Ко Дню защитника Отечества редакция журнала 110km подготовила подборку бескомпромиссных машин, которые сейчас можно купить в России. Они просты в эксплуатации и ездят там, где дорог не было и в помине.Читать далее
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