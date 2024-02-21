В России заметили редкий кроссовер Chery, который хотят продавать в России. Чем он интересен?

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Кроссовер Chery eQ7 заметили в Москве. Как выяснили журналисты Quto , Chery действительно хочет вывести кроссовер на российский рынок. Chery eQ7 – это электрокар. По габаритам он похож на Chery Tiggo 8 Pro Max. Его длина составляет 4 675 мм. В основе лежит оригинальная модульная платформа, а кузов изготовлен из алюминия. Внешне кроссовер сильно напоминает Jetour Dashing, который также выпускает концерн Chery. При этом утверждается, что дизайн Chery eQ7 нарисовали специалисты итальянского ателье Pininfarina, тогда как за облик Jetour Dashing отвечал бывший дизайнер Porsche Хакан Саракоглу.

В движение автомобиль приводит электромотор, который развивает до 211 сил и 285 Нм максимального крутящего момента. С ним кроссовер массой 1850 килограммов разменивает первую «сотню» за 8 секунд. Емкости литий-железо-фосфатного аккумулятора (67,1 кВт-ч) должно хватать на 512 километров (по китайскому циклу CLTC).

Фото: Chery

В интерьере присутствуют оригинальные решения: почти полностью отсутствуют физические кнопки, а кресло переднего пассажира снабжено оттоманкой, вибромассажем и системой раскладывания, которая позволяет организовать спальное место.

Упомянутые модели: Chery eQ7

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